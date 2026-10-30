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A nagy Binance-rablás: bezuhant a bitcoin, megrendült a bizalom: minden idők legnagyobb kriptorablása után már senki pénze sincs biztonságban?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Észak-koreai hackercsoportot gyanúsítanak a mesteri akcióval. A Binance platformjáról azonnal elindult a tömeges tőkekivonási hullám, mivel a felhasználók megijedtek a tőzsde esetleges fizetésképtelenségétől.
Murányi Ernő
2026.10.30, 11:52
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A blokkláncelemzők szokatlan és rendkívül intenzív mozgásokra lettek figyelmesek csütörtökön a késő esti órákban a Binance gyűjtőtárcáiban. A TRM Labs kiberbiztonsági és blokklánc-intelligenciával foglalkozó cég adatai szerint egy hackercsoport szinte elképzelhetetlen sebességgel fosztogatott.

Bitcoin Binance
Binance: rekordidő alatt lovasítottak meg 6,3 milliárd dollárt a kriptotőzsdéről, beszakadt a bitcoin árfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Mindössze 20 perc leforgása alatt körülbelül 6,36 milliárd dollár értékű digitális eszközt szippantott ki a kriptotőzsde rendszereiből, tíz különböző blokklánchálózatot érintve. Ez az összeg a négyszerese a korábbi rekordernek számító, 2025-ös Bybit-feltörésnek, és ezzel hivatalosan is ez lett az emberiség történetének eddigi legnagyobb kriptolopása.

A CoinDesk belső vizsgálata rámutatott a helyzet egyik legkritikusabb és leginkább aggasztó pontjára. A támadásban érintett tárcák – köztük a hírhedt „Binance 14” jelzésű tárca – pontosan azok a címek voltak, amelyeket a tőzsde a tartalékigazolások során (Proof of Reserves) az ügyfelek felé prezentált annak bizonyítékaként, hogy a felhasználói betétek 1:1 arányban fedezettek. Emiatt a Binance ether és stablecoin (stabil kriptopénz) tartalékai átmenetileg a kritikus 100%-os szint alá süllyedtek, egészen addig, amíg a vállalat saját tőkéből nem pótolja a hiányt.

Egy mérnök laptopja nyitotta meg a kaput a Binance tárcái felé

Bár a technikai részletek elemzése még folyamatban van, a Binance előzetes biztonsági jelentései megdöbbentő sebezhetőségre mutattak rá. A támadók nem a blokklánc technológiai hibáit használták ki, hanem egy klasszikusnak mondható, de rendkívül célzott kibertámadást hajtottak végre. 

A hackereknek sikerült kompromittálniuk a Binance egyik üzemeltető (DevOps) mérnökének saját laptopját.

Ezen a fertőzött eszközön keresztül aztán a támadó hozzáférést szerzett a tőzsde forró tárcáit (hot wallets) kezelő belső rendszerekhez. Az ethereumhálózaton például egy újszerű technikai megoldást, az úgynevezett EIP-7702-es delegációt használta fel arra, hogy a Binance hivatalos tárcáját egy automatizált „pénzsöprő” (sweeper) szerződéssé alakítsa át, ami azonnal elutalta az érkező és bent lévő likviditást a hackerek saját címeire.

Globális mozgósítás és 3 milliárd dolláros mentőöv

A riasztást követően a Binance azonnal felfüggesztette a ki- és befizetéseket több hálózatán is, miközben a stabilcoin-kibocsátók és az érintett blokkláncok biztonsági szakértői versenyfutásba kezdtek az idővel.

  • A Tether és a Circle, azaz a világ két legnagyobb stabilcoin-kibocsátó vállalata központilag mintegy 1,57 milliárd dollárnyi gyanús címet fagyasztott be pillanatok alatt. 
  • Ezzel párhuzamosan az Arbitrum ethereum-hálózat vészhelyzeti biztonsági tanácsa rendkívüli jogkörével élve sikeresen zárolt 74,56 millió Arbitrum-tokent a hackerek tárcájában, még mielőtt tisztára moshatták volna azokat. 

Az összehangolt nemzetközi akciónak köszönhetően mintegy 3 milliárd dollárt – az ellopott vagyon csaknem felét – sikerült zárolni és megmenteni. A hackerek azonban így is kicsúsztak az üldözők kezei közül: a CoinDesk blokklánc-követése szerint a tolvaj a zsákmányolt bitcoinokból 1,4 milliárd dollárnyit 19 különböző, egyenként pontosan 1000 bitcoint tartalmazó tárcába darabolt szét, amelyekhez decentralizált jellegük miatt jelenleg senki sem tud hozzáférni vagy lefagyasztani őket.

Észak-Koreára mutatnak a bizonyítékok

Bár a hivatalos nyomozás még tart, a TRM Labs és több független elemzőcég rendkívül magabiztosan állítja, hogy 

a támadás mögött Észak-Korea állami hátterű, elit hackercsoportja, a „TraderTraitor” áll. 

A támadás módszertana és a pénzmosási minták hajszálpontosan megegyeznek a rezsim korábbi nagyszabású akcióival, amelyekből a remeteállam nukleáris fegyverprogramját finanszírozza.

A Binance alapítója, Changpeng Zhao és a tőzsde jelenlegi vezetése igyekezett nyugtatni a kedélyeket: közleményükben kijelentették, hogy a felhasználói alapok biztonságban vannak, és a tőzsde a teljes fennmaradó veszteséget saját belső alapjaiból (SAFU) fogja megtéríteni. A kifizetések a tervek szerint vasárnapra teljesen helyreállnak. 

A bitcoin árfolyama azonnal zuhanni kezdett

Ennek ellenére a piacot sokkolta az eset: a Bitcoin árfolyama a hírre azonnal zuhanni kezdett, és percek alatt 79 000 dollár alá bukott, azóta pedig már a 77 600 dollárt sem éri el (-5,2 százalék) és a Binance saját tokenje, a BNB is jelentős értékvesztést szenvedett el.

A legnagyobb érvágás azonban a tőzsde hitelességét érte. Mivel a hackerek pontosan azokat a tárcákat fosztották ki, amelyek a Binance tartalékigazolásait (Proof of Reserves) biztosították, a befektetők körében pánik tört ki. 

Bár a vezetőség ígéretet tett a károk megtérítésére, a platformon elindult egy tömeges tőkekivonási hullám, mivel a felhasználók megijedtek a tőzsde esetleges fizetésképtelenségétől.

A szabályozó hatóságok világszerte azonnal léptek. Az amerikai és az európai felügyeleti szervek (SEC, ESMA) számára ez a védelmi incidens tökéletes hivatkozási alapként szolgál a szigorításra. 

Szakértők szerint a Binancenek minden eddiginél komolyabb kormányzati vizsgálatokkal kell szembenéznie, amiért nem tudta garantálni rendszerei biztonságát, ami felgyorsíthatja a decentralizált platformokra vonatkozó szigorúbb törvényi előírások bevezetését globális szinten is.

Tőkepiaci következmények

A részvénypiacon a közvetlen csapást a kriptodevizákkal foglalkozó tőzsdén jegyzett cégek szenvedték el. A Binance riválisának számító, de az iparági fertőzéstől és a bizalmi válságtól tartó Coinbase, valamint a hatalmas Bitcoin-tartalékkal rendelkező MicroStrategy részvényei rögvest mélyrepülésbe kezdtek a tőzsdenyitás után.

A félvezetőgyártók és az Intel is hatalmasat bukott. Bár az Intel részvényeinek több mint 10%-os zuhanását elsősorban a gyenge negyedéves előrejelzések és a chipek iránti kereslet megtorpanása okozta, a tech szektor általános bizonytalansága és a Binance-sokk tovább rontotta a piaci hangulatot, magával rántva az Nvidia-t és az AMD-t is.

A Nasdaq és az S&P 500 indexek mérsékelten gyengültek, mivel a befektetők a kockázatosabb növekedési részvényekből a defenzívebb szektorok felé fordultak.

Hosszú távú biztonsági és geopolitikai feszültségek

A támadás kezelése rávilágított a kriptovilág egyik legnagyobb belső ellentmondására. A Tether és a Circle gyors beavatkozása ugyan megmentette a Binancet a még nagyobb katasztrófától, ám ez a lépés hatalmas felháborodást váltott ki a kriptoközösségből. 

Egy ilyen szintű centralizált kontroll és a tranzakciók utólagos blokkolása sokak szerint teljesen szembemegy a blokklánc alapvető, cenzúramentes filozófiájával, így a botrány felerősítette a vitát a hálózatok valódi szabadságáról.

Mivel a szálak egyértelműen az észak-koreai állami hackerekhez vezetnek, az ügy nemzetbiztonsági szintű kérdéssé vált. A több milliárd dolláros zsákmány tisztára mosása – amelyből eddig 1,4 milliárd dollárt sikerült teljesen elrejteniük a hatóságok elől – közvetlenül egy szankcionált diktatúra katonai és nukleáris programját finanszírozhatja. 

A rablás arra kényszerítheti a nyugati kormányokat, hogy drasztikus kiberbiztonsági és szankciós lépéseket léptessenek életbe a kriptotőzsdék üzemeltetési gyakorlataival - különösen a DevOps mérnökök hozzáférési jogával - szemben.

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