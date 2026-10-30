A nagy Binance-rablás: bezuhant a bitcoin, megrendült a bizalom: minden idők legnagyobb kriptorablása után már senki pénze sincs biztonságban?

A blokkláncelemzők szokatlan és rendkívül intenzív mozgásokra lettek figyelmesek csütörtökön a késő esti órákban a Binance gyűjtőtárcáiban. A TRM Labs kiberbiztonsági és blokklánc-intelligenciával foglalkozó cég adatai szerint egy hackercsoport szinte elképzelhetetlen sebességgel fosztogatott.

Binance: rekordidő alatt lovasítottak meg 6,3 milliárd dollárt a kriptotőzsdéről, beszakadt a bitcoin árfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Mindössze 20 perc leforgása alatt körülbelül 6,36 milliárd dollár értékű digitális eszközt szippantott ki a kriptotőzsde rendszereiből, tíz különböző blokklánchálózatot érintve. Ez az összeg a négyszerese a korábbi rekordernek számító, 2025-ös Bybit-feltörésnek, és ezzel hivatalosan is ez lett az emberiség történetének eddigi legnagyobb kriptolopása.

A CoinDesk belső vizsgálata rámutatott a helyzet egyik legkritikusabb és leginkább aggasztó pontjára. A támadásban érintett tárcák – köztük a hírhedt „Binance 14” jelzésű tárca – pontosan azok a címek voltak, amelyeket a tőzsde a tartalékigazolások során (Proof of Reserves) az ügyfelek felé prezentált annak bizonyítékaként, hogy a felhasználói betétek 1:1 arányban fedezettek. Emiatt a Binance ether és stablecoin (stabil kriptopénz) tartalékai átmenetileg a kritikus 100%-os szint alá süllyedtek, egészen addig, amíg a vállalat saját tőkéből nem pótolja a hiányt.

Egy mérnök laptopja nyitotta meg a kaput a Binance tárcái felé

Bár a technikai részletek elemzése még folyamatban van, a Binance előzetes biztonsági jelentései megdöbbentő sebezhetőségre mutattak rá. A támadók nem a blokklánc technológiai hibáit használták ki, hanem egy klasszikusnak mondható, de rendkívül célzott kibertámadást hajtottak végre.

A hackereknek sikerült kompromittálniuk a Binance egyik üzemeltető (DevOps) mérnökének saját laptopját.

Ezen a fertőzött eszközön keresztül aztán a támadó hozzáférést szerzett a tőzsde forró tárcáit (hot wallets) kezelő belső rendszerekhez. Az ethereumhálózaton például egy újszerű technikai megoldást, az úgynevezett EIP-7702-es delegációt használta fel arra, hogy a Binance hivatalos tárcáját egy automatizált „pénzsöprő” (sweeper) szerződéssé alakítsa át, ami azonnal elutalta az érkező és bent lévő likviditást a hackerek saját címeire.