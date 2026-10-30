A nagy Binance-rablás: bezuhant a bitcoin, megrendült a bizalom: minden idők legnagyobb kriptorablása után már senki pénze sincs biztonságban?
A blokkláncelemzők szokatlan és rendkívül intenzív mozgásokra lettek figyelmesek csütörtökön a késő esti órákban a Binance gyűjtőtárcáiban. A TRM Labs kiberbiztonsági és blokklánc-intelligenciával foglalkozó cég adatai szerint egy hackercsoport szinte elképzelhetetlen sebességgel fosztogatott.
Mindössze 20 perc leforgása alatt körülbelül 6,36 milliárd dollár értékű digitális eszközt szippantott ki a kriptotőzsde rendszereiből, tíz különböző blokklánchálózatot érintve. Ez az összeg a négyszerese a korábbi rekordernek számító, 2025-ös Bybit-feltörésnek, és ezzel hivatalosan is ez lett az emberiség történetének eddigi legnagyobb kriptolopása.
A CoinDesk belső vizsgálata rámutatott a helyzet egyik legkritikusabb és leginkább aggasztó pontjára. A támadásban érintett tárcák – köztük a hírhedt „Binance 14” jelzésű tárca – pontosan azok a címek voltak, amelyeket a tőzsde a tartalékigazolások során (Proof of Reserves) az ügyfelek felé prezentált annak bizonyítékaként, hogy a felhasználói betétek 1:1 arányban fedezettek. Emiatt a Binance ether és stablecoin (stabil kriptopénz) tartalékai átmenetileg a kritikus 100%-os szint alá süllyedtek, egészen addig, amíg a vállalat saját tőkéből nem pótolja a hiányt.
Egy mérnök laptopja nyitotta meg a kaput a Binance tárcái felé
Bár a technikai részletek elemzése még folyamatban van, a Binance előzetes biztonsági jelentései megdöbbentő sebezhetőségre mutattak rá. A támadók nem a blokklánc technológiai hibáit használták ki, hanem egy klasszikusnak mondható, de rendkívül célzott kibertámadást hajtottak végre.
A hackereknek sikerült kompromittálniuk a Binance egyik üzemeltető (DevOps) mérnökének saját laptopját.
Ezen a fertőzött eszközön keresztül aztán a támadó hozzáférést szerzett a tőzsde forró tárcáit (hot wallets) kezelő belső rendszerekhez. Az ethereumhálózaton például egy újszerű technikai megoldást, az úgynevezett EIP-7702-es delegációt használta fel arra, hogy a Binance hivatalos tárcáját egy automatizált „pénzsöprő” (sweeper) szerződéssé alakítsa át, ami azonnal elutalta az érkező és bent lévő likviditást a hackerek saját címeire.
Globális mozgósítás és 3 milliárd dolláros mentőöv
A riasztást követően a Binance azonnal felfüggesztette a ki- és befizetéseket több hálózatán is, miközben a stabilcoin-kibocsátók és az érintett blokkláncok biztonsági szakértői versenyfutásba kezdtek az idővel.
- A Tether és a Circle, azaz a világ két legnagyobb stabilcoin-kibocsátó vállalata központilag mintegy 1,57 milliárd dollárnyi gyanús címet fagyasztott be pillanatok alatt.
- Ezzel párhuzamosan az Arbitrum ethereum-hálózat vészhelyzeti biztonsági tanácsa rendkívüli jogkörével élve sikeresen zárolt 74,56 millió Arbitrum-tokent a hackerek tárcájában, még mielőtt tisztára moshatták volna azokat.
Az összehangolt nemzetközi akciónak köszönhetően mintegy 3 milliárd dollárt – az ellopott vagyon csaknem felét – sikerült zárolni és megmenteni. A hackerek azonban így is kicsúsztak az üldözők kezei közül: a CoinDesk blokklánc-követése szerint a tolvaj a zsákmányolt bitcoinokból 1,4 milliárd dollárnyit 19 különböző, egyenként pontosan 1000 bitcoint tartalmazó tárcába darabolt szét, amelyekhez decentralizált jellegük miatt jelenleg senki sem tud hozzáférni vagy lefagyasztani őket.
Észak-Koreára mutatnak a bizonyítékok
Bár a hivatalos nyomozás még tart, a TRM Labs és több független elemzőcég rendkívül magabiztosan állítja, hogy
a támadás mögött Észak-Korea állami hátterű, elit hackercsoportja, a „TraderTraitor” áll.
A támadás módszertana és a pénzmosási minták hajszálpontosan megegyeznek a rezsim korábbi nagyszabású akcióival, amelyekből a remeteállam nukleáris fegyverprogramját finanszírozza.
A Binance alapítója, Changpeng Zhao és a tőzsde jelenlegi vezetése igyekezett nyugtatni a kedélyeket: közleményükben kijelentették, hogy a felhasználói alapok biztonságban vannak, és a tőzsde a teljes fennmaradó veszteséget saját belső alapjaiból (SAFU) fogja megtéríteni. A kifizetések a tervek szerint vasárnapra teljesen helyreállnak.
A bitcoin árfolyama azonnal zuhanni kezdett
Ennek ellenére a piacot sokkolta az eset: a Bitcoin árfolyama a hírre azonnal zuhanni kezdett, és percek alatt 79 000 dollár alá bukott, azóta pedig már a 77 600 dollárt sem éri el (-5,2 százalék) és a Binance saját tokenje, a BNB is jelentős értékvesztést szenvedett el.
A legnagyobb érvágás azonban a tőzsde hitelességét érte. Mivel a hackerek pontosan azokat a tárcákat fosztották ki, amelyek a Binance tartalékigazolásait (Proof of Reserves) biztosították, a befektetők körében pánik tört ki.
Bár a vezetőség ígéretet tett a károk megtérítésére, a platformon elindult egy tömeges tőkekivonási hullám, mivel a felhasználók megijedtek a tőzsde esetleges fizetésképtelenségétől.
A szabályozó hatóságok világszerte azonnal léptek. Az amerikai és az európai felügyeleti szervek (SEC, ESMA) számára ez a védelmi incidens tökéletes hivatkozási alapként szolgál a szigorításra.
Szakértők szerint a Binancenek minden eddiginél komolyabb kormányzati vizsgálatokkal kell szembenéznie, amiért nem tudta garantálni rendszerei biztonságát, ami felgyorsíthatja a decentralizált platformokra vonatkozó szigorúbb törvényi előírások bevezetését globális szinten is.
Tőkepiaci következmények
A részvénypiacon a közvetlen csapást a kriptodevizákkal foglalkozó tőzsdén jegyzett cégek szenvedték el. A Binance riválisának számító, de az iparági fertőzéstől és a bizalmi válságtól tartó Coinbase, valamint a hatalmas Bitcoin-tartalékkal rendelkező MicroStrategy részvényei rögvest mélyrepülésbe kezdtek a tőzsdenyitás után.
A félvezetőgyártók és az Intel is hatalmasat bukott. Bár az Intel részvényeinek több mint 10%-os zuhanását elsősorban a gyenge negyedéves előrejelzések és a chipek iránti kereslet megtorpanása okozta, a tech szektor általános bizonytalansága és a Binance-sokk tovább rontotta a piaci hangulatot, magával rántva az Nvidia-t és az AMD-t is.
A Nasdaq és az S&P 500 indexek mérsékelten gyengültek, mivel a befektetők a kockázatosabb növekedési részvényekből a defenzívebb szektorok felé fordultak.
Hosszú távú biztonsági és geopolitikai feszültségek
A támadás kezelése rávilágított a kriptovilág egyik legnagyobb belső ellentmondására. A Tether és a Circle gyors beavatkozása ugyan megmentette a Binancet a még nagyobb katasztrófától, ám ez a lépés hatalmas felháborodást váltott ki a kriptoközösségből.
Egy ilyen szintű centralizált kontroll és a tranzakciók utólagos blokkolása sokak szerint teljesen szembemegy a blokklánc alapvető, cenzúramentes filozófiájával, így a botrány felerősítette a vitát a hálózatok valódi szabadságáról.
Mivel a szálak egyértelműen az észak-koreai állami hackerekhez vezetnek, az ügy nemzetbiztonsági szintű kérdéssé vált. A több milliárd dolláros zsákmány tisztára mosása – amelyből eddig 1,4 milliárd dollárt sikerült teljesen elrejteniük a hatóságok elől – közvetlenül egy szankcionált diktatúra katonai és nukleáris programját finanszírozhatja.
A rablás arra kényszerítheti a nyugati kormányokat, hogy drasztikus kiberbiztonsági és szankciós lépéseket léptessenek életbe a kriptotőzsdék üzemeltetési gyakorlataival - különösen a DevOps mérnökök hozzáférési jogával - szemben.