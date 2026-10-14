Fekete lyukként nyeli el a pénzt a világ legbefolyásosabb befektetője – nyolc magyarországnyit hízott három hónap alatt a BlackRock

Mágnesként vonzza magához a tőkét a világ legnagyobb vagyonkezelője, amely a piaci hullámzások nyomán megugró befektetési aktivitásból is nagyot profitált a mögöttünk hagyott három hónapban. A BlackRock könnyedén felülmúlta az előzetes várakozásokat, a nála fialtatott vagyon mérete pedig minden korábbinál nagyobbra nőtt.

Hatalmasat nőtt három hónap alatt a BlackRock kezelt vagyona / Fotó: Tada Images / shutterstock

Öt százalékkal ugrottak a BlckRock részvényei szerda délután a hivatalos amerikai tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben, azt követően, hogy a glóbusz legbefolyásosabb befektetési cége felfedte negyedéves eredményszámait.

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A társaság 1,66 milliárd dollár nettó nyereséget könyvelhetett el a szeptember végén zárult három hónapban, 26 százalékos növekedést elérve a tavalyi szinthez képest.

Az egy észvényre vetített, 15,93 dolláros tisztított eredmény felülmúlta az LSEG elemzői konszenzusa alapján várt 14,13 dollárt.

A pénzügyi szolgáltatónál fialtatott összvagyon ezzel párhuzamosan bő kétezermilliárd dollárral ugrott meg, szeptember végén így minden korábbinál nagyobb, 15,49 ezermilliárd dollár útját egyengette a BlackRock.

A növekedést a BlackRock zászlóshajójának számító iShares ETF-ekbe (tőzsdén kereskedett alapokba) érkező 134,5 milliárd dollárnyi új tőke, valamint a befektetések felértékelődése hajtotta, amit a részvénypiaci emelkedés is támogatott.

A piaci fundamentumok erősek és stabil alapokon nyugszanak, miközben az új technológiák támogatják a magasabb profitmarzsokat és a nyereség lendületes növekedését

– mondta el a jelentés kapcsán Larry Fink vezérigazgató.

A befektetési góliát a bizonytalanabb gazdasági környezetben is mágnesként vonzotta magához a friss tőkét, az általa kínált eszközökbe 205 milliárd dollár megtakarítás érkezett. A piacvezető ETF-üzletág mellet a kötvénybefektetési termékeibe a negyedév során is bőséges, nettó 78,2 milliárd dollárnyi tőke áramlott be, ami erős befektetői keresletre utal annak ellenére, hogy az amerikai államkötvények piacán a közelmúltban jelentős eladási hullám bontakozott ki.