Brazil választások: Lula győzelme után történelmi esést produkáltak a brazil piacok
Luiz Inácio Lula da Silva megnyerte a brazil elnökválasztás második fordulóját, legyőzve a jobboldali Flávio Bolsonarót. Lula a szavazatok 51,79 százalékát, Bolsonaro 48,21 százalékát szerezte meg. Az eredmény különösen azért lepte meg a piacokat, mert az első forduló után a befektetők jelentős része Bolsonaro győzelmére pozicionált.
A választási eredményt követő első teljes kereskedési napon már egyértelművé vált a piaci reakció mértéke. Az Ibovespa 13,88 százalékos mínuszban, 176 608 ponton zárt, ami 2020 márciusa óta a legnagyobb egynapos esése volt. Napközben az index több mint 17 százalékkal is esett, és elérte a 169 516 pontos mélypontot. A zuhanás miatt a São Paulo-i tőzsdén circuit breaker lépett életbe, amely ideiglenesen felfüggesztette a kereskedést.
A devizapiacon szintén rendkívüli mozgások alakultak ki: a dollár 8,21 százalékkal erősödött, és 5,403 reál/dollár szinten zárt, miközben nap közben 5,60 fölött is járt.
Brazil részvénypiac: a várakozásból valóság lett
A választást követően már nem csupán a Tokióban kereskedett brazil ETF mozgása adott előzetes jelzést a befektetői hangulatról. A brazil piac hétfői kereskedése megerősítette, hogy a választási eredmény jelentős pozíciózárási hullámot indított el.
Az Ibovespa 13,88 százalékos esése ráadásul kiugróan magas, 88,6 milliárd reálos forgalom mellett következett be, szemben a mintegy 25 milliárd reálos átlagos napi forgalommal.
A mozgás hátterében továbbra is fontos szerepet játszik a választás előtti befektetői pozicionáltság. Az első fordulót követően a brazil eszközök jelentősen erősödtek, mivel a piac egy Bolsonaro-győzelemhez kapcsolódó, szigorúbb költségvetési politikát kezdett árazni. Lula győzelmével ezeknek a pozícióknak jelentős részét rövid idő alatt kellett leépíteni.
A következő időszakban ezért a figyelem egyre inkább a következő kormány gazdaságpolitikai irányára, különösen a költségvetési fegyelemre és a gazdasági csapat összetételére helyeződhet.
USD/BRL: történelmi léptékű mozgás után stabilizálódik a reál
A brazil reál hétfőn az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb egynapos árfolyammozgását szenvedte el. A dollár 8,21 százalékkal erősödött vele szemben, és 5,403 reálon zárt, miközben a nap folyamán 5,60 fölé is emelkedett. A korábbi, 5,2 körüli USD/BRL-szintről szóló várakozást tehát a piac gyorsan meghaladta.
A kezdeti sokkot követően azonban már megjelentek a stabilizáció jelei. Kedden a reál visszaerősödött, és a dollár 5,3-5,35 reál körüli tartományba húzódott vissza.
A következő időszakban a deviza szempontjából már kevésbé maga a választási eredmény, sokkal inkább Lula következő ciklusának fiskális politikája lehet meghatározó. A piac elsősorban arra figyelhet, hogy az új kormány milyen jelzéseket ad a kiadások, az államadósság és a költségvetési hiány kezeléséről.
Szója
A szójabab piacán szintén gyorsan megjelent a választás hatása. A chicagói határidős jegyzések kéthavi mélypontra estek, a legaktívabb kontraktus pedig a hétfői kereskedés során mintegy 1,7 százalékkal gyengült.
Ebben elsősorban a brazil reál gyengülése játszott szerepet. Az alacsonyabb árfolyam javítja a brazil termelők export-versenyképességét, mivel dollárban realizált bevételeik több reált érnek. Ez tovább növelheti Brazília versenyelőnyét az amerikai szójával szemben a globális piacon.
Emellett a piac továbbra is arra számít, hogy Lula következő ciklusa alatt Brazília szoros gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tarthat fenn Kínával, amely a brazil szója legfontosabb felvevőpiaca.
A kedvezőbb devizaárfolyam ugyanakkor egyelőre nem eredményezett jelentős új értékesítési hullámot a brazil termelők részéről, mivel a reál gyengüléséből származó előnyt részben ellensúlyozta a chicagói határidős árak visszaesése.
Kávé és cukor
A választási eredmény a kávé és a cukor piacán is gyorsan éreztette hatását. Brazília mindkét termék meghatározó globális termelője és exportőre, így a reál árfolyamának jelentős változása közvetlenül befolyásolja a világpiaci árakat.
Hétfőn a nyerscukor határidős ára több mint 5 százalékkal esett, míg az arabica kávé szintén jelentősen gyengült.
A mechanizmus hasonló a szójababéhoz: a gyengébb reál növeli a dollárban realizált exportbevételek helyi devizában számított értékét, ami ösztönözheti a brazil termelőket és exportőröket az értékesítésre.
A kezdeti választási sokk után azonban már ismét a fundamentális tényezők kerülnek előtérbe. Kedden a nyerscukor ára emelkedni kezdett, miközben az arabica kávé tovább gyengült. A cukor esetében a brazil termelést hátráltató esőzések és az indiai kereslet is támaszt adhat az áraknak, míg a kávépiacon a brazil terméskilátások és az időjárás válhatnak ismét meghatározóvá.
Ez arra utal, hogy a választási eredményből fakadó devizahatás önmagában várhatóan nem lesz elegendő a kávé és a cukor hosszabb távú trendjének meghatározásához.
Mi jöhet most?
A választást követő első kereskedési nap igazolta, hogy a befektetők jelentős része Bolsonaro győzelmére pozicionált, ezért Lula újraválasztása gyors és rendkívül erős átárazódást váltott ki.
A hétfői sokk után azonban kedden már megjelentek a stabilizáció jelei: a reál visszaerősödött, a kamatvárakozások mérséklődtek, és a brazil részvénypiac is megpróbált korrigálni. A kormány részéről érkező, fiskális fegyelmet hangsúlyozó üzenetek szintén hozzájárultak a hangulat javulásához.
A következő hetekben ezért a piac figyelme várhatóan egyre inkább elmozdul magáról a választási eredményről Lula következő ciklusának gazdaságpolitikája felé.
A legfontosabb kérdés az lehet, hogy az új kormány milyen költségvetési pályát jelöl ki, és képes-e olyan gazdaságpolitikai jelzéseket adni, amelyek mérséklik a befektetők fiskális kockázatokkal kapcsolatos aggodalmait.
A mezőgazdasági nyersanyagok esetében eközben a reál árfolyama továbbra is fontos közvetítő tényező maradhat, de a kezdeti választási sokk lecsengésével a szója, a kávé és a cukor piacán ismét egyre nagyobb szerepet kaphatnak a keresleti-kínálati fundamentumok.