Brazil választások: Lula győzelme után történelmi esést produkáltak a brazil piacok

Luiz Inácio Lula da Silva megnyerte a brazil elnökválasztás második fordulóját, legyőzve a jobboldali Flávio Bolsonarót. Lula a szavazatok 51,79 százalékát, Bolsonaro 48,21 százalékát szerezte meg. Az eredmény különösen azért lepte meg a piacokat, mert az első forduló után a befektetők jelentős része Bolsonaro győzelmére pozicionált.

Brazil választások: Lula győzelme / Fotó: AFP

A választási eredményt követő első teljes kereskedési napon már egyértelművé vált a piaci reakció mértéke. Az Ibovespa 13,88 százalékos mínuszban, 176 608 ponton zárt, ami 2020 márciusa óta a legnagyobb egynapos esése volt. Napközben az index több mint 17 százalékkal is esett, és elérte a 169 516 pontos mélypontot. A zuhanás miatt a São Paulo-i tőzsdén circuit breaker lépett életbe, amely ideiglenesen felfüggesztette a kereskedést.

A devizapiacon szintén rendkívüli mozgások alakultak ki: a dollár 8,21 százalékkal erősödött, és 5,403 reál/dollár szinten zárt, miközben nap közben 5,60 fölött is járt.

Brazil részvénypiac: a várakozásból valóság lett

A választást követően már nem csupán a Tokióban kereskedett brazil ETF mozgása adott előzetes jelzést a befektetői hangulatról. A brazil piac hétfői kereskedése megerősítette, hogy a választási eredmény jelentős pozíciózárási hullámot indított el.

Az Ibovespa 13,88 százalékos esése ráadásul kiugróan magas, 88,6 milliárd reálos forgalom mellett következett be, szemben a mintegy 25 milliárd reálos átlagos napi forgalommal.

A mozgás hátterében továbbra is fontos szerepet játszik a választás előtti befektetői pozicionáltság. Az első fordulót követően a brazil eszközök jelentősen erősödtek, mivel a piac egy Bolsonaro-győzelemhez kapcsolódó, szigorúbb költségvetési politikát kezdett árazni. Lula győzelmével ezeknek a pozícióknak jelentős részét rövid idő alatt kellett leépíteni.

A következő időszakban ezért a figyelem egyre inkább a következő kormány gazdaságpolitikai irányára, különösen a költségvetési fegyelemre és a gazdasági csapat összetételére helyeződhet.

USD/BRL: történelmi léptékű mozgás után stabilizálódik a reál

A brazil reál hétfőn az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb egynapos árfolyammozgását szenvedte el. A dollár 8,21 százalékkal erősödött vele szemben, és 5,403 reálon zárt, miközben a nap folyamán 5,60 fölé is emelkedett. A korábbi, 5,2 körüli USD/BRL-szintről szóló várakozást tehát a piac gyorsan meghaladta.

A kezdeti sokkot követően azonban már megjelentek a stabilizáció jelei. Kedden a reál visszaerősödött, és a dollár 5,3-5,35 reál körüli tartományba húzódott vissza.

A következő időszakban a deviza szempontjából már kevésbé maga a választási eredmény, sokkal inkább Lula következő ciklusának fiskális politikája lehet meghatározó. A piac elsősorban arra figyelhet, hogy az új kormány milyen jelzéseket ad a kiadások, az államadósság és a költségvetési hiány kezeléséről.