Deviza
EUR/HUF366,97 +0,18% USD/HUF327,44 +0,29% GBP/HUF437,06 +0,04% CHF/HUF396,35 0% PLN/HUF83,33 +0,12% RON/HUF68,63 +0,54% CZK/HUF15,06 0% EUR/HUF366,97 +0,18% USD/HUF327,44 +0,29% GBP/HUF437,06 +0,04% CHF/HUF396,35 0% PLN/HUF83,33 +0,12% RON/HUF68,63 +0,54% CZK/HUF15,06 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 698,55 +0,46% MTELEKOM2 670 -0,6% MOL4 934 +2,31% OTP40 590 +0,59% RICHTER13 050 -0,92% OPUS206 -0,97% ANY6 150 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 140 -0,72% BUMIX8 686,67 -0,39% CETOP4 865,99 -1,81% CETOP NTR3 118,1 -0,84% BUX142 698,55 +0,46% MTELEKOM2 670 -0,6% MOL4 934 +2,31% OTP40 590 +0,59% RICHTER13 050 -0,92% OPUS206 -0,97% ANY6 150 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 140 -0,72% BUMIX8 686,67 -0,39% CETOP4 865,99 -1,81% CETOP NTR3 118,1 -0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Totális összeomlás, baloldali győzelem taglózza le a hatalmas ország tőkepiacát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Méretes esés néz ki a dél-amerikai ország tőzsdéjén. A piacok történelmi mértékű zuhanással reagálnak Lula váratlan választási győzelme után Brazíliában. A részvények mellett beszakadt az ország devizája, a reál is, kilőttek a kötvényhozamok és a brazíliai eszközök teljes körű leárazása várható.
Murányi Ernő
2026.10.26, 09:20
Frissítve: 2026.10.26, 09:53
Szóljon hozzá!

Súlyos zuhanás várható a brazil tőkepiacokon, miután a befektetők számára váratlan eredménnyel a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) legyőzte a jobboldali Flávio Bolsonarót az elnökválasztás második fordulójában. A piacokon Bolsonaro sikerére számítottak, Lula győzelmét pedig negatív gazdaságpolitikai fordulatként értékelik.

Brazília
Brazília: nyert Lula, oda a nyereség / Fotó: AFP

Brazília: totális összeomlás várható 

Az első piaci jelzések egészen brutálisak. A brazil részvényeket követő ETF Japánban 16 százalékkal zuhant, ami 2020 óta a legnagyobb napon belüli esés. A chicagói CME tőzsde devizaderivatívái alapján a brazil reál árfolyama 5,55-re gyengült a dollárral szemben, ami több mint 10 százalékos esést vetít előre a pénteki záróértékhez mérten. Bár ezek nem közvetlen piaci jegyzések, jól mutatják a befektetők hangulatát, hogy mi várható a brazil tőzsdenyitás után.

A Sao Pauló-i kereskedők arra számítanak, hogy a hétfői nyitáskor olyan intenzív eladási hullám indulhat el, amely miatt akár automatikus kereskedési felfüggesztésekre, úgynevezett circuit breakerekre is szükség lehet.

 A választási eredmény már az ázsiai kereskedés során növelte a biztonságosnak tekintett amerikai állampapírok iránti keresletet, mivel a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak.

A pénzügyi intézmények korábban is jelentős negatív reakcióval számoltak Lula győzelme esetén. A Monte Bravo brókercég becslése szerint a brazil irányadó részvényindex, az Ibovespa akár 11 százalékkal is lefordulhat a kereskedés első órájában. A Citigroup 73 befektető körében végzett felmérésében a többség úgy vélte, hogy Lula győzelme legalább 5 százalékos reálgyengülést és több mint 1 százalékpontos kamatswap-emelkedést válthat ki. Ennek oka, hogy a piac korábban kamatcsökkentésekre számított, miután Bolsonaro a vártnál jobb eredményt ért el az első fordulóban.

Tort ül a pesszimizmus

A Societe Generale még ennél is pesszimistább forgatókönyvet vázolt fel. Elemzői szerint a reál akár 10 százalékot is veszíthet értékéből, miközben a helyi kötvényhozamok 150-250 bázisponttal emelkedhetnek. Ez jelentős finanszírozási költségnövekedést jelentene az állam és a vállalatok számára is.

Bruno Funchal, az 1100 milliárd reálnyi vagyont kezelő Bradesco Asset Management vezérigazgatója szerint „nehéz nap” vár a piacokra, mert minden eszközt újra kell árazni. Hozzátette, hogy a választási eredmény mindenkit meglepett, és a befektetők még mindig hiába próbálják megérteni, mi vezetett ehhez a fordulathoz.

A befektetők legfőbb aggodalma Lula gazdaságpolitikájával kapcsolatos. A piac attól tart, hogy az új elnök kevésbé lesz elkötelezett a költségvetési szigor és a fiskális fegyelem mellett, amelyeket szükségesnek tartanak ahhoz, hogy Brazília hosszabb távon csökkenteni tudja a kamatszinteket. A félelem szerint a lazább költségvetési politika tovább növelheti az államadóssággal és az inflációval kapcsolatos kockázatokat.

A hivatalos választási eredmények szerint Luiz Inácio Lula da Silva a szavazatok 51,8 százalékát szerezte meg, míg Flávio Bolsonaro 48,2 százalékot kapott. Az eredmény rendkívül szoros volt, de Lula visszatérését jelenti a hatalomba, miközben a pénzügyi piacok ellenfelének a győzelmében bízott.

 

Szóljon hozzá!
tőzsde
Lula
Brazília
Bolsonaro
brazil
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu