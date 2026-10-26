Totális összeomlás, baloldali győzelem taglózza le a hatalmas ország tőkepiacát

Súlyos zuhanás várható a brazil tőkepiacokon, miután a befektetők számára váratlan eredménnyel a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) legyőzte a jobboldali Flávio Bolsonarót az elnökválasztás második fordulójában. A piacokon Bolsonaro sikerére számítottak, Lula győzelmét pedig negatív gazdaságpolitikai fordulatként értékelik.

Brazília: nyert Lula, oda a nyereség / Fotó: AFP

Brazília: totális összeomlás várható

Az első piaci jelzések egészen brutálisak. A brazil részvényeket követő ETF Japánban 16 százalékkal zuhant, ami 2020 óta a legnagyobb napon belüli esés. A chicagói CME tőzsde devizaderivatívái alapján a brazil reál árfolyama 5,55-re gyengült a dollárral szemben, ami több mint 10 százalékos esést vetít előre a pénteki záróértékhez mérten. Bár ezek nem közvetlen piaci jegyzések, jól mutatják a befektetők hangulatát, hogy mi várható a brazil tőzsdenyitás után.

A Sao Pauló-i kereskedők arra számítanak, hogy a hétfői nyitáskor olyan intenzív eladási hullám indulhat el, amely miatt akár automatikus kereskedési felfüggesztésekre, úgynevezett circuit breakerekre is szükség lehet.

A választási eredmény már az ázsiai kereskedés során növelte a biztonságosnak tekintett amerikai állampapírok iránti keresletet, mivel a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak.

A pénzügyi intézmények korábban is jelentős negatív reakcióval számoltak Lula győzelme esetén. A Monte Bravo brókercég becslése szerint a brazil irányadó részvényindex, az Ibovespa akár 11 százalékkal is lefordulhat a kereskedés első órájában. A Citigroup 73 befektető körében végzett felmérésében a többség úgy vélte, hogy Lula győzelme legalább 5 százalékos reálgyengülést és több mint 1 százalékpontos kamatswap-emelkedést válthat ki. Ennek oka, hogy a piac korábban kamatcsökkentésekre számított, miután Bolsonaro a vártnál jobb eredményt ért el az első fordulóban.

Tort ül a pesszimizmus

A Societe Generale még ennél is pesszimistább forgatókönyvet vázolt fel. Elemzői szerint a reál akár 10 százalékot is veszíthet értékéből, miközben a helyi kötvényhozamok 150-250 bázisponttal emelkedhetnek. Ez jelentős finanszírozási költségnövekedést jelentene az állam és a vállalatok számára is.