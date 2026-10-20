Lelassult a CATL növekedése a BYD-val vívott ádáz versenyben, de új aranybányára bukkant a Debrecenben letelepedett cég
Érezhetően lelassult a CATL növekedése a kínai elektromosautó-piacon uralkodó erősödő verseny és a kereslet mérséklődése miatt - derül ki a világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorgyártójának harmadik negyedéves gyorsjelentéséből.
Lelassult a CATL profitbővülése
A nettó nyereség éves alapon 14,5 százalékkal, 21,2 milliárd jüanra emelkedett, ami jelentősen elmaradt az elemzők által várt 41,2 százalékos növekedéstől. Ez a leglassabb profitbővülés közel két éve, miután a második negyedévben még 36,5 százalékos volt a profitnövekedés.
A bevétel ezalatt 58,6 százalékkal, 165,2 milliárd jüanra nőtt, de ez is kissé gyengébb lett a várakozásoknál. A vállalatot elsősorban a kínai elektromosautó-piacon zajló ádáz árverseny és a hazai autóeladások lassulása terheli. Kínában az autópiac már tizenkettedik egymást követő hónapja gyengélkedik, bár az export továbbra is támogatja az iparág növekedését.
A társaság ennek ellenére tovább erősítette globális vezető pozícióját. Az év első nyolc hónapjában a világ elektromosautó-akkumulátor-felhasználásának 39,4 százalékát a CATL adta az egy évvel korábbi 37,7 százalékhoz képest. Eközben legnagyobb riválisa, a BYD globális részesedése 17,1 százalékról 15,1 százalékra csökkent.
A kínai belföldi piacon ugyanakkor a CATL pozíciói gyengülnek. A vállalat részesedése a kínai akkumulátor-telepítési piacon január és szeptember között 49,8 százalékról 40,9 százalékra esett vissza, míg a BYD részesedése 17,4 százalékról 21,1 százalékra emelkedett.
Új aranybányára bukkant a cég
A CATL minderre tekintettel növekedése felpörgetése érdekében kedden Pekingben új akkumulátor-fejlesztéseket is bemutatott, és jelezte, hogy jelentősen bővíteni kívánja teherautókat kiszolgáló akkumulátorcserélő hálózatát.
A társaság közlése szerint már 13 ezer járműre vonatkozó megrendelést szerzett akkumulátorcserés megoldásaira olyan nagy logisztikai szereplőktől, mint az SF Holding - vagyis Ázsia legnagyobb integrált logisztikai és expressz-futárszolgáltató vállalata - és a hasonló profilú China Postal Express & Logistics.
A CATL stratégiája arra épül, hogy Kínában rendkívül gyorsan terjednek az elektromos teherautók.
Szeptemberben az értékesített új teherautók több mint fele már elektromos hajtású volt. Ez azt jelzi, hogy az áruszállítás elektrifikációja a személyautó-piac után a haszonjárműveknél is felgyorsult, ami jelentős keresletet teremthet az akkumulátorok és a kapcsolódó szolgáltatások iránt.
A vállalat azonban nem csupán új akkumulátorokat kínál, hanem az akkumulátorcserés üzleti modellre is erősen épít.
Ennek lényege, hogy a teherautó vezetője a lemerült akkumulátort néhány perc alatt kicserélheti egy feltöltött egységre, így nem kell hosszabb ideig töltésre várnia.
Ez különösen fontos lehet a logisztikai és fuvarozási szektorban, ahol a járművek kihasználtsága és az állásidő minimalizálása kulcsfontosságú gazdasági tényező.
Épül az infrastruktúra
A CATL jelenleg is építi ezt az infrastruktúrát, de tervei szerint a hálózat növekedése a következő években jelentősen felgyorsul. A cég 2027-re több mint kétszeresére, 2000-re növelné az elektromos teherautókat kiszolgáló akkumulátorcserélő állomások számát, míg hosszabb távon 10 ezer létesítmény működtetése a cél.
A programot Jang Dzsun, a CATL akkumulátorcserés teherautó-üzletágának vezetője ismertette.
A bemutatott új akkumulátorok között szerepelnek hátul elhelyezhető, ultrakönnyű és rendkívül vékony akkumulátorcsomagok is. Ezeket kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztették, ahol
- a jármű tömege
- vagy a rendelkezésre álló hely korlátozó tényező.
A fejlesztések célja, hogy minél szélesebb körben lehessen elektromos hajtásra átállítani a különböző áruszállító járműveket.
A vállalat emellett rugalmas akkumulátorbérleti konstrukciókat is bevezet. Az ügyfelek a saját működési igényeikhez igazíthatják a bérleti időszakokat, ami csökkentheti a kihasználatlan eszközök költségeit és könnyebbé teheti a szezonális ingadozások kezelését. A CATL szerint ez különösen hasznos lehet a flottakezelők számára, mert alacsonyabb működési költségeket és nagyobb rugalmasságot biztosíthat a gyengébb forgalmú időszakokban.
A Bloomberg megjegyzi, hogy a vállalat számára a teherautó-piac bővülése azért is fontos, mert a CATL részvényei az idei év során nyomás alá kerültek az egyre erősödő verseny miatti befektetői aggodalmak következtében.
A CATL részvényei idén eddig 31,4 százalékkal, 411,8 hongkongi dollárra gyengültek.