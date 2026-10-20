Lelassult a CATL növekedése a BYD-val vívott ádáz versenyben, de új aranybányára bukkant a Debrecenben letelepedett cég

Érezhetően lelassult a CATL növekedése a kínai elektromosautó-piacon uralkodó erősödő verseny és a kereslet mérséklődése miatt - derül ki a világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorgyártójának harmadik negyedéves gyorsjelentéséből.

Lelassult a CATL növekedése a BYD-val vívott ádáz versenyben / Fotó: Imaginechina via AFP

Lelassult a CATL profitbővülése

A nettó nyereség éves alapon 14,5 százalékkal, 21,2 milliárd jüanra emelkedett, ami jelentősen elmaradt az elemzők által várt 41,2 százalékos növekedéstől. Ez a leglassabb profitbővülés közel két éve, miután a második negyedévben még 36,5 százalékos volt a profitnövekedés.

A bevétel ezalatt 58,6 százalékkal, 165,2 milliárd jüanra nőtt, de ez is kissé gyengébb lett a várakozásoknál. A vállalatot elsősorban a kínai elektromosautó-piacon zajló ádáz árverseny és a hazai autóeladások lassulása terheli. Kínában az autópiac már tizenkettedik egymást követő hónapja gyengélkedik, bár az export továbbra is támogatja az iparág növekedését.

A társaság ennek ellenére tovább erősítette globális vezető pozícióját. Az év első nyolc hónapjában a világ elektromosautó-akkumulátor-felhasználásának 39,4 százalékát a CATL adta az egy évvel korábbi 37,7 százalékhoz képest. Eközben legnagyobb riválisa, a BYD globális részesedése 17,1 százalékról 15,1 százalékra csökkent.

A kínai belföldi piacon ugyanakkor a CATL pozíciói gyengülnek. A vállalat részesedése a kínai akkumulátor-telepítési piacon január és szeptember között 49,8 százalékról 40,9 százalékra esett vissza, míg a BYD részesedése 17,4 százalékról 21,1 százalékra emelkedett.

Új aranybányára bukkant a cég

A CATL minderre tekintettel növekedése felpörgetése érdekében kedden Pekingben új akkumulátor-fejlesztéseket is bemutatott, és jelezte, hogy jelentősen bővíteni kívánja teherautókat kiszolgáló akkumulátorcserélő hálózatát.

A társaság közlése szerint már 13 ezer járműre vonatkozó megrendelést szerzett akkumulátorcserés megoldásaira olyan nagy logisztikai szereplőktől, mint az SF Holding - vagyis Ázsia legnagyobb integrált logisztikai és expressz-futárszolgáltató vállalata - és a hasonló profilú China Postal Express & Logistics.

A CATL stratégiája arra épül, hogy Kínában rendkívül gyorsan terjednek az elektromos teherautók.

Szeptemberben az értékesített új teherautók több mint fele már elektromos hajtású volt. Ez azt jelzi, hogy az áruszállítás elektrifikációja a személyautó-piac után a haszonjárműveknél is felgyorsult, ami jelentős keresletet teremthet az akkumulátorok és a kapcsolódó szolgáltatások iránt.