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Bejött a Coca-Cola zsugorinflációs taktikája - indiai IPO-ra készül a kolosszus

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Erőteljesen növekszik a világ legnagyobb üdítőgyártója. A Coca-Cola megemelte éves előrejelzését is.
Murányi Ernő
2026.10.27, 15:28
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A Coca-Cola megemelte 2026-os éves előrejelzését, miután a nemzetközi piacokon továbbra is erős keresletet tapasztal üdítőitalai, különösen a cukormentes termékek iránt - közölte kedden az amerikai üdítőgyártó. 

Coca-Cola Raises Guidance, Buoyed by Soda Sales Abroad
Bejött a Coca-Cola zsugorinflációs taktikája - indiai IPO-ra készül a kolosszus / Fotó: Benoit Doppagne/AFP

Nagyobb lesz a vártnál a nyereség is

Az organikus bevételnövekedését a korábbi 5 százalékról „legalább 5 százalékra, míg az egy részvényre jutó összehasonlítható nyereség (EPS) növekedési ütemét a korábbi 7-8 százalékról legalább 9 százalékra módosította.

 Henrique Braun vezérigazgató szerint a harmadik negyedéves eredmények azt mutatják, hogy a társaság lendületes növekedése továbbra is kitart, ami a megemelt prognózist indokolja.

A negyedév során amúgy a szénsavas üdítők értékesítési volumene 5 százalékkal emelkedett. A legnagyobb, 16 százalékos bővülést a Coca-Cola Zero Sugar érte el, míg a Diet Coke forgalma 6 százalékkal nőtt. 

Észak-Amerikában azonban a szénsavas italok javuló teljesítményét lerontotta a víz-, sportital-, kávé- és teatermékek iránti gyengébb kereslet, így a teljes értékesítési volumen nem nőtt. Szemben az elemzői várakozásokkal, melyek 2,3 százalékos gyarapodásra számítottak.

A Coca-Cola főbb pénzügyi mutatói

A vállalat főbb pénzügyi mutatói a harmadik negyedévben így alakultak: 

  • a nettó árbevétel: 13,38 milliárd dollár, amely 7-8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, miközben az elemzői konszenzus 12,92 milliárd dollár volt;
  • az összehasonlítható EPS (egy részvényre jutó nyereség) 0,91 dollár, amely 11 százalékos bővülés éves alapon, és felülmúlja a 0,88 dollár-os piaci várakozást;
  • a működési marzs (Operating Margin) 33,4 százalékra emelkedett a tavalyi 32,0 százalékról, ami a hatékonyabb árazásnak és a kedvező devizahatásoknak köszönhető.

A részvény árfolyama a gyorsjelentést követően alig változott a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, ugyanakkor az év eleje óta közel 33 százalékkal emelkedett, ami jelentősen meghaladja az S&P 500 index 12 százalékos növekedését, miközben a rivális PepsiCo részvényei ugyanebben az időszakban 6 százalékot veszítettek értékükből.

Zsugorinfláció és indiai IPO

A Coca-Cola szerint a növekedést egyre szélesebb termékportfóliója támogatja. 

A cukormentes üdítők mellett a magas fehérjetartalmú Fairlife tejtermékek és a prémium víz iránt is jelentős a kereslet, miközben a fogyasztók fokozatosan elfordulnak a hagyományos, magas cukortartalmú italoktól.

 A vállalat az utóbbi időszakban több piaci sikert is elkönyvelhetett versenytársával, a PepsiCóval szemben, például, hogy az Egyesült Államokban átvette a KFC étteremlánc üdítőital-ellátását.

A menedzsment beszámolója szerint egyébként a fogyasztók árérzékenységére reagálva a cég látványosan növelte a kisebb, olcsóbb kiszerelésű csomagok (például mini dobozok) értékesítését. Ez a stratégia bevált: a kevesebb milliliter ellenére a vásárlók darabszámra többet vettek, ami javította a profitmarzsot.

A háttérbeszélgetésen elhangzott egy tőkepiaci hír is: a Coca-Cola megkezdte az előkészületeket az indiai palackozó üzletágának tőzsdére vitelére (IPO), ami az elkövetkező időszak egyik legnagyobb pénzügyi lépése lehet a vállalatnál.

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tőzsde
üdítő
Coca-Cola
PepsiCo

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