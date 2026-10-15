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Brutális támadás az egyik hazai nagybank ügyfelei ellen: 7 milliárd forintot akartak ellopni az Erste-számlákról – 21 ezerszer próbálkoztak a kegyetlen csalók

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Közel 21 ezer alkalommal próbáltak pénzt kicsalni az Erste ügyfeleitől az év első felében, összesen csaknem 7 milliárd forint értékben. A bank szerint a támadások mintegy 80 százalékát sikerült megakadályozni, miközben a csalók módszerei is látványosan átalakultak
VG
2026.10.15, 12:14
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Közel 21 ezer kísérlet során csaknem 7 milliárd forintot próbáltak megszerezni csalók az Erste ügyfeleitől az első fél évben. A bank a csalási kísérletek mintegy 80 százalékát megakadályozta, ezzel 6 milliárd forintot takarított meg az ügyfeleknek, közölte Kósa Anna, az Erste compliance vezetője csütörtöki sajtótájékoztatón – írja az MTI.

Brutális roham az Erste ügyfelei ellen: 7 milliárd forintot próbáltak megszerezni a csalók
Brutális roham az Erste ügyfelei ellen: 7 milliárd forintot próbáltak megszerezni a csalók / Fotó: Bits And Splits

A csalási kísérletek száma az első fél évben meghaladta a 2025-ben regisztrált teljes éves esetszám 60 százalékát, az elkövetők által megcélzott összeg pedig a tavalyi éves összeg több mint 80 százalékát – tette hozzá. Míg alig néhány éve tízből kilenc eset a kártyaadatok megszerzésére irányult, 2026-ban már az ügyfeleket célzó adathalászat aránya volt ilyen mértékű. 

Az átutalásos csalások száma ugyan alacsonyabb, az ilyen próbálkozások átlagos összege azonban jóval magasabb 

– ismertette Kósa Anna.

A csalók már nem a bankot, hanem az ügyfelet támadják

A tendencia már tavasszal is jól látszott: a csalók egyre kevésbé a banki rendszereket próbálják feltörni , inkább magukat az ügyfeleket veszik célba pszichológiai manipulációval. A korábbi Erste-adatok szerint egy sikeres kártyás visszaélésnél átlagosan 84 ezer forint volt a veszteség, míg az átutalásos csalásoknál már 1,6 millió forint fölé emelkedett az egy esetre jutó kár. A tipikus módszerek között banki vagy jegybanki ügyintézőnek álcázott telefonhívások, hamis befektetési ajánlatok, adathalász linkek és távoli hozzáférést biztosító programok telepíttetése is szerepel. Az Erste ezért a valós idejű csalásfigyelés mellett egy mesterséges intelligenciára épülő, öntanuló védelmi rendszert is fejleszt. 

A probléma ugyanakkor messze nem csak egy bankot érint: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 utolsó negyedévében három hónap alatt 5,6 milliárd forintot szereztek meg a kiberbűnözők Magyarországon. A veszélyt növeli, hogy 2025 végére a lakossági bankszámlák 87,7 százaléka már interneten keresztül is elérhető volt. Különösen nehéz a bankok helyzete akkor, ha az ügyfél maga adja át a belépési adatait vagy hagyja jóvá a csaló által kezdeményezett tranzakciót, mert ilyen esetekben az elvesztett pénz visszaszerzésének esélye is jóval kisebb.

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Erste Bank
csalás
átutalás
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