A világ összes csipje sem elég a mesterséges intelligenciának: durván megszedte magát a világ legnagyobb gyártója – hatalmas profit a láthatáron

A legvérmesebb várakozásokat is túlszárnyaló árbevételt ért el a TSMC a harmadik negyedévben. A világ legnagyobb csipgyártója története legerősebb forgalmát realizálta a szeptember végén zárult három hónapban.

Rekord árbevételt ért el a harmadik negyedévben a csipgyártó TSMC / Fotó: NurPhoto via AFP

A tajvani bérgyártó – amely a többi között az Nvidia, az Apple és az AMD számára is szállít mikrocsipeket – bevétele 50 százalékkal 1,49 ezermilliárd tajvani dollárra (46,71 milliárd amerikai dollárra) ugrott a magunk mögött hagyott három hónap során, a mesterséges intelligencia-csipek iránti dinamikusa növekvő keresletnek köszönhetően.

Az LSEG által összeállított elemzői konszenzus 1,46 ezermilliárd tajvani dolláros forgalmat vetített előre.

A társaság a saját maga által júliusban előrejelzett, 44,6-45,8 milliárd dolláros bevételi élt is jócskán felülteljesítette ezzel.

A legutóbbi, szeptemberi hónap is kiemelkedően erősnek bizonyult, erre az időszakra tajvani valutában kifejezve 54,6 százalékos ugrást és 511,86 milliárdos tételt könyvelhetett el a TSMC.

A 2,1 ezermilliárd dolláros pici kapitalizációjával Ázsia legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatának számító TSMC jövő csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését.

Az LSEG várakozása alapján a társaság adózott nyeresége 64 százalékkal haladhatja meg az egy évvel korábbit, és elérheti a 740,8 milliárd tajvani dollárt.

A TSMC tajpeji tőzsdén jegyzett részvényei 1,35 százalékos csökkenéssel zártak még a bevételi számok közzététele előtt. A csipgyártó papírjai idén 64 százalékot raliztak.

A társasággal kapcsolatban szeptember végén arról számoltunk be, hogy újabb hatalmas amerikai beruházást mérlegel: Texas lehet a következő célpont a már 265 milliárd dolláros arizonai programjuk mellett. Ha a terv megvalósul, az nemcsak újabb gyárat jelentene, hanem azt is, hogy az Egyesült Államokban tovább nőne a félvezetőgyártó kapacitás, ami komoly átrendeződést hozhat a globális ellátási láncokban.

A csippiac legnagyobb globális bérgyártója mellett a Samsung Electronics is igen kedvező eredményelőrejelzést adott csütörtökön. A dél-koreai társaság működési eredménye átléphette az 100 ezermilliárd wont a harmadik negyedévben, adózott nyeresége pedig a kilencszeresére hízhatott az MI-csipek iránti robbanásszerű keresletnövekedésnek betudhatóan.