A Tesla új roadstere már repülni is tud - elképesztő video, közben Elon Musk beszólt az Amazonnak is

Látványos show keretében mutatta be a Elon Musk Texasban a Tesla új, repülő roadsterét, azaz nyitott, két üléses sportkocsiját csütörtök este.

Elon Musk: a Tesla új roadstere már repülni is fog / Fotó: AFP

Nagy truvájt mutatott be Elon Musk Texasban

A jármű egy rámpáról indulva olyan manővereket hajtott végre, amelyek során rövid ideig fejjel lefelé lebegett, majd oldalirányú fordulatok után érkezett vissza a talajra. A másik mutatványban pedig parkoló autókon ugratott át, szintén oldal irányban pörögve.

A demonstráció különlegessége volt, hogy a járművet egy robot irányította, és a félelmetes képességek mutatványok mögött egy olyan technológia áll, amelyet a Tesla a SpaceX mérnökeivel közösen fejlesztett ki.

A rendszer hideggáz-hajtóműveket használ, amelyek üzemanyag elégetése nélkül hoznak létre plusz tolóerőt.

A vállalat elképzelése szerint ez a technológia

javíthatja a gyorsulást,

valamint segítheti a fékezést

és a kanyarodást is.

Hogy aztán a megoldás milyen formában jelenhet meg a sorozatgyártásban, egyelőre nyitott kérdés.

A teljesítményadatok szintén rendkívül ambíciózusak.

Egy bemutatóvideó alapján az új roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul nulláról 60 mérföld/órára, ami közel 97 km/órás sebességnek felel meg.

Persze egyelőre nem ismert, hogy ezek az eredmények mennyire lesznek reprodukálhatók valós forgalmi körülmények között a majdani sorozatgyártott modellekkel.

A legextrémebb változat a Rocket lesz, amely a vállalat szerint csak meghívásos alapon lesz elérhető. Azt azonban tudni kell, hogy a repülésszerű funkciók közúti használata az Egyesült Államokban egyelőre nem engedélyezett, és az sem biztos, hogy a modell minden piacon megjelenik.

Mibe kerül a repülő Tesla?

Az árképzésről a Tesla egyelőre nem adott részletes információkat, de a legerősebb verzió előjegyzéséhez komoly összeget kér.

A foglalás teljes költsége 250 ezer euró, amelyből először 5 ezer eurót kell befizetni, majd tíz napon belül további 245 ezer eurót.

A vállalat jelenlegi tervei szerint a gyártás 2028-ban indulhat meg. A projekt sikere azon múlik, hogy Musk valóban képes lesz-e tartani az új határidőt, mivel már 2017 óta halogatják a roadster piacra dobását - ha nem is a jelenlegi formájában -, és azóta többször is elhalasztották a bevezetést.