A Tesla új roadstere már repülni is tud - elképesztő video, közben Elon Musk beszólt az Amazonnak is
Látványos show keretében mutatta be a Elon Musk Texasban a Tesla új, repülő roadsterét, azaz nyitott, két üléses sportkocsiját csütörtök este.
Nagy truvájt mutatott be Elon Musk Texasban
A jármű egy rámpáról indulva olyan manővereket hajtott végre, amelyek során rövid ideig fejjel lefelé lebegett, majd oldalirányú fordulatok után érkezett vissza a talajra. A másik mutatványban pedig parkoló autókon ugratott át, szintén oldal irányban pörögve.
A demonstráció különlegessége volt, hogy a járművet egy robot irányította, és a félelmetes képességek mutatványok mögött egy olyan technológia áll, amelyet a Tesla a SpaceX mérnökeivel közösen fejlesztett ki.
A rendszer hideggáz-hajtóműveket használ, amelyek üzemanyag elégetése nélkül hoznak létre plusz tolóerőt.
A vállalat elképzelése szerint ez a technológia
- javíthatja a gyorsulást,
- valamint segítheti a fékezést
- és a kanyarodást is.
Hogy aztán a megoldás milyen formában jelenhet meg a sorozatgyártásban, egyelőre nyitott kérdés.
A teljesítményadatok szintén rendkívül ambíciózusak.
Egy bemutatóvideó alapján az új roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul nulláról 60 mérföld/órára, ami közel 97 km/órás sebességnek felel meg.
Persze egyelőre nem ismert, hogy ezek az eredmények mennyire lesznek reprodukálhatók valós forgalmi körülmények között a majdani sorozatgyártott modellekkel.
A legextrémebb változat a Rocket lesz, amely a vállalat szerint csak meghívásos alapon lesz elérhető. Azt azonban tudni kell, hogy a repülésszerű funkciók közúti használata az Egyesült Államokban egyelőre nem engedélyezett, és az sem biztos, hogy a modell minden piacon megjelenik.
Mibe kerül a repülő Tesla?
Az árképzésről a Tesla egyelőre nem adott részletes információkat, de a legerősebb verzió előjegyzéséhez komoly összeget kér.
A foglalás teljes költsége 250 ezer euró, amelyből először 5 ezer eurót kell befizetni, majd tíz napon belül további 245 ezer eurót.
A vállalat jelenlegi tervei szerint a gyártás 2028-ban indulhat meg. A projekt sikere azon múlik, hogy Musk valóban képes lesz-e tartani az új határidőt, mivel már 2017 óta halogatják a roadster piacra dobását - ha nem is a jelenlegi formájában -, és azóta többször is elhalasztották a bevezetést.
A Tesla részvényei csütörtökön 1,3 százalékkal, 362,44 dollárra gyengültek tőzsdezárásig, majd azt követően a tőzsdén kívüli elektronikus kereskedésben 4,5 százalékkal 378,87 dollárig lőttek ki. A csütörtöki tőzsdei záróár amúgy 17 százalékos csökkenést jelez év eleje óta.
Berezeltek az Amazonnál
Úgy tűnik, Elon Muskot amúgy nem köti le teljes mértékben világverő cégeinek az irányítása, posztolásra is marad energiája. Legújabban Jeff Bezos bánhatta Musk grafomániáját, hiszen utóbbi egyetlen tőmondattal küldte lejtőre az Amazon árfolyamát. A tech guru ugyanis felvetette egy Amazon-versenytárs létrehozásának az ötletét.
A bejegyzés azután született, hogy egy felhasználó arról írt: az Amazon akadályozza a Grok chatbotok használatát a vásárlási folyamat során.
Musk erre reagálva azt írta az X platformon, hogy talán érdemes lenne elindítani egy rivális szolgáltatást.
A Grok ugyanis Musk harmadik cégének, az xAI-nak az alkalmazása.
Jelenleg persze csupán egy kósza ötletről van szó, Musk megjegyzéseit azonban a piacokon sohasem szabad teljesen komolytalannak tekinteni. A Tesla az autóiparban, a SpaceX pedig az űriparban bizonyította, hogy képes felforgatni egész ágazatokat. Emiatt az sem zárható ki, hogy hosszabb távon az e-kereskedelemben is megjelenik valamelyikük.
A távközlési szektor bedöntése
Egy darabig az amerikai telekommunikációs cégek is félvállról vették, hogy a SpaceX a mobilpiacra is betörhet. Aztán jött a pánik, amikor Musk űripari cége megegyezett egy országos lefedettségű, alacsony frekvenciás (800 MHz-es) spektrumportfólió megvásárlásáról a Grain Management nevű befektetési alappal, a hírek szerint mintegy 8 milliárd dolláros vételár fejében.
Musk kijelentette, hogy ez a spektrumvásárlás az utolsó kritikus hiányzó láncszem ahhoz, hogy a Starlink Mobile képes legyen teljes, épületeken belüli és országos lefedettségű közvetlen mobilhálózati szolgáltatást (direct-to-cell) nyújtani az Egyesült Államokban.
A Starlink így már nemcsak a távoli területek műholdas internetét biztosítja, hanem egy önálló, negyedik nagy amerikai mobilhálózattá válhat.
A hagyományos szolgáltatók eddig abban bíztak, hogy a SpaceX partnerként működik majd együtt velük. A saját frekvenciák felvásárlásával viszont Musk függetlenítheti magát tőlük, ami drasztikus árversenyhez és az eddigi ügyfelek elvesztéséhez vezethet.
A bejelentést követően a piac brutális büntetéssel reagált, több mint 45 milliárd dollárnyi piaci érték égett el a szektorban szinte azonnal, az esés még a T-Mobile német tulajdonosának, a Deutsche Telekomnak a részvényeit is megviselte.