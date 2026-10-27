Régi cél, de új indok az európai energetika területén

Az elmúlt évtized második felében csúcsosodott ki az ESG és a megújuló energiaforrások narratívája, amit főként Európában, nagyon szigorú uniós szabályozás is kísért. A vezető uniós intézmények a „békeidőkben” komoly nyomást gyakoroltak a kontinens vállalataira, többek között kötelezővé tették a fenntarthatósági jelentések készítését, valamint rendkívüli mértékben szorgalmazták a zöld energia alkalmazását és térnyerését.

Megújulás az európai energetika területén / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Ez az ideológia a pénzügyi piacokon is eluralkodott, ami például az ESG-alapok hatalmas népszerűségében is tetten érhető volt. Ezt követően a Covid-19, majd kiváltképp a 2022-es energiakrízis rávilágított arra a tényre, hogy sem Európa energetikai-ellátottsága, sem az ESG-alapok nem voltak felkészülve egy ilyen jelentősen átalakuló gazdasági környezetre.

Az EU Oroszország irányú energetikai függősége komoly sokkot okozott a térségben, rávilágítva a kockázatokra, míg az ESG-alapok a védelmi ipar és fosszilis energetikai cégek fellendüléséből semmit sem profitáltak, hisz ezeken a területeken nulla kitettséggel rendelkeztek, így érdemben alulteljesítették a benchmarkokat.

Az energetika területén is változásokat okoz a geopolitikai helyzet

Az elmúlt éveken az EU jelentős erőfeszítéseket tett az orosz energiafüggőség leépítésének területén, ami elsősorban az amerikai és közel-keleti LNG irányába terelte az országokat és a vállalatokat. Ezt követően érkeztünk el 2026 februárjához, amikor ismét rá kellett jönnie Európának, hogy ugyan az orosz kitettség csökkent, de a kontinens energia-ellátottsága továbbra sem túl stabil.

Az elmúlt években elsősorban az orosz függőség csökkentésére összpontosultak az erőfeszítések, nem pedig a teljes külső kitettség és az energiaellátottság körüli kockázatok enyhítésére.

Az aktuális geopolitikai konfliktusok egyik legnagyobb kárvallottja továbbra az öreg kontinens, és az átalakulóban lévő globális rend és erőviszonyok abba az irányba mutatnak, hogy az ilyesfajta rendkívüli események nem, hogy enyhülnének, de akár egyre gyakoribbá is válhatnak.

Ez ismét felerősíti azt a narratívát, hogy Európa energiaellátottságát nem elég Oroszországtól függetlenné tenni, hanem bizony minden jelentős külső kitettség (pl.: Közel-Kelet, USA stb.) súlyát csökkenteni szükséges, azaz még jobban kell diverzifikálni, hiszen nem tudható előre, hogy mikor és melyik irányból érkezhet a következő sokk.

Felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Hiszen Európában a tagállamok nem dúskálnak a fosszilis nyersanyagokban, nem véletlenül alakult ki az erős energiaimport igénye a térségben. Itt térünk vissza a zöld energia kérdésköréhez.