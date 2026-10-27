Régi cél, de új indok az európai energetika területén
Az elmúlt évtized második felében csúcsosodott ki az ESG és a megújuló energiaforrások narratívája, amit főként Európában, nagyon szigorú uniós szabályozás is kísért. A vezető uniós intézmények a „békeidőkben” komoly nyomást gyakoroltak a kontinens vállalataira, többek között kötelezővé tették a fenntarthatósági jelentések készítését, valamint rendkívüli mértékben szorgalmazták a zöld energia alkalmazását és térnyerését.
Ez az ideológia a pénzügyi piacokon is eluralkodott, ami például az ESG-alapok hatalmas népszerűségében is tetten érhető volt. Ezt követően a Covid-19, majd kiváltképp a 2022-es energiakrízis rávilágított arra a tényre, hogy sem Európa energetikai-ellátottsága, sem az ESG-alapok nem voltak felkészülve egy ilyen jelentősen átalakuló gazdasági környezetre.
Az EU Oroszország irányú energetikai függősége komoly sokkot okozott a térségben, rávilágítva a kockázatokra, míg az ESG-alapok a védelmi ipar és fosszilis energetikai cégek fellendüléséből semmit sem profitáltak, hisz ezeken a területeken nulla kitettséggel rendelkeztek, így érdemben alulteljesítették a benchmarkokat.
Az energetika területén is változásokat okoz a geopolitikai helyzet
Az elmúlt éveken az EU jelentős erőfeszítéseket tett az orosz energiafüggőség leépítésének területén, ami elsősorban az amerikai és közel-keleti LNG irányába terelte az országokat és a vállalatokat. Ezt követően érkeztünk el 2026 februárjához, amikor ismét rá kellett jönnie Európának, hogy ugyan az orosz kitettség csökkent, de a kontinens energia-ellátottsága továbbra sem túl stabil.
Az elmúlt években elsősorban az orosz függőség csökkentésére összpontosultak az erőfeszítések, nem pedig a teljes külső kitettség és az energiaellátottság körüli kockázatok enyhítésére.
Az aktuális geopolitikai konfliktusok egyik legnagyobb kárvallottja továbbra az öreg kontinens, és az átalakulóban lévő globális rend és erőviszonyok abba az irányba mutatnak, hogy az ilyesfajta rendkívüli események nem, hogy enyhülnének, de akár egyre gyakoribbá is válhatnak.
Ez ismét felerősíti azt a narratívát, hogy Európa energiaellátottságát nem elég Oroszországtól függetlenné tenni, hanem bizony minden jelentős külső kitettség (pl.: Közel-Kelet, USA stb.) súlyát csökkenteni szükséges, azaz még jobban kell diverzifikálni, hiszen nem tudható előre, hogy mikor és melyik irányból érkezhet a következő sokk.
Felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Hiszen Európában a tagállamok nem dúskálnak a fosszilis nyersanyagokban, nem véletlenül alakult ki az erős energiaimport igénye a térségben. Itt térünk vissza a zöld energia kérdésköréhez.
A 2022-es energiaválság óta globális szinten visszaesett a zöld energia iránti törekvések mértéke, amit többek között az amerikai republikánus kormányzat ideológiája is tovább erősített. Az idei eseményeket követően pedig Európának nem sok választási lehetősége maradt, amennyiben komolyan gondolja az energiafüggetlenség kialakítását.
A legjobb és talán az egyetlen megoldás az önellátás tekintetében a megújuló energiaforrások minél nagyobb és hatékonyabb kiaknázása (természetesen az atomenergiát túlmenőben, de az csak hosszabb távon jelenthet megoldást).
A korábbi törekvéseknek hála pedig egészen jó befektetési lehetőségek rajzolódnak ki Európában ezen a területen. Itt nem csupán az olyan hagyományos közmű vállalatokra gondolhatunk, mint az RWE, Iberdola, Engie, Enel vagy E.ON, melyek nagy volumenű megújuló energetikai portfólióval rendelkeznek, és elkötelezettek annak a növelésében, hanem sokkal inkább egy teljes értékláncot felölelő lehetőségre.
Ebbe a körbe tartozhatnak akár az energetikai hatékonyság területéhez tartozó vállalatok (pl.: Siemens Energy, Schneider Electric), vagy a megújuló energiaforrásokhoz köthető infrastruktúrát biztosító vállalatok (pl.: Vestas Wind Systems, Prysmian).
Az európai energetikai átmenet sikeres megvalósítása természetesen rendkívül idő- és tőkeigényes, és sok tényezőtől függ. Ugyanakkor, ha a tagállamok és az Európai Unió elkötelezett az
etikai függetlenség kialakításában, úgy a megújuló energiaforrások kiaknázása ismét a legmeghatározóbb irányok közé kerülhet.