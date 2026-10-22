A csendes közművekből a techforradalom motorjai: fókuszban az amerikai atomenergia

A mesterséges intelligencia térnyerése, az adatközpontokra irányuló beruházások és az ipari elektrifikáció olyan ugrásszerű áramigényt szabadítottak az amerikai hálózatra, amelyre régóta nem volt példa. Az elektromos járművek, a hőszivattyúk, az automatizált ipari folyamatok és az adatközpontok terjedése nemcsak a villamosenergia-fogyasztást növeli, hanem az energiatermelési, átviteli és elosztási infrastruktúra fejlesztését is szükségessé teszi. Mindez jelentős beruházási hullámot indított el az amerikai energiaszektorban, amelynek haszonélvezői között nemcsak a közművállalatok, hanem a hálózatfejlesztéshez és az energiatermeléshez szükséges technológiákat szállító cégek is megjelentek.

Energiaigény növekedés – Illinois az Egyesült Államok legnagyobb atomenergia-termelője / Fotó: Getty Images via AFP

Az energiaigény növekedésének haszonélvezői

A folyamat egyik közvetlen haszonélvezője a GE Vernova, amely gázturbinákkal, szélerőművekkel, valamint a villamosenergia-hálózatok fejlesztéséhez szükséges berendezésekkel és technológiákkal van jelen a piacon. A vállalat így egyszerre profitálhat a növekvő áramtermelési igényből, a megújuló energiaforrások integrációjából és a hálózatok korszerűsítéséből. A General Electricből történt 2024. áprilisi leválása és önálló tőzsdei megjelenése óta a vállalat jelentős mértékben felülteljesítette az S&P 500 indexet.

Az elektrifikáció térnyerése mellett az elmúlt években az atomenergia is ismét stratégiai jelentőségre tett szert. A növekvő villamosenergia-igény kielégítése egyre inkább felértékelte azokat az energiatermelési kapacitásokat, amelyek nagy rendelkezésre állás mellett, alacsony szén-dioxid-kibocsátással képesek stabilan ellátni a hálózatot.

A trend egyik legfontosabb mozgatórugóját a technológiai óriások, az úgynevezett hyperscalerek jelentik, amelyek az AI-modellek betanításához és futtatásához szükséges adatközpontok energiaigényének robbanásszerű növekedésével szembesülnek. Számukra nem elegendő az időjárásfüggő megújuló energiaforrások önálló alkalmazása: a nap 24 órájában rendelkezésre álló, kiszámítható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiára is szükségük van. Ez a felismerés jelentősen hozzájárult a nukleáris energia újjáéledéséhez, amelynek tőkepiaci nyertesei között olyan független áramtermelők emelkedtek ki, mint a Constellation Energy (CEG) és a Vistra (VST). Meglévő termelőkapacitásaikra és kedvező piaci pozíciójukra támaszkodva ezek a vállalatok közvetlenül is kiszolgálhatják a technológiai szektor növekvő energiaigényét, többek között hosszú távú áramvásárlási megállapodásokon (PPA-kon) keresztül. Az ilyen szerződések lehetőséget teremthetnek arra, hogy a termelők a nagyvállalati ügyfelek számára biztosított, hosszú távú és megbízható energiaellátást kedvezőbb árazással monetizálják.