Csattanós választ kapott az MNB és Kármán András: az euróígéret ellenére Magyarország messze nem fejlett piac – gondolkodás nélkül adták a magyar állampapírokat és részvényeket a befektetők

Eurósztori ide vagy oda, Magyarországot továbbra is feltörekvő piacnak tekintik nemcsak a hitelminősítők, hanem a befektetők is, hiába szeretné az MNB is minél előbb a fejlett piaci országok sorában tudni hazánkat. Ha pedig a hangulat elromlik, a kockázatkerülés a feltörekvő piacokkal együtt a magyar eszközöket is érzékenyen érinti – erről tanúskodnak a friss, előző heti tengerentúli pozicionáltsági adatok. A másik tanulság: ha már megígérte az eurót, a kormánynak muszáj elvégeznie hozzá a házi feladatot, különben könnyen leomolhatnak a forint vadonatúj védőbástyái.

Régen látott mértékben távozott a tőke a feltörekvő piaci befektetésekből, Magyroszágot az eurósztori sem védte / Fotó: Bigc Studio

Meglehetősen nyomott volt a piaci hangulat múlt héten, a befektetők a tőzsdén és a kötvénypiacon is óvatosak voltak, az Egyesült Államokban bejegyzett tőzsdén kereskedett alapok (ETF) piacán pedig hat éve nem látott eladási hullám bontakozott ki.

A világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock vezető feltörekvő piaci ETF-je, a széles lefedettséget biztosító iShares Core MSCI Emerging Markets ETF-ből 882 millió dollárnyi tőkét vontak ki a befektetők az október 2-án zárult héten.

Ez 2020 áprilisa, azaz több mint hat év óta a legnagyobb mértékű visszaváltást jelenti, idén június óta pedig első alkalommal fordult mínuszba az ETF nettó értékesítése a Bloomberg összeállítása szerint.

A 162 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkező, fejlődő piaci országok részvényeibe fektető termékbe ezzel együtt 2026-ban már 12,7 milliárd dollár megtakarítás érkezett.

A múlt heti lefordulás ugyanakkor ismét arra figyelmeztet, negatív piaci fordulat esetén a kockázatosabbnak tekintett, feltörekvő piaci eszközeiktől válnak meg elsőként a befektetők.

Egy hét alatt egymilliárd dollár tűnt el a fejlődő piaci befektetésekből

Szeptember végén és október elején márpedig tökéletes vihar állt össze utóbbiak számára:

az amerikai kötvényhozamok emelkedése

és a dollár erősödése is csökkentette a kockázatosabb befektetések iránti keresletet,

miközben a 100 dollár feletti olajár továbbra is nyomást gyakorol az energiaimportőr országokra.

Az eladási hullámokat a csalódást keltő kínai gazdasági stimulus, valamint a kínai technológiai szektor gyengélkedése is fokozta.