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Robusztus európai profitbővülés

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Az SAP ma este publikálja negyedéves pénzügyi jelentését, ezzel Európában is kezdetét veszi a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. Így a következő hetekben a makrogazdasági hírek helyett ismét az európai vállalati eredmények kerülhetnek a befektetői figyelem középpontjába.
Nagy András, az Erste részvényelemzője
2026.10.21, 06:59
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A LSEG elemzése szerint a STOXX 600 indexet alkotó európai vállalatok aggregált árbevétele 11,0 százalékkal, profitja pedig 20,6 százalékkal növekedhetett. Augusztus közepe óta folyamatosan emelkedtek az eredményvárakozások, míg a gyorsjelentési szezon kezdetéhez közeledve jellemzően enyhülni szoktak a várakozások. Bár az előrejelzések roppant erős növekedési várakozásokról árulkodnak, a második negyedévben látott 11,5 százalékos árbevételi és 23,9 százalékos nyereség bővülést így is csak megközelíteni fogjuk tudni.

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Európai profitbővülés nyolc szektor esetében is / Fotó: H-AB Photography

Európai gyorsjelentések várható eredményei

A szektorok közül robbanásszerű növekedés jellemezhette az energiaszektort. A várakozások szerint a szektor árbevétele 47,7 százalékkal bővülhetett, nyeresége pedig több, mint megduplázódhatott. Számos, az iparág számára kedvező hatás befolyásolta a negyedévet. Az európai cégek számára meghatározó holland tőzsdei gázár negyedéves átlaga az előző évhez képest mintegy 150 százalékkal 82 EUR/MWh közelébe emelkedett, míg az olajárak 32 százalékkal nőttek. Ezzel párhuzamosan rendkívül magasak voltak a finomító marzsok, különösen a dízel esetében. Ráadásul az energiaárak volatilitása is valószínűleg pozitívan befolyásolta a társaságok eredményét, főként azokét, amelyek aktív kereskedési aktivitással rendelkeznek. Egyszóval a környezet mind a kitermelési (upstream), mind a finomítói szegmensnek (downstream) kedvezett, így nem meglepő a befektetők rendkívül erős eredményvárakozása.

Eredménybővülés szempontjából a második legjobban teljesítő szektor a nyersanyagszektor lehet, ahol a bevételek 11,2 százalékos bővüléséhez a nyereség 38,1 százalékos növekedése társulhatott. A fő tényező a nyersanyagárak emelkedése volt. A Bloomberg nyersanyagárindexe alapján a negyedéves átlagárak 33 százalékkal emelkedtek az egy évvel ezelőttihez képest.

A dobogóra várhatóan még a technológiai szektor tud felérni, 11,0 százalékos bevétel és 32,7 százalékos eredménynövekedéssel. Ahogy az elmúlt negyedévekben megszokhattuk, ezúttal is a mesterséges intelligencia lehetett a fő mozgatórugó. 

A STOXX 600 indexet alkotó 10 szektorból 8 esetében javulhatott az eredmény, és csak 2 esetben várható csökkenés. 

Az egyik a ciklikus fogyasztási cikkek piaca, melyet az autógyártók romló eredménye tarthat nyomás alatt. A Volkswagen csoport például szeptemberben tett közzé profitfigyelmeztetést, elsősorban a Porsche részesedés átértékeléséhez kapcsolódóan, annak vártnál rosszabb pénzügyi teljesítmény miatt.

A legnagyobb visszaesést az ingatlanszektor szenvedheti el, több, mint 70 százalékos zuhanással. A szektor eredménye hagyományosan rendkívül volatilis, hiszen a várható bérleti díjak jelenértékének átértékelési nyeresége vagy éppen vesztesége jelentősen befolyásolhatja az eredményt. Az általános állampapírpiaci hozamemelkedés negatív irányú nyomást helyez az átértékelési eredményre. Az ingatlanszektor azonban a legkisebb a STOXX600 indexen belül, az összprofit mindössze 1-2 százalékát adja, így index szinten nincs jelentős kihatása.

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stratégia
energiaszektor
ingatlanszektor
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