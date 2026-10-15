Durván lenyomta a dollárt a forint, az eurónak sem kegyelmez a magyar pénz

Felemás hangulat uralja csütörtökön a piacokat, a kötvényhozamok csökkense mellett az olajárak is mérséklődtek, az európai földgáz viszont tovább drágult. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak, valamint a tegnap ismertetett vártnál nagyobb mértékben gyorsuló amerikai infláció miatt óvatosság jellemzi a kereskedést Európában. A forint dacol a számára mostoha külső környzettel, és a pesti tőzsde is felülteljesít a kontinens nyugati börzéihez képest.

Fotó: parlanteste

A hazai fizetőeszköz javítani tudott a meghatározó devizákhoz képest, és különösen a dollárral szemben remekel. A tengerntúli pénz ismét gyengélkedik, az EUR/USD kuzus bő fél százalékkal emelkedett 13 óráig.

Jó erőben a forint

A dollár vesszőfutása besegített a forintnak, amely 0,7 százalékot ralizott a zöldhasú ellenében. A váltási árfolyam ezzel 324 forintig szaladt le.