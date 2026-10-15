Durván lenyomta a dollárt a forint, az eurónak sem kegyelmez a magyar pénz
Felemás hangulat uralja csütörtökön a piacokat, a kötvényhozamok csökkense mellett az olajárak is mérséklődtek, az európai földgáz viszont tovább drágult. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak, valamint a tegnap ismertetett vártnál nagyobb mértékben gyorsuló amerikai infláció miatt óvatosság jellemzi a kereskedést Európában. A forint dacol a számára mostoha külső környzettel, és a pesti tőzsde is felülteljesít a kontinens nyugati börzéihez képest.
A hazai fizetőeszköz javítani tudott a meghatározó devizákhoz képest, és különösen a dollárral szemben remekel. A tengerntúli pénz ismét gyengélkedik, az EUR/USD kuzus bő fél százalékkal emelkedett 13 óráig.
Jó erőben a forint
A dollár vesszőfutása besegített a forintnak, amely 0,7 százalékot ralizott a zöldhasú ellenében. A váltási árfolyam ezzel 324 forintig szaladt le.
Az euróval összevetve 0,2 százalékos előnyt épített ki a forint kora délutánra, a reggeli, 0,1 százalékos gyengülést követően. A keresztárfolyam cikkünk írásakor 363,5 forint alatt jár.
Az Erste kommentárjában kiemeli, hogy a kimondottan kedvezőtlen külső környezettel (100 fölötti olajár, 80 fölötti európai gázár, 5 százalék feletti amerikai hosszú hozamok) egyelőre dacol a magyar deviza, ami nagyban táplálkozhat a kormányzat jövő hétre ígért, költségvetési pályára vonatkozó optimista várakozásaiból.
Az elemzők szerint eseménytelen magyar naptár mellett a nemzetközi események hullámai sodorhatják az eddig meglehetősen ellenálló hazai fizetőeszközt. A jövő hét ugyanakkor izgalmasnak ígérkezik itthon: kedden a jegybank dönt a kamatokról (nem várható változtatás), illetve a pénzügyminisztérium is bemutatja a sokak által várt középtávú költségvetési kitekintőjét.
A jobban teljesítő európai tőzsdeindexek között a BUX
Az európai börzéken vegyes a kép:
- a londoni FTSE 100 fél százalékos,
- a párizsi CAC 40 pedig 0,1 százalékos plusznál jár,
- a frankfurti DAX ugyanakkor közel fél százalékkal,
- a milánói FTSE MIB pedig 0,8 százalékkal fordult le.
A pesti tőzsdén kisebb emelkedés látható, a BUX index 0,3 százalékkal, 143 800 pont felett kereskedik. A négy legnagyobb hazai részvény közül a Richter jár az élen 0,6 százalékos drágulással,. Az OTP eközben fél százalékot szededett magára, a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A Mol kilóg 0,2 százalékos ereszkedéssel.
A teljes hazai parkett részvénypiaci frgalma kilenc milliárd forint, ennek kétharmadát az OTP papírjaival bonyolították a tőzsdézők.
Az olajpiacon is felemás az összkép: a Brent típusú, északi-tengeri nyersolaj hordónkénti ára 1,3 százalékkal 104,7 dollárra esett, az amerikai WTI jegyzése 0,1 százalékkal 95,2 dllárra emelkedett.