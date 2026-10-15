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Olcsóbb lett az euró és a dollár is, a forint rég volt ilyen erős – Mészáros Lőrinc és a Richter befektetői is örülhetnek a nap végén

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A Molnak és a Richternek köszönhetően jelentős emelkedéssel nyugtázta a csütörtöki kereskedést a pesti tőzsde. A forint erős oldalon maradt továbbra is, főleg a dollárhoz képest tett szert nagy előnyre.
K. T.
2026.10.15, 17:18
Frissítve: 2026.10.15, 17:37
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A hazai tőzsde és a forint is jól szerpelt csütörtökön, miközben a piacokat vegyes impulzusok érték a nap során. A hazai fizetőeszköz leginkább a dollár megbicsaklásából merített erőt, a pesti börzén pedig a Mol lett a nap sztárja.

tőzsde, forint, BUX, Mol
Erősödött  pesti tőzsde, a Mol volt a nap sztárja, a forint is jó formában / Fotó: Vémi Zoltán

A szerdán közzétett amerikai fogyasztói árindex után ma a termelői inflációs adat is kellemetlen meglepetést okozott, és a vártnál nagyobb ütemű emelkedésről tanúskodott, növelve a Fed kamatemelési esélyeit. Közben a mesterséges intelligencia-kitettséggel rendelkező technológiai cégek is nyomás alá kerültek a szektorral kapcsolatos aggodalmak miatt.

Az amerikai részvényindexek közül a technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite jelentős eséssel indított, és lefordult az S&P 500 is, miközben a Dow Jones bő fél százalékkal erősödött a kereskedés elején.

Az európai börzék felemásan mozogtak: 

  • a londoni FTSE 100 egy százalékos, 
  • a párizsi CAC 40 fél százalék körüli pluszban zárt, 
  • és a frankfurti DAX is kisebb előnybe fordult a nap végére. 
  • A madridi és a milánói börzén viszont eséssel ért véget a nap.

A pesti tőzsde magabiztos emelkedést mutatott, a BUX index 0,7 százalékkal került feljebb, 144 454 pontra.

A blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajpapír másfél százalékkal 5050 forintra drágult.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 050 HUF 0 / +1,53 %
Forgalom: 4 299 092 167 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényei 0,4 százalékos pluszban nyugtázták a napot, 41 640 forinton.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 640 HUF 0 / +0,41 %
Forgalom: 14 661 224 330 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,95 százalékkal erősödött, 12 710 forintig.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 710 HUF 0 / +0,95 %
Forgalom: 1 187 433 070 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,15 százalékkal araszolt feljebb, 2660 forintra.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 660 HUF 0 / +0,15 %
Forgalom: 1 044 084 636 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A BUX teljes mezőnyéből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus emelkedett ki leginkább 3,6 százalékos ralival. A hazai részvénypiac forgalma átlag alatti, 21,5 milliárd forint volt.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárak pályája is kettévált: a globálisan két legfontosabb benchmark köül az európai Brent jegyzése 0,6 százalékkal került lejjebb, de még így is 105 dollár felett jár a hordónkénti árfolyam. Az amerikai kontinensen irányadó WTI ára 1,7 százalékkal 96,6 dollárra ugrott.

A forint egy alapvetően mostoha külső környezettel szembesült, és így is sikerült helytállnia, noha a dollár gyengülése támogatta az árfolyamot.

Az euróval szemben 0,15 százalékot javított a hazai valuta a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam ezzel 363,6 forintig jött vissza.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,6 százalékos előnyt tartott meg 17 óráig a magyar pénz, a zöldhsút cikkünk írásakor 324,5 forinton váltják.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák kisebb mértékben, de ugyancsak veszítettek a forint ellenében. A cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel loty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.

A hazai makronaptár a hét hátralevő részében üres, ezért a nemetközi hírek alakítatják a továbbiakban az árfolyamot. A jövő hét azonban izgalmasnak ígérkezik hazai forinton is: az MNB kamatdöntő ülést tart kedden, a kormány pedig felfedi a 2027-es költségvetés fő számait is.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1853 cikk

 

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