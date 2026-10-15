Olcsóbb lett az euró és a dollár is, a forint rég volt ilyen erős – Mészáros Lőrinc és a Richter befektetői is örülhetnek a nap végén

A hazai tőzsde és a forint is jól szerpelt csütörtökön, miközben a piacokat vegyes impulzusok érték a nap során. A hazai fizetőeszköz leginkább a dollár megbicsaklásából merített erőt, a pesti börzén pedig a Mol lett a nap sztárja.

Erősödött pesti tőzsde, a Mol volt a nap sztárja, a forint is jó formában / Fotó: Vémi Zoltán

A szerdán közzétett amerikai fogyasztói árindex után ma a termelői inflációs adat is kellemetlen meglepetést okozott, és a vártnál nagyobb ütemű emelkedésről tanúskodott, növelve a Fed kamatemelési esélyeit. Közben a mesterséges intelligencia-kitettséggel rendelkező technológiai cégek is nyomás alá kerültek a szektorral kapcsolatos aggodalmak miatt.

Az amerikai részvényindexek közül a technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite jelentős eséssel indított, és lefordult az S&P 500 is, miközben a Dow Jones bő fél százalékkal erősödött a kereskedés elején.

Az európai börzék felemásan mozogtak:

a londoni FTSE 100 egy százalékos,

a párizsi CAC 40 fél százalék körüli pluszban zárt,

és a frankfurti DAX is kisebb előnybe fordult a nap végére.

A madridi és a milánói börzén viszont eséssel ért véget a nap.

A pesti tőzsde magabiztos emelkedést mutatott, a BUX index 0,7 százalékkal került feljebb, 144 454 pontra.

A blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajpapír másfél százalékkal 5050 forintra drágult.