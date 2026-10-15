Olcsóbb lett az euró és a dollár is, a forint rég volt ilyen erős – Mészáros Lőrinc és a Richter befektetői is örülhetnek a nap végén
A hazai tőzsde és a forint is jól szerpelt csütörtökön, miközben a piacokat vegyes impulzusok érték a nap során. A hazai fizetőeszköz leginkább a dollár megbicsaklásából merített erőt, a pesti börzén pedig a Mol lett a nap sztárja.
A szerdán közzétett amerikai fogyasztói árindex után ma a termelői inflációs adat is kellemetlen meglepetést okozott, és a vártnál nagyobb ütemű emelkedésről tanúskodott, növelve a Fed kamatemelési esélyeit. Közben a mesterséges intelligencia-kitettséggel rendelkező technológiai cégek is nyomás alá kerültek a szektorral kapcsolatos aggodalmak miatt.
Az amerikai részvényindexek közül a technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite jelentős eséssel indított, és lefordult az S&P 500 is, miközben a Dow Jones bő fél százalékkal erősödött a kereskedés elején.
Az európai börzék felemásan mozogtak:
- a londoni FTSE 100 egy százalékos,
- a párizsi CAC 40 fél százalék körüli pluszban zárt,
- és a frankfurti DAX is kisebb előnybe fordult a nap végére.
- A madridi és a milánói börzén viszont eséssel ért véget a nap.
A pesti tőzsde magabiztos emelkedést mutatott, a BUX index 0,7 százalékkal került feljebb, 144 454 pontra.
A blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajpapír másfél százalékkal 5050 forintra drágult.
Az OTP részvényei 0,4 százalékos pluszban nyugtázták a napot, 41 640 forinton.
A Richter kurzusa 0,95 százalékkal erősödött, 12 710 forintig.
A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,15 százalékkal araszolt feljebb, 2660 forintra.
A BUX teljes mezőnyéből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus emelkedett ki leginkább 3,6 százalékos ralival. A hazai részvénypiac forgalma átlag alatti, 21,5 milliárd forint volt.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak pályája is kettévált: a globálisan két legfontosabb benchmark köül az európai Brent jegyzése 0,6 százalékkal került lejjebb, de még így is 105 dollár felett jár a hordónkénti árfolyam. Az amerikai kontinensen irányadó WTI ára 1,7 százalékkal 96,6 dollárra ugrott.
A forint egy alapvetően mostoha külső környezettel szembesült, és így is sikerült helytállnia, noha a dollár gyengülése támogatta az árfolyamot.
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A dollárhoz képest 0,6 százalékos előnyt tartott meg 17 óráig a magyar pénz, a zöldhsút cikkünk írásakor 324,5 forinton váltják.
A régiós devizák kisebb mértékben, de ugyancsak veszítettek a forint ellenében. A cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel loty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
A hazai makronaptár a hét hátralevő részében üres, ezért a nemetközi hírek alakítatják a továbbiakban az árfolyamot. A jövő hét azonban izgalmasnak ígérkezik hazai forinton is: az MNB kamatdöntő ülést tart kedden, a kormány pedig felfedi a 2027-es költségvetés fő számait is.