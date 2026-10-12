Külön pályán az OTP és a Mol: zsákolják a bankpapírt, ütik az olajrészvényt – a forintot lehagyta a dollár és az euró is
Kisebb elmozdulások és iránykeresls jellemezték a forint mozgását hétfő délelőtt, noha a nap felénél a kezdeti csekély erősödés helyett immár az eladók vannak túlsúlyban a piacon. A pesti tőzsde továbbra is remekel az OTP ralijának köszönhetően, de az európai börzéken is optimista a hangulat.
A hazai valuta a csekély mértékű reggeli erősödést követően a legtöbb fronton rontott pozícióin hétfő 12 óráig.
Az euró jegyzése a kora reggeli, 365 alatti szintről 365,4 forintig emelkedett, összességében 0,1 százalékkal leértékelve a pénzünket.
A dollárhoz képest 0,3 százalékos hátrányba került cikkünk megjelenéséig a magyar valuta, a keresztárfolyam 326,8-ig kapaszkodott feljebb.
A régiós devizákkal nagyjából tudja tartani a lépést a forint: a cseh korona és a lengyel zloty is csupán néhány századszázalékkal drágult.
Az Erste stratégái szerint továbbra is az energiapiacra figyelnek leginkább a kereskedők: a hordónként 100 dollár fölötti Brent olajár és a 80 euró/megawattóra körüli TTF földgázár meglehetősen kellemetlen szintek a magyar deviza szempontjából. A hét második felében már jöhetnek hírek, részletek a mindenki által nagyon várt jövő évi költségvetésről, ami hatással lehet a hazai kötvénypiacra.
Hétfőn az amerikai Columbus Day miatti részleges piaci szünnap következtében visszafogottabb kereskedés várható, miközben az IMF és a Világbank éves találkozójának kezdete, Beth Hammack Fed-döntéshozó megszólalása, valamint a közel-keleti geopolitikai fejlemények lehetnek a legfontosabb piaci mozgatórugók – teszik hozzá a bankház elemzői.
Az európai tőzsdéken kedvező a hangulat, a befektetők az olajárak enyhülése miatt bizakodóak, miközben a héten felpörgő vállalati gyorsjelentésekre várnak.
A kontinens meghatározó indexei közül a londoni FTSE 100 fél százalékkal került feljebb, a frankfurti DAX 0,6 százalékos plusznál jár, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Itthon enél is jobb a helyzet: a BUX index egy százalékot ugrott a kereskedés első három órája során.
Az emelkedést az OTP vezeti 3,2 százalékos ralival. A nagybank pénteken indult újabb, 50 milliárd forintos részvény-visszavásárlása ttámogatja az emlkedést az azt megelőző napok meredek sését követően.
A Mol kurzusa ezzel szemben jelentősen megbicsaklott, mivel az energiapiaci bizonytalanságok most inkább a lefelé mutató kockázatokat erősítik. Az olajrészvény három százalék feletti mínuszban is volt délelőtt, a nap második felére 1,5 százalékos eséssel fordult rá a kurzus.
A Richter papírjai 0,4 százalékot erősödtek, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,9 százalékot esett.
A hazai parkett forgalma már most egészen kiemelkedő, 14,5 milliárd forint feletti. Ebből az OTP egymaga 10 milliárd fornintos volument képvisel.