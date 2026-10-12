Külön pályán az OTP és a Mol: zsákolják a bankpapírt, ütik az olajrészvényt – a forintot lehagyta a dollár és az euró is

A régiós devizákkal nagyjából tudja tartani a lépést a forint: a cseh korona és a lengyel zloty is csupán néhány századszázalékkal drágult.

Az Erste stratégái szerint továbbra is az energiapiacra figyelnek leginkább a kereskedők: a hordónként 100 dollár fölötti Brent olajár és a 80 euró/megawattóra körüli TTF földgázár meglehetősen kellemetlen szintek a magyar deviza szempontjából. A hét második felében már jöhetnek hírek, részletek a mindenki által nagyon várt jövő évi költségvetésről, ami hatással lehet a hazai kötvénypiacra.

Hétfőn az amerikai Columbus Day miatti részleges piaci szünnap következtében visszafogottabb kereskedés várható, miközben az IMF és a Világbank éves találkozójának kezdete, Beth Hammack Fed-döntéshozó megszólalása, valamint a közel-keleti geopolitikai fejlemények lehetnek a legfontosabb piaci mozgatórugók – teszik hozzá a bankház elemzői.

Az európai tőzsdéken kedvező a hangulat, a befektetők az olajárak enyhülése miatt bizakodóak, miközben a héten felpörgő vállalati gyorsjelentésekre várnak.

A kontinens meghatározó indexei közül a londoni FTSE 100 fél százalékkal került feljebb, a frankfurti DAX 0,6 százalékos plusznál jár, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

Itthon enél is jobb a helyzet: a BUX index egy százalékot ugrott a kereskedés első három órája során.

Az emelkedést az OTP vezeti 3,2 százalékos ralival. A nagybank pénteken indult újabb, 50 milliárd forintos részvény-visszavásárlása ttámogatja az emlkedést az azt megelőző napok meredek sését követően.