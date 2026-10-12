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Külön pályán az OTP és a Mol: zsákolják a bankpapírt, ütik az olajrészvényt – a forintot lehagyta a dollár és az euró is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedtek hétfő délelőtt az európai piacok, a pesti tőzsdét az OTP remeklése tette felülteljesítővé, míg a Mol piacán az eladók dominálnak. A forint a reggeli iránykeresést követően lefelé vette az irányt.
K. T.
2026.10.12, 12:21
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Kisebb elmozdulások és iránykeresls jellemezték a forint mozgását hétfő délelőtt, noha a nap felénél a kezdeti csekély erősödés helyett immár az eladók vannak túlsúlyban a piacon. A pesti tőzsde továbbra is remekel az OTP ralijának köszönhetően, de az európai börzéken is optimista a hangulat.

forint, OTP, Mol
Az OTP ralizik, a Mol kurzusa lefordult, a forint is lefelé vette az irányt / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai valuta a csekély mértékű reggeli erősödést követően a legtöbb fronton rontott pozícióin hétfő 12 óráig.

Az euró jegyzése a kora reggeli, 365 alatti szintről 365,4 forintig emelkedett, összességében 0,1 százalékkal leértékelve a pénzünket.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,3 százalékos hátrányba került cikkünk megjelenéséig a magyar valuta, a keresztárfolyam 326,8-ig kapaszkodott feljebb.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal nagyjából tudja tartani a lépést a forint: a cseh korona és a lengyel zloty is csupán néhány századszázalékkal drágult.

Az Erste stratégái szerint továbbra is az energiapiacra figyelnek leginkább a kereskedők: a hordónként 100 dollár fölötti Brent olajár és a 80 euró/megawattóra körüli TTF földgázár meglehetősen kellemetlen szintek a magyar deviza szempontjából. A hét második felében már jöhetnek hírek, részletek a mindenki által nagyon várt jövő évi költségvetésről, ami hatással lehet a hazai kötvénypiacra.

Hétfőn az amerikai Columbus Day miatti részleges piaci szünnap következtében visszafogottabb kereskedés várható, miközben az IMF és a Világbank éves találkozójának kezdete, Beth Hammack Fed-döntéshozó megszólalása, valamint a közel-keleti geopolitikai fejlemények lehetnek a legfontosabb piaci mozgatórugók – teszik hozzá a bankház elemzői.

Az európai tőzsdéken kedvező a hangulat, a befektetők az olajárak enyhülése miatt bizakodóak, miközben a héten felpörgő vállalati gyorsjelentésekre várnak.

A kontinens meghatározó indexei közül a londoni FTSE 100 fél százalékkal került feljebb, a frankfurti DAX 0,6 százalékos plusznál jár, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

Itthon enél is jobb a helyzet: a BUX index egy százalékot ugrott a kereskedés első három órája során. 

Az emelkedést az OTP vezeti 3,2 százalékos ralival. A nagybank pénteken indult újabb, 50 milliárd forintos részvény-visszavásárlása ttámogatja az emlkedést az azt megelőző napok meredek sését követően.

 OTP részvény
OTP részvény13:56:46
Árfolyam: 41 640 HUF +1 340 / +3,22 %
Forgalom: 15 689 172 000 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa ezzel szemben jelentősen megbicsaklott, mivel az energiapiaci bizonytalanságok most inkább a lefelé mutató kockázatokat erősítik. Az olajrészvény három százalék feletti mínuszban is volt délelőtt, a nap második felére 1,5 százalékos eséssel fordult rá a kurzus.

 MOL részvény
MOL részvény13:57:16
Árfolyam: 4 972 HUF -83 / -1,67 %
Forgalom: 2 530 865 676 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,4 százalékot erősödtek, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,9 százalékot esett.

A hazai parkett forgalma már most egészen kiemelkedő, 14,5 milliárd forint feletti. Ebből az OTP egymaga 10 milliárd fornintos volument képvisel.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1846 cikk

 

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