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Ütik az OTP-t és a Molt, a Magyar Telekom viszont új csúcson delel – állja a sarat a forint, szűk sávban mozog az euró és a dollár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európa piacain vegyes a hangulat, a pesti tőzsdén viszont nagy az eladói nyomás. A távközlési részvény üde kivétel. A forint tartja a lépést pénteken az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2026.10.30, 12:07
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A vártnál gyengébb hazai GDP-adat ra, valamint a délelőtt kiadott, az eurózóna tagállamainak vegyes gazdasági teljesítményéről árulkodó adatokra csak kisebb elmodulásokkal reagált a forint a péntek délelőtti kereskedés során. A kontinens tőzsdéin is felemás a hangulat, a pesti tőzsde viszont nagy nyomás alá került, egyedül az új csúcsra erősödő Magyar Telekom szépíti a képet.

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Új csúcson a Magyar Telekom részvényei, a forint szűk sávban mozog pénteken / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

Az euró jegyzése szűk sávban, 365,4 és 365,9 forint között mozgott a nap első felében, délhez közeledve 365,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent magyar oldalról.

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A dollárral szemben ugyanakkor 0,1 százalékot javított a hazai valuta, a keresztárfolyam a 326,6-os szintig ereszkedett.

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A régiós devizákhoz viszonyítva is felemás teljesítmény látszik: a cseh korna 0,15 százalékkal drágul, míg a lengyel zlotyért 0,1 százalékkal kevesebbet kell fizetni. 

Az Erste pénteki devizapiaci kommentárja szerint a reggeli, vártnál valamivel gyengébb GDP adatok nem hatottak érdemben az euró/forint kurzusra.

A forintpiac az előzetes európai GDP, valamint inflációs adatokat figyelheti leginkább. Hazai oldalról továbbra is az MNB kamatpolitikája, valamint a magyar fiskális konszolidációval és az euróbevezetés menetrendjével kapcsolatos hírek hathatnak az áfolyamra

– írják.

A nyugat-európai börzéken is vegyes a kép. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal feljebb tudott kerülni, és a párizsi CAC 40 is 0,1 százalékos pluszban jár a nap derekán, dacolva a kínos meglepetésre növekedés helyett zsugorodást jelző francia GDP-mutatóval.

A német tőzsde fő indexe, a DAX 0,6 százalékkal került lejjebb, a milánói FTSE MIB pedig 0,8 százalékot esett.

A pesti tőzsdén ennél is nagyobb mínuszban kereskednek: a BUX-kosár értéke 1,2 százalékkal 145 500 pont alá esett délig. 

A magyar blue chip részvények között csak a Magyar Telekomban van erő, a távközlési papír 0,9 százalékkal 2796 forintra drágult, amivel megdöntötte az augusztusban elért, 2790 forintos történelmi rekordját is az árfolyam.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:43:18
Árfolyam: 2 776 HUF +8 / +0,29 %
Forgalom: 374 590 626 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP papírjai két százalékkal zuhantak eközben, 41 910 forintra.

 OTP részvény
OTP részvény12:44:57
Árfolyam: 41 910 HUF -840 / -2 %
Forgalom: 5 016 477 570 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Nncs jó napja a Molnak sem, azzal együtt sem, hogy a Brent olaj ára 2,5 százalékkal 113 dollár fölé ugrtt hordónként. A jövő pénteken jelentő olajtársaság kurzusa 1,1 százalékkal 4996 forintra esett.

 MOL részvény
MOL részvény12:41:03
Árfolyam: 4 996 HUF -54 / -1,08 %
Forgalom: 596 477 282 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter jegyzése 0,8 százalékkal kerültek lejjebb, 13 000 forintra.

A hazai parketten eddig meglehtősen gyér a forgalom, a részvényekkel összesen szűk hat milliárd forintért kötöttek üzletet.

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