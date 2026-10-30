Ütik az OTP-t és a Molt, a Magyar Telekom viszont új csúcson delel – állja a sarat a forint, szűk sávban mozog az euró és a dollár

A régiós devizákhoz viszonyítva is felemás teljesítmény látszik: a cseh korna 0,15 százalékkal drágul, míg a lengyel zlotyért 0,1 százalékkal kevesebbet kell fizetni.

Az Erste pénteki devizapiaci kommentárja szerint a reggeli, vártnál valamivel gyengébb GDP adatok nem hatottak érdemben az euró/forint kurzusra.

A forintpiac az előzetes európai GDP, valamint inflációs adatokat figyelheti leginkább. Hazai oldalról továbbra is az MNB kamatpolitikája, valamint a magyar fiskális konszolidációval és az euróbevezetés menetrendjével kapcsolatos hírek hathatnak az áfolyamra

– írják.

A nyugat-európai börzéken is vegyes a kép. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal feljebb tudott kerülni, és a párizsi CAC 40 is 0,1 százalékos pluszban jár a nap derekán, dacolva a kínos meglepetésre növekedés helyett zsugorodást jelző francia GDP-mutatóval.

A német tőzsde fő indexe, a DAX 0,6 százalékkal került lejjebb, a milánói FTSE MIB pedig 0,8 százalékot esett.

A pesti tőzsdén ennél is nagyobb mínuszban kereskednek: a BUX-kosár értéke 1,2 százalékkal 145 500 pont alá esett délig.

A magyar blue chip részvények között csak a Magyar Telekomban van erő, a távközlési papír 0,9 százalékkal 2796 forintra drágult, amivel megdöntötte az augusztusban elért, 2790 forintos történelmi rekordját is az árfolyam.