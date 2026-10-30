Ütik az OTP-t és a Molt, a Magyar Telekom viszont új csúcson delel – állja a sarat a forint, szűk sávban mozog az euró és a dollár
A vártnál gyengébb hazai GDP-adat ra, valamint a délelőtt kiadott, az eurózóna tagállamainak vegyes gazdasági teljesítményéről árulkodó adatokra csak kisebb elmodulásokkal reagált a forint a péntek délelőtti kereskedés során. A kontinens tőzsdéin is felemás a hangulat, a pesti tőzsde viszont nagy nyomás alá került, egyedül az új csúcsra erősödő Magyar Telekom szépíti a képet.
Az euró jegyzése szűk sávban, 365,4 és 365,9 forint között mozgott a nap első felében, délhez közeledve 365,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent magyar oldalról.
A dollárral szemben ugyanakkor 0,1 százalékot javított a hazai valuta, a keresztárfolyam a 326,6-os szintig ereszkedett.
A régiós devizákhoz viszonyítva is felemás teljesítmény látszik: a cseh korna 0,15 százalékkal drágul, míg a lengyel zlotyért 0,1 százalékkal kevesebbet kell fizetni.
Az Erste pénteki devizapiaci kommentárja szerint a reggeli, vártnál valamivel gyengébb GDP adatok nem hatottak érdemben az euró/forint kurzusra.
A forintpiac az előzetes európai GDP, valamint inflációs adatokat figyelheti leginkább. Hazai oldalról továbbra is az MNB kamatpolitikája, valamint a magyar fiskális konszolidációval és az euróbevezetés menetrendjével kapcsolatos hírek hathatnak az áfolyamra
– írják.
A nyugat-európai börzéken is vegyes a kép. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal feljebb tudott kerülni, és a párizsi CAC 40 is 0,1 százalékos pluszban jár a nap derekán, dacolva a kínos meglepetésre növekedés helyett zsugorodást jelző francia GDP-mutatóval.
A német tőzsde fő indexe, a DAX 0,6 százalékkal került lejjebb, a milánói FTSE MIB pedig 0,8 százalékot esett.
A pesti tőzsdén ennél is nagyobb mínuszban kereskednek: a BUX-kosár értéke 1,2 százalékkal 145 500 pont alá esett délig.
A magyar blue chip részvények között csak a Magyar Telekomban van erő, a távközlési papír 0,9 százalékkal 2796 forintra drágult, amivel megdöntötte az augusztusban elért, 2790 forintos történelmi rekordját is az árfolyam.
Az OTP papírjai két százalékkal zuhantak eközben, 41 910 forintra.
Nncs jó napja a Molnak sem, azzal együtt sem, hogy a Brent olaj ára 2,5 százalékkal 113 dollár fölé ugrtt hordónként. A jövő pénteken jelentő olajtársaság kurzusa 1,1 százalékkal 4996 forintra esett.
A Richter jegyzése 0,8 százalékkal kerültek lejjebb, 13 000 forintra.
A hazai parketten eddig meglehtősen gyér a forgalom, a részvényekkel összesen szűk hat milliárd forintért kötöttek üzletet.