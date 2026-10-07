Brutális raliba kezdett a dollár, az euró mellett a forint is bánja: oda a magyar pénz ereje
Az iráni háború lezárására tett amerikai elnöki ígéret mellett a kötvénypiaci hozamemelkedés mozgatja szerda délelőtt a piacokat. Itthon a vártnál alacsonybab szeptemberi inflációs adatra is reagálnak a kereskedők, a forintot azonban inkább az újfent erőre találó dollár tartja nyomás alatt.
A pesti tőzsde a mínuszos kezdést követően emelkedéssel próbálkozik, a kereskedés első órájában azonban csak pár percre került a zöld sávba a BUX index napi elmozdulása. A vezető részvénykosár 0,2 százalékkal ereszkedett 10 óráig, 143 350 pont közelébe.
A magyar blue chip részvények közül csupán a Richter mutat csekély, 0,1 százalékos emelkedést. A gyógyszergyártó árfolyama 12 380 forintra kapaszkodott fel.
Az OTP kurzusa 0,2 százalékkal került lejjebb, 41 370 forintra.
A Mol árfolyama 0,3 százalékkal csökkent ezzel párhuzamosan, 5040 forintra.
A Magyar Telekom részvényeit 1,2 százalékkal ütötték lejjebb, 2542 forintra.
A nyugat-euópai tőzsdéken rosszabb a helyzet, a meghatározó börék jelentős esést szenvedtek el, leginkább a francia politikai helyzet miatti aggodalmak nyomán elszálló kötvényhozamok szívják el a tőkét a részvénypiacokról. A párizsi CAC 40 index 0,7 százaékkal esik, a frankfurti DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, a londoni FTSE 100 pedig fél százalékkal fordult le.
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A forint a keddi ralit követően korrigált szerda reggel a főbb deviákkal szemben, az ismét erőre kapott dollár is lefelé nyomja a hazai fizetőeszközt. Az amerikai pénz 0,65 százalékot ralizott az euóval szemben, amiben Donald Trump amerikai elnök üzenete is közrejátszott, aki az iráni háború rövid időn belüli lezárását helyezte klátásba. A másik oldalon pedig az eurót a francia kötvényhozamok elszállása miatt adják a kereskedők.
A zöldhasúval szemben egy százalékkal értékelődött le a magyar valuta, a keresztárfolyam 327,7 forintig emelkedett vissza.
Az euró jegyzése eközben 0,3 százalékkal erősödött, a váltási árfolyam 366,5 forinton járt cikkünk írásakor, pár perccel 10 óra után.
A régiós devizák is visszavágnak a tegnap rájuk mért ütésért: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal drágult.