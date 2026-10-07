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Brutális raliba kezdett a dollár, az euró mellett a forint is bánja: oda a magyar pénz ereje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai kötvényhozamok emelkedése nyomasztja a kontinens tőzsdéit, gyengélkedik szerda délelőtt a BUX is. A forintot magával sodorta az új erőre kapott dollár, az euró ellenében is veszített értékéből a hazai valuta.
K. T.
2026.10.07, 10:20
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Az iráni háború lezárására tett amerikai elnöki ígéret mellett a kötvénypiaci hozamemelkedés mozgatja szerda délelőtt a piacokat. Itthon a vártnál alacsonybab szeptemberi inflációs adatra is reagálnak a kereskedők, a forintot azonban inkább az újfent erőre találó dollár tartja nyomás alatt.

forint, euró, dollár
Hatalmas raliban a dollár, a forint is megadta magát / Fotó: 10th Ring

A pesti tőzsde a mínuszos kezdést követően emelkedéssel próbálkozik, a kereskedés első órájában azonban csak pár percre került a zöld sávba a BUX index napi elmozdulása. A vezető részvénykosár 0,2 százalékkal ereszkedett 10 óráig, 143 350 pont közelébe.

A magyar blue chip részvények közül csupán a Richter mutat csekély, 0,1 százalékos emelkedést. A gyógyszergyártó árfolyama 12 380 forintra kapaszkodott fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:39:41
Árfolyam: 12 380 HUF +10 / +0,08 %
Forgalom: 446 682 920 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP kurzusa 0,2 százalékkal került lejjebb, 41 370 forintra.

 OTP részvény
OTP részvény12:41:01
Árfolyam: 40 630 HUF -840 / -2,07 %
Forgalom: 8 117 140 410 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,3 százalékkal csökkent ezzel párhuzamosan, 5040 forintra.

 MOL részvény
MOL részvény12:39:22
Árfolyam: 5 045 HUF -10 / -0,2 %
Forgalom: 1 621 439 937 HUF
Napi
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Havi
1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom részvényeit 1,2 százalékkal ütötték lejjebb, 2542 forintra.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:40:49
Árfolyam: 2 542 HUF -30 / -1,18 %
Forgalom: 274 628 522 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nyugat-euópai tőzsdéken rosszabb a helyzet, a meghatározó börék jelentős esést szenvedtek el, leginkább a francia politikai helyzet miatti aggodalmak nyomán elszálló kötvényhozamok szívják el a tőkét a részvénypiacokról. A párizsi CAC 40 index 0,7 százaékkal esik, a frankfurti DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, a londoni FTSE 100 pedig fél százalékkal fordult le.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a keddi ralit követően korrigált szerda reggel a főbb deviákkal szemben, az ismét erőre kapott dollár is lefelé nyomja a hazai fizetőeszközt. Az amerikai pénz 0,65 százalékot ralizott az euóval szemben, amiben Donald Trump amerikai elnök üzenete is közrejátszott, aki az iráni háború rövid időn belüli lezárását helyezte klátásba. A másik oldalon pedig az eurót a francia kötvényhozamok elszállása miatt adják a kereskedők.

A zöldhasúval szemben egy százalékkal értékelődött le a magyar valuta, a keresztárfolyam 327,7 forintig emelkedett vissza.

USD / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése eközben 0,3 százalékkal erősödött, a váltási árfolyam 366,5 forinton járt cikkünk írásakor, pár perccel 10 óra után.

EUR / HUF árfolyam
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A régiós devizák is visszavágnak a tegnap rájuk mért ütésért: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal drágult.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1838 cikk

 

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