Brutális raliba kezdett a dollár, az euró mellett a forint is bánja: oda a magyar pénz ereje

Az iráni háború lezárására tett amerikai elnöki ígéret mellett a kötvénypiaci hozamemelkedés mozgatja szerda délelőtt a piacokat. Itthon a vártnál alacsonybab szeptemberi inflációs adatra is reagálnak a kereskedők, a forintot azonban inkább az újfent erőre találó dollár tartja nyomás alatt.

Hatalmas raliban a dollár, a forint is megadta magát / Fotó: 10th Ring

A pesti tőzsde a mínuszos kezdést követően emelkedéssel próbálkozik, a kereskedés első órájában azonban csak pár percre került a zöld sávba a BUX index napi elmozdulása. A vezető részvénykosár 0,2 százalékkal ereszkedett 10 óráig, 143 350 pont közelébe.

A magyar blue chip részvények közül csupán a Richter mutat csekély, 0,1 százalékos emelkedést. A gyógyszergyártó árfolyama 12 380 forintra kapaszkodott fel.