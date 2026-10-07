Elpáholták az OTP-t, nagyot esett a pesti tőzsde – nem úszta meg a forint sem, jól megdrágult a dollár
Az ismételten emelkedő amerikai és európai kötvényhozamok, valamint az erősödő amerikai-iráni feszültségek tartották nyomás alatt a piacokat a hét közepén. Az európai és a pesti tőzsdén is eladói hullám söpört végig, az újabb dollárrali nem kedvezett a forintnak sem.
A nyugat-európai részvényindexek méretes, jellemzően egy százalék feletti eséssel zártak szerdán, a borús hangulat a hazai parketten is meghatározta a kereskedés irányát.
A BUX index 1,65 százalékos eséssel, 141 308 ponton fejezte be a napot.
A vezető magyar részvények közül leginkább az OTP-n verték el a port a befektetők. A legnagyobb hazai bankpapír 3,8 százalékkal 39 900 forintra zuhant.
A Mol árfolyama 0,4 százalékkal 5035 forintra csökkent.
A Magyar Telekom papírjait 1,2 százalékkal, 2540 forintig ütötték a kereskedők.
A Richter kurzusa egyedüliként erősödött a négy blue chip közül. A gyógyszerrészvény 1,05 százalékkal 12 500 forintra drágult.
A hazai részvénypiac forgalma átlagon felüli, 36,9 milliárd forint volt.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak felfelé vették az irányt, a WTI jegyzése 0,2 százalékkal 0,1 százalékkal, hordónként 89,5 dollárra emelkedett, míg az északi-tngeri Brent 0,8 százalékkal 101,4 dollárra drágult.
A forint keddi menetelése szerdán elakadt, az újabb fordulatban a pesszimista nemzetközi hangulat, az energiaárak emelkedés, valamint a dollár újult lendülete is szerepet játszott.
Az euróval szemben 0,2 százalékot veszített értékéből a magyar pénz, a váltási árfolyam 366,1 forintra emelkedet a tőzsdezárásra.
A dollárhoz képest sokkal tetemesebb, 0,8 százalékos htrányba került a forint, a keresztárfolyam 17 órakor átlépte a 327-es szintet.
A régiós fizetőeszközökkel nagyjából tartani tudta a lépést a forint: a cseh korona 0,05 százalékkal drágult, a lengyel zloty ugyanilyen mértékben gyengült a magyar valutához képest.
Az Erste elemzői szerint reggel kedvező inflációs adatok láttak napvilágot, ugyanakkor ez önmagában kevés ahhoz, hogy jegybank a kamatcsökkentés felől kezdjen el gondolkozni rövidtávon. A hét hátralévő részében elsősorban a nemzetközi események hullámai és az energiaárak alakulása sodorhatja a feltörekvő piacokat, így a magyar devizát is.