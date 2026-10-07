Elpáholták az OTP-t, nagyot esett a pesti tőzsde – nem úszta meg a forint sem, jól megdrágult a dollár

Az ismételten emelkedő amerikai és európai kötvényhozamok, valamint az erősödő amerikai-iráni feszültségek tartották nyomás alatt a piacokat a hét közepén. Az európai és a pesti tőzsdén is eladói hullám söpört végig, az újabb dollárrali nem kedvezett a forintnak sem.

Az OTP esése rontotta a BUX index teljesítményét az egyébként is pesszimista nemzetközi hangulatban, a forintnak sem volt jó napja / Fotó: NurPhoto via AFP

A nyugat-európai részvényindexek méretes, jellemzően egy százalék feletti eséssel zártak szerdán, a borús hangulat a hazai parketten is meghatározta a kereskedés irányát.

A BUX index 1,65 százalékos eséssel, 141 308 ponton fejezte be a napot.

A vezető magyar részvények közül leginkább az OTP-n verték el a port a befektetők. A legnagyobb hazai bankpapír 3,8 százalékkal 39 900 forintra zuhant.