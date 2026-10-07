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Elpáholták az OTP-t, nagyot esett a pesti tőzsde – nem úszta meg a forint sem, jól megdrágult a dollár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rossz nemzetközi hangulatban ereszkedtek az európai tőzsdék szerdán, a magyar piacot az OTP zuhanása húzta le. A forint lendülete hamar elillant, az erős dollár tartja nyomás alatt a magyar pénzt.
K. T.
2026.10.07, 17:15
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Az ismételten emelkedő amerikai és európai kötvényhozamok, valamint az erősödő amerikai-iráni feszültségek tartották nyomás alatt a piacokat a hét közepén. Az európai és a pesti tőzsdén is eladói hullám söpört végig, az újabb dollárrali nem kedvezett a forintnak sem.

OTP, forint, tőzsde, BUX
Az OTP esése rontotta a BUX index teljesítményét az egyébként is pesszimista nemzetközi hangulatban, a forintnak sem volt jó napja / Fotó: NurPhoto via AFP

A nyugat-európai részvényindexek méretes, jellemzően egy százalék feletti eséssel zártak szerdán, a borús hangulat a hazai parketten is meghatározta a kereskedés irányát.

A BUX index 1,65 százalékos eséssel, 141 308 ponton fejezte be a napot.

A vezető magyar részvények közül leginkább az OTP-n verték el a port a befektetők. A legnagyobb hazai bankpapír 3,8 százalékkal 39 900 forintra zuhant.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 39 900 HUF 0 / -3,79 %
Forgalom: 28 892 869 850 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,4 százalékkal 5035 forintra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 035 HUF 0 / -0,4 %
Forgalom: 4 694 688 142 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjait 1,2 százalékkal, 2540 forintig ütötték a kereskedők.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 540 HUF 0 / -1,24 %
Forgalom: 890 561 276 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa egyedüliként erősödött a négy blue chip közül. A gyógyszerrészvény 1,05 százalékkal 12 500 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 500 HUF 0 / +1,05 %
Forgalom: 2 088 998 820 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénypiac forgalma átlagon felüli, 36,9 milliárd forint volt.

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Az olajárak felfelé vették az irányt, a WTI jegyzése 0,2 százalékkal 0,1 százalékkal, hordónként 89,5 dollárra emelkedett, míg az északi-tngeri Brent 0,8 százalékkal 101,4 dollárra drágult.

A forint keddi menetelése szerdán elakadt, az újabb fordulatban a pesszimista nemzetközi hangulat, az energiaárak emelkedés, valamint a dollár újult lendülete is szerepet játszott.

Az euróval szemben 0,2 százalékot veszített értékéből a magyar pénz, a váltási árfolyam 366,1 forintra emelkedet a tőzsdezárásra.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest sokkal tetemesebb, 0,8 százalékos htrányba került a forint, a keresztárfolyam 17 órakor átlépte a 327-es szintet.

USD / HUF árfolyam
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A régiós fizetőeszközökkel nagyjából tartani tudta a lépést a forint: a cseh korona 0,05 százalékkal drágult, a lengyel zloty ugyanilyen mértékben gyengült a magyar valutához képest.

Az Erste elemzői szerint reggel kedvező inflációs adatok láttak napvilágot, ugyanakkor ez önmagában kevés ahhoz, hogy jegybank a kamatcsökkentés felől kezdjen el gondolkozni rövidtávon. A hét hátralévő részében elsősorban a nemzetközi események hullámai és az energiaárak alakulása sodorhatja a feltörekvő piacokat, így a magyar devizát is.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1839 cikk

 

 

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