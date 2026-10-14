Háromhetes csúcson a forint, durván kilőtt a Richter árfolyama, folytatódik az OTP ralija is

A kötvénypiaci hozamok csökkenése és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos piaci aggályok mérséklődése javíthata a piaci hangulatot szerda reggel. A kereskedők ugyanakkor kivárhatnak a délután érkető, a Fed kamatpolitikáját is befolyásoló friss amerikai inflációs adatközlés előtt. A forint háromhetes csúcs közeléből vág neki a napnak.

Jó formában a forint, a pesti tőzsdén is felpattantak a részvények / Fotó: Móricz Sabján Simon

A pesti tőzsdén jó hangulatban indult a kereskedés, a BUX index 144 413 pontra ugrott a nyitáskor, 0,6 százalékos emelkedést mutatva.

A mgyar nagypapírok közül az OTP árfolyama egy szzalékkal lőtt ki, 42 820 forintra.