Háromhetes csúcson a forint, durván kilőtt a Richter árfolyama, folytatódik az OTP ralija is
A kötvénypiaci hozamok csökkenése és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos piaci aggályok mérséklődése javíthata a piaci hangulatot szerda reggel. A kereskedők ugyanakkor kivárhatnak a délután érkető, a Fed kamatpolitikáját is befolyásoló friss amerikai inflációs adatközlés előtt. A forint háromhetes csúcs közeléből vág neki a napnak.
A pesti tőzsdén jó hangulatban indult a kereskedés, a BUX index 144 413 pontra ugrott a nyitáskor, 0,6 százalékos emelkedést mutatva.
A mgyar nagypapírok közül az OTP árfolyama egy szzalékkal lőtt ki, 42 820 forintra.
A bankpapír három egymást követő nap tudott jelentősen emelkedni, amit a társaság által múlt pénteken bejelentett, 50 milliárd forintos részvény-visszavásárlási program indított be.
A Richter részvényei 1,6 százalékos ugrással 12 440 forintra drágultak a piacnyitás előtti tőzsdei bejelentésre.
A gyógyszergyártó társaság ma reggel jelentette be, hogy az amerikai gyógyszerhivatal elfogadta a Fylrevy törzskönyvezési kérelmét. Jóváhagyás esetén a Richter készítménye lesz az első, esterolt tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.
A Mol 0,7 százalékkal 4 932 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom kurzusa nem mozdult el azonnal az előző napi, 2600 forintos záróárról.
Az olajárak a tegnapi csökkenést követően felfelé korrigálnak, de csak kisebb mértékben. A Brent hordónkénti ára 105,9 dollárra emelkedett, 0,2 százalékkal, és az amerikai WTI jegyzése is hasonló mértékben emelkedett, 94,3 dollárra.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint háromhetes csúcsról vágott neki a mai napnak, a reggeli kereskedésben minimális előnyre tett szert a hazai fizetőeszköz a fontosabb devizákkal szemben, a kivárás azonban tetten érhető.
Az euróhoz képest 0,05 százalékot javított a forint, a keresztárfolyam 363,7 forinton áll reggel kilenc órakor.
A dollár jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb, a váltási árfolyam ezzel 324,4 forintit ereszkedett.
A régiós devizákkal összevetve minimális forintelőny mutatkozik: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal lett olcsóbb.
A nap legfontosabb makrogazdasági adata 14:30-kor érkezik, ekkor közlik az Egyesült Államok szeptemberi fogyasztói árindexét a tengerentúlon. A Bloomberg konszenzusa alapján az infláció éves alapn 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsulhatott, míg az előző hónaphoz képest 0,6 százalékos lehetett az áremelkedés. A maginflációt 2,5 százalékra prognosztizálják az elemzők, ami éves alapon 10 bázispontos, augusztushoz képest pedig 20 bázispontos emelkedést jelentene.