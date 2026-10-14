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Háromhetes csúcson a forint, durván kilőtt a Richter árfolyama, folytatódik az OTP ralija is

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Nagy ugrással indult a kereskedés a pesti tőzsdén szerda reggel. A Richter kurzusa másfél százalékkal lőtt ki a nőgyógyászati termékét érintő kedvező bejelentésre, az OTP ralija is folytatódik. A forint rég volt ilyen jó formában.
K. T.
2026.10.14, 09:07
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A kötvénypiaci hozamok csökkenése és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos piaci aggályok mérséklődése javíthata a piaci hangulatot szerda reggel. A kereskedők ugyanakkor kivárhatnak a délután érkető, a Fed kamatpolitikáját is befolyásoló friss amerikai inflációs adatközlés előtt. A forint háromhetes csúcs közeléből vág neki a napnak.

forint, tőzsde, Richter, OTP, Mol
Jó formában a forint, a pesti tőzsdén is felpattantak a részvények / Fotó: Móricz Sabján Simon

A pesti tőzsdén jó hangulatban indult a kereskedés, a BUX index 144 413 pontra ugrott a nyitáskor, 0,6 százalékos emelkedést mutatva.

A mgyar nagypapírok közül az OTP árfolyama egy szzalékkal lőtt ki, 42 820 forintra.

 OTP részvény
OTP részvény09:33:49
Árfolyam: 42 080 HUF -320 / -0,76 %
Forgalom: 1 833 109 060 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A bankpapír három egymást követő nap tudott jelentősen emelkedni, amit a társaság által múlt pénteken bejelentett, 50 milliárd forintos részvény-visszavásárlási program indított be.

A Richter részvényei 1,6 százalékos ugrással 12 440 forintra drágultak a piacnyitás előtti tőzsdei bejelentésre.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:30:56
Árfolyam: 12 420 HUF +170 / +1,37 %
Forgalom: 66 747 390 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A gyógyszergyártó társaság ma reggel jelentette be, hogy az amerikai gyógyszerhivatal elfogadta a Fylrevy törzskönyvezési kérelmét. Jóváhagyás esetén a Richter készítménye lesz az első, esterolt tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.

A Mol 0,7 százalékkal 4 932 forintra emelkedett.

 MOL részvény
MOL részvény09:33:59
Árfolyam: 4 904 HUF +8 / +0,16 %
Forgalom: 162 002 460 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa nem mozdult el azonnal az előző napi, 2600 forintos záróárról.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:32:34
Árfolyam: 2 622 HUF +22 / +0,84 %
Forgalom: 79 144 218 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak a tegnapi csökkenést követően felfelé korrigálnak, de csak kisebb mértékben. A Brent hordónkénti ára 105,9 dollárra emelkedett, 0,2 százalékkal, és az amerikai WTI jegyzése is hasonló mértékben emelkedett, 94,3 dollárra.

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A forint háromhetes csúcsról vágott neki a mai napnak, a reggeli kereskedésben minimális előnyre tett szert a hazai fizetőeszköz a fontosabb devizákkal szemben, a kivárás azonban tetten érhető.

Az euróhoz képest 0,05 százalékot javított a forint, a keresztárfolyam 363,7 forinton áll reggel kilenc órakor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb, a váltási árfolyam ezzel 324,4 forintit ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
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Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve minimális forintelőny mutatkozik: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal lett olcsóbb.

A nap legfontosabb makrogazdasági adata 14:30-kor érkezik, ekkor közlik az Egyesült Államok szeptemberi fogyasztói árindexét a tengerentúlon. A Bloomberg konszenzusa alapján az infláció éves alapn 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsulhatott, míg az előző hónaphoz képest 0,6 százalékos lehetett az áremelkedés. A maginflációt 2,5 százalékra prognosztizálják az elemzők, ami éves alapon 10 bázispontos, augusztushoz képest pedig 20 bázispontos emelkedést jelentene.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1849 cikk

 

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