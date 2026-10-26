Deviza
EUR/HUF367,51 +0,33% USD/HUF328,62 +0,66% GBP/HUF438,79 +0,44% CHF/HUF397,3 +0,24% PLN/HUF83,46 +0,28% RON/HUF68,74 +0,69% CZK/HUF15,09 +0,19% EUR/HUF367,51 +0,33% USD/HUF328,62 +0,66% GBP/HUF438,79 +0,44% CHF/HUF397,3 +0,24% PLN/HUF83,46 +0,28% RON/HUF68,74 +0,69% CZK/HUF15,09 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 895,87 +1,3% MTELEKOM2 662 -0,89% MOL4 932 +2,32% OTP40 870 +1,29% RICHTER13 440 +2,05% OPUS208 0% ANY6 120 -0,81% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 150 -0,48% BUMIX8 752,41 +0,36% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 131,46 -0,41% BUX143 895,87 +1,3% MTELEKOM2 662 -0,89% MOL4 932 +2,32% OTP40 870 +1,29% RICHTER13 440 +2,05% OPUS208 0% ANY6 120 -0,81% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 150 -0,48% BUMIX8 752,41 +0,36% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 131,46 -0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nincs megállás, egyfolytában ütik a forintot a költségvetés bemutatása óta: nem segít, hogy a befektetők előtt még sok a kérdés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az euróval szemben gyengül a hazai deviza. A forint azonban még jobban lefordult a dollár ellenében. A zöldhasút erősíti a Fed várható kamatdöntése is.
Murányi Ernő
2026.10.26, 15:45
Frissítve: 2026.10.26, 15:47
Szóljon hozzá!

Még mindig nem tért magához a forint a jövő évi költségvetés múltheti bemutatása óta, amely után a forint azonnal lejtőre került, mivel a befektetők elkezdték beárazni a benne rejlő kockázatokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy valójában még nem is nyújtotta be a költségvetési törvényt a parlamentnek a kormány, tehát a befektetőknek nem áll módjukban a szóbeli bemutatást követően részletesebben is megismerkedniük az egyes tételekkel, amiből nagyfokú bizonytalanság fakad.

Dollar,Euro,Forint,Banknote,Surface.,Flying,Over,Usd,Eur,And forint euró
Egyfolytában ütik a forintot a nagy költségvetési show óta / Fotó: YinNarukami

A magyar fizetőeszköz a múlt héten több mint 1 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben, és a hétfői piacnyitás után is nyomás alatt maradt. Az euró jegyzése hétfőn fél háromig 0,3 százalékkal, 367,5 forintig emelkedett.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A 2027-es büdzsé kockázatai mellett a külföldi gazdasági környezet is a magyar deviza ellen dolgozik, hiszen a nemzetközi befektetői hangulatot továbbra is jelentősen rontják a francia kötvénypiacon kialakult feszültségek, bár hétfőn némileg enyhült a nyomás a gall állampapírokon, sőt a kötvényhozamok kismértékben még csökkentek is, miután a piac megkönnyebbüléssel fogadta, hogy a Moody’s hitelminősítő a hétvégi felülvizsgálat során nem rontotta Franciaország adósbesorolását. 

Ennek ellenére a francia kockázatok az egész európai piacra és a feltörekvő devizákra is nyomást gyakorolnak.  

Rosszul jött a forintnak a dollár erősödése is. A zöldhasút a reggeli órákban még a 326,5 forint körül jegyezték, ám a nap folyamán fokozatosan drágult, és délutánra 0,4 százalékkal, 328,6 forintig emelkedett a kurzus a bankközi devizapiacon. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Eközben az euró-dollár keresztárfolyam lefelé tart, a közösségi deviza egységéért már csupán 1,118 dollárt adnak.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A globális piacok ugyanis kiemelten figyelik az amerikai jegybank, azaz a Fed szerdai kamatdöntő ülését. A makrogazdasági adatok arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság továbbra is bivalyerőserős, ami korlátozza a Fed kamatvágási lehetőségeit. A tartósan magasabb dollárkamatok pedig növelik a dollár alapú eszközök vonzerejét.

A szerdai kamatdöntő ülés előtt a piaci konszenzus rendkívül egyértelmű: 

a nyíltpiaci bizottság várhatóan változatlanul hagyja az irányadó kamatsávot a jelenlegi 3,75–4,00 százalékos szinten.

Bár a szeptemberi inflációs adatok a vártnál magasabbak lettek az Egyesült Államokban (3,7 százalék), és a Fed szeptemberben 25 bázisponttal emelte a kamatot, a döntéshozók most a kivárás mellett dönthetnek. A szüneteltetés mellett szól az is, hogy a döntés alig néhány nappal a november 3-i amerikai félidős választások előtt születik meg.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1867 cikk

 

Szóljon hozzá!
deviza
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
devizapiac

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu