Nincs megállás, egyfolytában ütik a forintot a költségvetés bemutatása óta: nem segít, hogy a befektetők előtt még sok a kérdés
Még mindig nem tért magához a forint a jövő évi költségvetés múltheti bemutatása óta, amely után a forint azonnal lejtőre került, mivel a befektetők elkezdték beárazni a benne rejlő kockázatokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy valójában még nem is nyújtotta be a költségvetési törvényt a parlamentnek a kormány, tehát a befektetőknek nem áll módjukban a szóbeli bemutatást követően részletesebben is megismerkedniük az egyes tételekkel, amiből nagyfokú bizonytalanság fakad.
A magyar fizetőeszköz a múlt héten több mint 1 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben, és a hétfői piacnyitás után is nyomás alatt maradt. Az euró jegyzése hétfőn fél háromig 0,3 százalékkal, 367,5 forintig emelkedett.
A 2027-es büdzsé kockázatai mellett a külföldi gazdasági környezet is a magyar deviza ellen dolgozik, hiszen a nemzetközi befektetői hangulatot továbbra is jelentősen rontják a francia kötvénypiacon kialakult feszültségek, bár hétfőn némileg enyhült a nyomás a gall állampapírokon, sőt a kötvényhozamok kismértékben még csökkentek is, miután a piac megkönnyebbüléssel fogadta, hogy a Moody’s hitelminősítő a hétvégi felülvizsgálat során nem rontotta Franciaország adósbesorolását.
Ennek ellenére a francia kockázatok az egész európai piacra és a feltörekvő devizákra is nyomást gyakorolnak.
Rosszul jött a forintnak a dollár erősödése is. A zöldhasút a reggeli órákban még a 326,5 forint körül jegyezték, ám a nap folyamán fokozatosan drágult, és délutánra 0,4 százalékkal, 328,6 forintig emelkedett a kurzus a bankközi devizapiacon.
Eközben az euró-dollár keresztárfolyam lefelé tart, a közösségi deviza egységéért már csupán 1,118 dollárt adnak.
A globális piacok ugyanis kiemelten figyelik az amerikai jegybank, azaz a Fed szerdai kamatdöntő ülését. A makrogazdasági adatok arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság továbbra is bivalyerőserős, ami korlátozza a Fed kamatvágási lehetőségeit. A tartósan magasabb dollárkamatok pedig növelik a dollár alapú eszközök vonzerejét.
A szerdai kamatdöntő ülés előtt a piaci konszenzus rendkívül egyértelmű:
a nyíltpiaci bizottság várhatóan változatlanul hagyja az irányadó kamatsávot a jelenlegi 3,75–4,00 százalékos szinten.
Bár a szeptemberi inflációs adatok a vártnál magasabbak lettek az Egyesült Államokban (3,7 százalék), és a Fed szeptemberben 25 bázisponttal emelte a kamatot, a döntéshozók most a kivárás mellett dönthetnek. A szüneteltetés mellett szól az is, hogy a döntés alig néhány nappal a november 3-i amerikai félidős választások előtt születik meg.