Nincs megállás, egyfolytában ütik a forintot a költségvetés bemutatása óta: nem segít, hogy a befektetők előtt még sok a kérdés

Még mindig nem tért magához a forint a jövő évi költségvetés múltheti bemutatása óta, amely után a forint azonnal lejtőre került, mivel a befektetők elkezdték beárazni a benne rejlő kockázatokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy valójában még nem is nyújtotta be a költségvetési törvényt a parlamentnek a kormány, tehát a befektetőknek nem áll módjukban a szóbeli bemutatást követően részletesebben is megismerkedniük az egyes tételekkel, amiből nagyfokú bizonytalanság fakad.

Egyfolytában ütik a forintot a nagy költségvetési show óta / Fotó: YinNarukami

A magyar fizetőeszköz a múlt héten több mint 1 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben, és a hétfői piacnyitás után is nyomás alatt maradt. Az euró jegyzése hétfőn fél háromig 0,3 százalékkal, 367,5 forintig emelkedett.