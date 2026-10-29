Szépen erőre kapott a forint a lefejezett európai jegybank bejelentése előtt, az OTP és a Mol is jól húz – egy kisrészvény nagy ralijától hangos a tőzsde

Jó hangulat csütörtök kora délután az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntésének kihirdetése előtt. Az európai tőzsdék felfelé tartanak, itthon a BUX index is jelentősen erősödött. A forint is belelendült a reggeli iránykeresést követően.

Erős oldalon várja az EKB üzeneteit a forint / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz a tegnap esti Fed-döntésre kisebb gyengüléssel reagált reggel, a továbbra is vszonylag szigorú amerikai jegybanki üzenet a dollárt erősítette. A délelőtt folyamán azonban hamar megtalálta az irányt a forint, amely stabil előnyt épített ki 13 óráig minden fontosabb devizával szemben.

Az euró árfolyama 367 felett is járt, innen azonban 0,3 százalékos frinterősödés következett, jelenleg már 366 forint alatt váltják a közös európai pénzt.