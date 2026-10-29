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Szépen erőre kapott a forint a lefejezett európai jegybank bejelentése előtt, az OTP és a Mol is jól húz – egy kisrészvény nagy ralijától hangos a tőzsde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Optimistán várják az európai piacok az EKB délutáni kamatdöntését és iránymutatását. A forint jelentősen erősödött, a pesti tőzsdén is a vevők diktálják a tempót. Egy hazai kisrészvény már 10 százalék feletti ralinál jár kora délután.
K. T.
2026.10.29, 13:13
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Jó  hangulat csütörtök kora délután az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntésének kihirdetése előtt. Az európai tőzsdék felfelé tartanak, itthon a BUX index is jelentősen erősödött. A forint is belelendült a reggeli iránykeresést követően.

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Erős oldalon várja az EKB üzeneteit a forint / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz a tegnap esti Fed-döntésre kisebb gyengüléssel reagált reggel, a továbbra is vszonylag szigorú amerikai jegybanki üzenet a dollárt erősítette. A délelőtt folyamán azonban hamar megtalálta az irányt a forint, amely stabil előnyt épített ki 13 óráig minden fontosabb devizával szemben.

Az euró árfolyama 367 felett is járt, innen azonban 0,3 százalékos frinterősödés következett, jelenleg már 366 forint alatt váltják a közös európai pénzt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a magyar valuta, a keresztárfolyam ezzel 328,5-ig jött vissza.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is lemaradtak a pénzünkhöz viszonyítva: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste szerint az erősödés a ma reggel közölt, magas többletet mutató külkereskedelmi mérleg adatoknak köszönhető. A nap folyamán a forintpiac is az EKB ülésére és az USA makroadataira figyelhet leginkább.

Az EKB mai üzenetei azért is izgalmasnak ígérkeznek, mert épp a kamatdöntés reggelén jelentette be lemondását a testület elnöke. Christine Lagarde 2027. február 7-én távozik posztjáról. A döntés lezárja a hónapok óta tartó találgatásokat a jegybankelnök jövőjéről, egyúttal megnyithatja az utat az európai uniós vezetők közötti alkuk előtt.

Az európai börzéken is optimista hangulatban kereskedenek, a meghatározó részvényindexek közül a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,9 százalékkal került feljebb, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékos plusznál jár.

A páneurópai Stoxx 600 részvénykosár ezzel párhuzamosan 0,6 százalékot erősödött.

A kedvező piaci széljárás a pesti tőzsdét is felfelé hajtja. A BUX index 1,2 százalékkal emelkedett, mostanra átlépte a 147 ezer pontot a magyar börze fő benchmarkja. 

A vezető hazai papírok közül csak a Magyar telekom gyengélkedik, amely 0,1 százalékkal ereszkedett, így egyelőre nem sikerült új történelmi magaslatra hágnia a kurzusnak.

Az OTP ugyanakkor 1,9 százalékkal drágul, a Mol bő egy százalékkal gyarapodott, a Richter árfolyama pedig 0,9 százalékkal lépett feljebb.

Az itthoni részvényekkel összesen 7,4 milliárd forintért kötöttek üzletet a nap első felében.

A teljes hazai mezőnyben a Rába teljesít a legjobban 10 százalékos ralival, a Delta részvényei pedig sereghajtók 3,7 százalékos eséssel.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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