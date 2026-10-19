Hasít a forint, zavargások nyomasztják az eurót – lefelé indult a pesti tőzsde is, csak a Richter mutat erőt
Eseménydúsan indul a hét az európai és a hazai pénz- és tőkepiacokon. A továbbra is bizonytalan közel-keleti helyzet mellett az egyre inkább erőszakba hajló nyugat-európai tüntetések is nyomasztják a befektetőket, ami az euró gyengülésében is tetten érhető. A forint kihasználta a közös európai valuta botlását, és folytatta emelkedését hétfő reggel. Kora délután a jövő évi magyar költségvetési terv ismertetése hozhat nagyobb mozgást a piacon.
A pesti tőzsdén óvatosan kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitást követően, 145 277 pontra.
A magyar blue chipek közül az OTP részvényei 0,2 százalékkal 42 340 forintra ereszkedtek.
A Mol árfolyama 0,7 százalékot esett, 5040 forintig.
A Richter kurzusa eközben 0,8 százalékkal 12 570 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom papírjai pedig 0,1 százékkal 2690 forintig süllyedtek.
Kora délután érkezik a legjelentősebb piacmozgató tényező
A magyar eszközök számára a legfontosabb piacmozgató tényező 13 órakor érkezik, Magyar Péter kormányfő ekkor mutatja be a Parlamentben a 2027-es költségvetés tervezetét.
A büdzsétervezet
legfontosabb eleme a hiánycél lesz, de külön figyelmet érdemel a kormány által várt, új makrogazdasági pálya is. A költségvetés struktúrája, illetve a várt bevételi és kiadási oldalnak árfolyambefolyásoló hatása lehet a forint piacán
– hangsúlyozzák reggeli hírlevelükben az Equilor elemzői.
A kínai gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 4,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, a friss GDP-adat megtámasztotta a kínai és az ázsiai részvényindexeket is. Az európai tőzsdéket ugyanakkor a franciaországi erőszakos demonstrációk miatti agodalmak nyomhatják lefelé a hét elején. A tiltakozások a hétvégén Belgium, Olaszország és Portugália egyes városaira is átterjedtek, rontva a régió befektetői megítélését.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak eséssel indították a hetet, a kereskedők azonban továbbra is extrém magas jegyzést tapasztalhatnak, miután péntek este jelentősen megugrottak az árak. Az északi-tengeri Brent hordónkénti árfolyama 2,4 százalékkal 107,2 dollárra csökkent hétfő kilenc óráig, míg az amerikai WTI kurzusa 2,1 százalékkal mérséklődött, 99,3 dollárra.
Zavargások nyomasztják az eurót, a forint jó formában várja a költségvetés bemutatását
A devizapiacon a dollár 0,15 százalékot javított az euróval szemben a reggeli órákban. Az amerikai pénz alapvetően stabil maradt, az európai közös fizetőeszközt a franciaországi belpolitikai helyzet bizonytalansága, valamint a zavargásokba és fosztogatásba hajló tüntetések gyengítették.
A forint lendülete megmaradt a múlt heti erősödést követően, és főként az euró gyengélkedését kihasználva javítani tudott hétfő reggel. A közös európai pénhez képest 0,3 százalékkal értékelődőtt fel a forint, a keresztárfolyam 362,3-ig jött le a tőzsdenyitásra.
A dollárral szemben 0,1 százalékot erősödött a magyar valuta, a váltási árfolyam a 322,9-es szinten jár cikkünk írásakor.
A régiós devizákkal összevetve kirobbanó formát mutat a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal lett olcsóbb.
A hazai fizetőeszköz számára a 2027-es költségvetési tervezet sarokszámai és a kormány gazdasági várakozásai adhatják a következő nagyobb impulzust, a nap során emellett a közel-keleti helyzet és az energiaárak alakulása mozgathatja az árfolyamot. Holnap az MNB kamatdöntése - kamattartás várható - és üzenetei adhatnak fontos kapaszkodót a kereskedéshez.