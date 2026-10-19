Hasít a forint, zavargások nyomasztják az eurót – lefelé indult a pesti tőzsde is, csak a Richter mutat erőt

Eseménydúsan indul a hét az európai és a hazai pénz- és tőkepiacokon. A továbbra is bizonytalan közel-keleti helyzet mellett az egyre inkább erőszakba hajló nyugat-európai tüntetések is nyomasztják a befektetőket, ami az euró gyengülésében is tetten érhető. A forint kihasználta a közös európai valuta botlását, és folytatta emelkedését hétfő reggel. Kora délután a jövő évi magyar költségvetési terv ismertetése hozhat nagyobb mozgást a piacon.

A forint átmentette jó formáját hétfőre, az OTP és a Mol húzza le reggel a pesti tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsdén óvatosan kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitást követően, 145 277 pontra.

A magyar blue chipek közül az OTP részvényei 0,2 százalékkal 42 340 forintra ereszkedtek.