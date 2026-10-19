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Hasít a forint, zavargások nyomasztják az eurót – lefelé indult a pesti tőzsde is, csak a Richter mutat erőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közel-keleti háború mellett az egyre erőszakosabbá váló nyugat-európai zavargások aggasztják a befektetőket hétfő reggel. A pesti tőzsde is lefelé indult, csak a Richter emelkedik a blue chipek közül. A forint nagyot erősödött az euróval szemben és jó hangulatban várja a jövő évi költségvetés kora délutáni bemutatását.
Kadlót Tibor
2026.10.19, 09:07
Frissítve: 2026.10.19, 09:17
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Eseménydúsan indul a hét az európai és a hazai pénz- és tőkepiacokon. A továbbra is bizonytalan közel-keleti helyzet mellett az egyre inkább erőszakba hajló nyugat-európai tüntetések is nyomasztják a befektetőket, ami az euró gyengülésében is tetten érhető. A forint kihasználta a közös európai valuta botlását, és folytatta emelkedését hétfő reggel. Kora délután a jövő évi magyar költségvetési terv ismertetése hozhat nagyobb mozgást a piacon. 

forint, euró, tőzsde, BUX, OTP, Mol
A forint átmentette jó formáját hétfőre, az OTP és a Mol húzza le reggel a pesti tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsdén óvatosan kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitást követően, 145 277 pontra.

A magyar blue chipek közül az OTP részvényei 0,2 százalékkal 42 340 forintra ereszkedtek.

 OTP részvény
OTP részvény11:30:43
Árfolyam: 42 010 HUF -420 / -1 %
Forgalom: 3 808 261 480 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,7 százalékot esett, 5040 forintig.

 MOL részvény
MOL részvény11:30:54
Árfolyam: 5 080 HUF +5 / +0,1 %
Forgalom: 879 921 865 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa eközben 0,8 százalékkal 12 570 forintra emelkedett.

 MOL részvény
MOL részvény11:31:38
Árfolyam: 5 075 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 880 576 540 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai pedig 0,1 százékkal 2690 forintig süllyedtek.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:29:44
Árfolyam: 2 654 HUF -38 / -1,43 %
Forgalom: 328 419 444 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Kora délután érkezik a legjelentősebb piacmozgató tényező

A magyar eszközök számára a legfontosabb piacmozgató tényező 13 órakor érkezik, Magyar Péter kormányfő ekkor mutatja be a Parlamentben a 2027-es költségvetés tervezetét.

A büdzsétervezet 

legfontosabb eleme a hiánycél lesz, de külön figyelmet érdemel a kormány által várt, új makrogazdasági pálya is. A költségvetés struktúrája, illetve a várt bevételi és kiadási oldalnak árfolyambefolyásoló hatása lehet a forint piacán

 

– hangsúlyozzák reggeli hírlevelükben az Equilor elemzői.

A kínai gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 4,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, a friss GDP-adat megtámasztotta a kínai és az ázsiai részvényindexeket is. Az európai tőzsdéket ugyanakkor a franciaországi erőszakos demonstrációk miatti agodalmak nyomhatják lefelé a hét elején. A tiltakozások a hétvégén Belgium, Olaszország és Portugália egyes városaira is átterjedtek, rontva a régió befektetői megítélését.

Equilor Trader 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárak eséssel indították a hetet, a kereskedők azonban továbbra is extrém magas jegyzést tapasztalhatnak, miután péntek este jelentősen megugrottak az árak. Az északi-tengeri Brent hordónkénti árfolyama 2,4 százalékkal 107,2 dollárra csökkent hétfő kilenc óráig, míg az amerikai WTI kurzusa 2,1 százalékkal mérséklődött, 99,3 dollárra.

Zavargások nyomasztják az eurót, a forint jó formában várja a költségvetés bemutatását

A devizapiacon a dollár 0,15 százalékot javított az euróval szemben a reggeli órákban. Az amerikai pénz alapvetően stabil maradt, az európai közös fizetőeszközt a franciaországi belpolitikai helyzet bizonytalansága, valamint a zavargásokba és fosztogatásba hajló tüntetések gyengítették.

EUR / USD árfolyam
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A forint lendülete megmaradt a múlt heti erősödést követően, és főként az euró gyengélkedését kihasználva javítani tudott hétfő reggel. A közös európai pénhez képest 0,3 százalékkal értékelődőtt fel a forint, a keresztárfolyam 362,3-ig jött le a tőzsdenyitásra.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben 0,1 százalékot erősödött a magyar valuta, a váltási árfolyam a 322,9-es szinten jár cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve kirobbanó formát mutat a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal lett olcsóbb.

A hazai fizetőeszköz számára a 2027-es költségvetési tervezet sarokszámai és a kormány gazdasági várakozásai adhatják a következő nagyobb impulzust, a nap során emellett a közel-keleti helyzet és az energiaárak alakulása mozgathatja az árfolyamot. Holnap az MNB kamatdöntése - kamattartás várható - és üzenetei adhatnak fontos kapaszkodót a kereskedéshez.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1856 cikk

 

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