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Felpattant az OTP, a forint is lendületesen vágott neki a napnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező hangulatban indult a pénteki kereskedés az európai és a hazai piacokon. A pesti tőzsdét az OTP villűmrajtja hajtja, a forint is jeletősen javított a dollár és az euró ellenében.
K. T.
2026.10.09, 09:08
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Az olajárak, valamint az európai és a tengerentúli hosszú kötvényhozamok csökkenése is kedvező fejleményt jelent a piacok számára péntek reggel, miközben a fordulatokkal teli amerikai-iráni háborúban is ismét az enyhülés felé mutatnak a legfrissebb fejlemények. A forint erősödéssel kezdte a napot, a pesti tőzsde is felpattant a nyitáskor.

forint, OTP, tőzsde
Jól rajtolt az OTP, húzza magával a tőzsdét - remekel péntek reggel a forint is / Fotó: Móricz Sabján Simon

A hazai parketten jó hangulatban indult a hét utolsó kereskedési napja, a BUX index fél százalékkal, 137 819 pontra pattant fel a rajtkor.

A magyar blue chip részvények közül az OTP startolt a leglendületesebben, 1,2 százalékkal 38 310 forintra drágulva.

 OTP részvény
OTP részvény11:49:40
Árfolyam: 39 830 HUF +1 960 / +4,92 %
Forgalom: 13 239 924 990 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,15 százalékkal 4 992 forintra erszkedet, követve az olajárak csökkenését.

 MOL részvény
MOL részvény11:48:26
Árfolyam: 4 990 HUF -10 / -0,2 %
Forgalom: 296 832 028 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,3 százalékkal emelkedett, 12 240 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:47:58
Árfolyam: 12 270 HUF +70 / +0,57 %
Forgalom: 220 353 630 HUF
Napi
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai 0,4 százalékot estek, 2520 forintig.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:47:10
Árfolyam: 2 544 HUF +14 / +0,55 %
Forgalom: 174 311 494 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az előző napi ralit követően péntek reggere visszahúzódtak az olajárak, amit Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos kijelentései eredményeztek. Az elnök konstruktívnak nevezte a perzsa állammal folytatott tárgyalásokat, és a korábban tett kijelentéseivel szemben már nem tervez újabb támadást a november eleji félidős tengerentúli választások előtt.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az amerikai kontinensen irányadó kőolajfajta, a WTI hordónkénti jegyzése 0,9 százalékkal 90,7 dollárra ereszkedett, míg az északi-tengeri Brent árfolyama egy százalékkal csökkent, 103,3 dollárra hordónként.

A befektetők a következő hetek gyorsjelentéseire várhatnak, miközben az energiapiaci események is fókuszban maradhatnak. A határidős indexek ma a piaci hangulat javulását jelzik, így az elmúlt napok gyengébb teljesítményét követően próbálkozhatnak meg emelkedéssel a nemzetközi részvénypiacok

 

írják reggeli jegyzetükben a K&H Értékpapír elemzői.

A forint kisebb erősödéssel vágott neki a napnak minden fontosabb devizával szemben. 

Az euró jegyzése bő 0,15 százalékkal került lejjebb, a közös európai pénzért 364,8 forintot kértek kilenc órakor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,25 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 325,2-ig ereszkedett vissza.

USD / HUF árfolyam
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Az angol font és a svájci frank egyaránt 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1843 cikk

 

 

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