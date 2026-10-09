Felpattant az OTP, a forint is lendületesen vágott neki a napnak
Az olajárak, valamint az európai és a tengerentúli hosszú kötvényhozamok csökkenése is kedvező fejleményt jelent a piacok számára péntek reggel, miközben a fordulatokkal teli amerikai-iráni háborúban is ismét az enyhülés felé mutatnak a legfrissebb fejlemények. A forint erősödéssel kezdte a napot, a pesti tőzsde is felpattant a nyitáskor.
A hazai parketten jó hangulatban indult a hét utolsó kereskedési napja, a BUX index fél százalékkal, 137 819 pontra pattant fel a rajtkor.
A magyar blue chip részvények közül az OTP startolt a leglendületesebben, 1,2 százalékkal 38 310 forintra drágulva.
A Mol árfolyama 0,15 százalékkal 4 992 forintra erszkedet, követve az olajárak csökkenését.
A Richter kurzusa 0,3 százalékkal emelkedett, 12 240 forintra.
A Magyar Telekom papírjai 0,4 százalékot estek, 2520 forintig.
Az előző napi ralit követően péntek reggere visszahúzódtak az olajárak, amit Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos kijelentései eredményeztek. Az elnök konstruktívnak nevezte a perzsa állammal folytatott tárgyalásokat, és a korábban tett kijelentéseivel szemben már nem tervez újabb támadást a november eleji félidős tengerentúli választások előtt.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az amerikai kontinensen irányadó kőolajfajta, a WTI hordónkénti jegyzése 0,9 százalékkal 90,7 dollárra ereszkedett, míg az északi-tengeri Brent árfolyama egy százalékkal csökkent, 103,3 dollárra hordónként.
A befektetők a következő hetek gyorsjelentéseire várhatnak, miközben az energiapiaci események is fókuszban maradhatnak. A határidős indexek ma a piaci hangulat javulását jelzik, így az elmúlt napok gyengébb teljesítményét követően próbálkozhatnak meg emelkedéssel a nemzetközi részvénypiacok
– írják reggeli jegyzetükben a K&H Értékpapír elemzői.
A forint kisebb erősödéssel vágott neki a napnak minden fontosabb devizával szemben.
Az euró jegyzése bő 0,15 százalékkal került lejjebb, a közös európai pénzért 364,8 forintot kértek kilenc órakor.
A dollárhoz képest 0,25 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 325,2-ig ereszkedett vissza.
Az angol font és a svájci frank egyaránt 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalékkal lett olcsóbb.