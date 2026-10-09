Felpattant az OTP, a forint is lendületesen vágott neki a napnak

Az olajárak, valamint az európai és a tengerentúli hosszú kötvényhozamok csökkenése is kedvező fejleményt jelent a piacok számára péntek reggel, miközben a fordulatokkal teli amerikai-iráni háborúban is ismét az enyhülés felé mutatnak a legfrissebb fejlemények. A forint erősödéssel kezdte a napot, a pesti tőzsde is felpattant a nyitáskor.

Jól rajtolt az OTP, húzza magával a tőzsdét - remekel péntek reggel a forint is / Fotó: Móricz Sabján Simon

A hazai parketten jó hangulatban indult a hét utolsó kereskedési napja, a BUX index fél százalékkal, 137 819 pontra pattant fel a rajtkor.

A magyar blue chip részvények közül az OTP startolt a leglendületesebben, 1,2 százalékkal 38 310 forintra drágulva.