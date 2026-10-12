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Rakétaként lőtt ki az OTP, a forint még óvatosan lépdel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A bankpapír ralija húzza hétfő reggel a pesti tőzsdét. A forint piacán nem alakult ki eyértelmű irány, a kereskedők kivárhatnak a héten érkező fontos tengerentúli inflációs adatok, valamint a jegybankári megszólalások előtt.
K. T.
2026.10.12, 09:10
Frissítve: 2026.10.12, 09:10
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A közel-keleti helyzet hétvégi eszkalációja, valamint az ameriki-orosz dízelalku ellentétes irányú impuzust adott az árupiacoknak hétfő reggel. A befektetők a piaci bizonytalanság és a hét közepén esedékes fontos amerikai inflációs adatok közlése előtt kivárhatnak, így óvatos kereskedésre van kilátás hétfőn. A forint minimális erősödéssel vágott neki a hétnek, a pesti tőzsdét az OTP húzta fel a nyitáskor.

forint, OTP, tőzsde, deviza
Péntek után hétfőn is ralizok az OTP, a forint piacán még kivárnak a befektetők / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékkal 142 243 pontra pattant fel a becsengetést követően.

A magyar nagypapírok közül az OTP másfél százalékkal 40 890 forintig lőtt ki. Az első számú magyar bankpapír kurzusát a múlt pénteken jóváhagyott, 50 milliárd forint keretösszegű saját részvény-visszavásárlási program is támogatja a hét eleji kereskedésben.

 OTP részvény
OTP részvény11:22:56
Árfolyam: 41 530 HUF +1 230 / +2,96 %
Forgalom: 9 423 769 530 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 0,2 százalékkal 5045 forintra ereszkedtek, követve az olajárak enyhülését.

 MOL részvény
MOL részvény11:22:00
Árfolyam: 4 940 HUF -115 / -2,33 %
Forgalom: 2 060 230 408 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa nem mozdult el a pénteki, 12 350 forintos záróárról.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:22:40
Árfolyam: 12 370 HUF +20 / +0,16 %
Forgalom: 86 473 180 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal 2548 forintra csökkent.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:20:51
Árfolyam: 2 538 HUF -24 / -0,95 %
Forgalom: 149 081 574 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A jemeni húszi lázadók a hétvégén Szaúd-Arábia fővárosának repterét támadták, amely több hallos áldozatot is követelt. Az olajárakban hétfő reggel ezzel együtt sem látni emelkedést, ami az amerikai-orosz dízelalkunak tudható be. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken állapodott meg az orosz dízelexport tilalom feloldásáról.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A Brent jegyzése 0,1 százalékkal 104,6 dollárra ereszkedett hordónként, míg az amerikai WTI árfolyama fél százalékkal 91,3 dollárig csúszott vissza.

A forint szűk sávban mozog a hét első napjának reggelén, a trend azonban az erősödés irányába mutat.

Az eurót 364,7 forinton váltják a tőzsdenyitáskor, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a pénteki szintnél.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben is 0,1 százalékos erősödést mutat a hazai valuta, a keresztáfolyam 325,7-es szintig araszolt lejjebb.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz képest is hajszálnyi javulást tud felmutatni a pénzünk. Az angol fonttal tartja a lépést, a svájci frankon 0,1 százalékot hozott a hazai fizetőeszköz kilenc óráig.

A befektetők a héten elsősorban az amerikai inflációs adatokra, valamint a banki gyorsjelentésekre várhatnak. Emellett a kötvényhozamok terén nem látni érdemi mérséklődés jeleit, valamint az energiapiaci bizonytalanság is nyomás alatt tarthatja a nemzetközi tőzsdéket

 – írják reggeli kommentárjukban a K&H Értékpapír elemzői, akik szerint a befektetők kivárhatnak a fontosabb adatok és események előtt.

A kereskedők az IMF és a Világbank ma kezdődő, éves közgyűléséről érkező híreket is kiemelten figyelhetik, különösen amiatt, mert a meghatározó nagy jegybankok vezetői is megszólalnak majd. ChristineLagarde EKB-elnök szerdán, Kevin Warsh Fed-elnök pedig pénteken mond beszédet, ami a piacokat is megmozgathatja.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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