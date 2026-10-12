Rakétaként lőtt ki az OTP, a forint még óvatosan lépdel

A közel-keleti helyzet hétvégi eszkalációja, valamint az ameriki-orosz dízelalku ellentétes irányú impuzust adott az árupiacoknak hétfő reggel. A befektetők a piaci bizonytalanság és a hét közepén esedékes fontos amerikai inflációs adatok közlése előtt kivárhatnak, így óvatos kereskedésre van kilátás hétfőn. A forint minimális erősödéssel vágott neki a hétnek, a pesti tőzsdét az OTP húzta fel a nyitáskor.

Péntek után hétfőn is ralizok az OTP, a forint piacán még kivárnak a befektetők / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékkal 142 243 pontra pattant fel a becsengetést követően.

A magyar nagypapírok közül az OTP másfél százalékkal 40 890 forintig lőtt ki. Az első számú magyar bankpapír kurzusát a múlt pénteken jóváhagyott, 50 milliárd forint keretösszegű saját részvény-visszavásárlási program is támogatja a hét eleji kereskedésben.