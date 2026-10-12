Rakétaként lőtt ki az OTP, a forint még óvatosan lépdel
A közel-keleti helyzet hétvégi eszkalációja, valamint az ameriki-orosz dízelalku ellentétes irányú impuzust adott az árupiacoknak hétfő reggel. A befektetők a piaci bizonytalanság és a hét közepén esedékes fontos amerikai inflációs adatok közlése előtt kivárhatnak, így óvatos kereskedésre van kilátás hétfőn. A forint minimális erősödéssel vágott neki a hétnek, a pesti tőzsdét az OTP húzta fel a nyitáskor.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékkal 142 243 pontra pattant fel a becsengetést követően.
A magyar nagypapírok közül az OTP másfél százalékkal 40 890 forintig lőtt ki. Az első számú magyar bankpapír kurzusát a múlt pénteken jóváhagyott, 50 milliárd forint keretösszegű saját részvény-visszavásárlási program is támogatja a hét eleji kereskedésben.
A Mol részvényei 0,2 százalékkal 5045 forintra ereszkedtek, követve az olajárak enyhülését.
A Richter kurzusa nem mozdult el a pénteki, 12 350 forintos záróárról.
A Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal 2548 forintra csökkent.
A jemeni húszi lázadók a hétvégén Szaúd-Arábia fővárosának repterét támadták, amely több hallos áldozatot is követelt. Az olajárakban hétfő reggel ezzel együtt sem látni emelkedést, ami az amerikai-orosz dízelalkunak tudható be. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken állapodott meg az orosz dízelexport tilalom feloldásáról.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A Brent jegyzése 0,1 százalékkal 104,6 dollárra ereszkedett hordónként, míg az amerikai WTI árfolyama fél százalékkal 91,3 dollárig csúszott vissza.
A forint szűk sávban mozog a hét első napjának reggelén, a trend azonban az erősödés irányába mutat.
Az eurót 364,7 forinton váltják a tőzsdenyitáskor, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a pénteki szintnél.
A dollárral szemben is 0,1 százalékos erősödést mutat a hazai valuta, a keresztáfolyam 325,7-es szintig araszolt lejjebb.
A régiós devizákhoz képest is hajszálnyi javulást tud felmutatni a pénzünk. Az angol fonttal tartja a lépést, a svájci frankon 0,1 százalékot hozott a hazai fizetőeszköz kilenc óráig.
A befektetők a héten elsősorban az amerikai inflációs adatokra, valamint a banki gyorsjelentésekre várhatnak. Emellett a kötvényhozamok terén nem látni érdemi mérséklődés jeleit, valamint az energiapiaci bizonytalanság is nyomás alatt tarthatja a nemzetközi tőzsdéket
– írják reggeli kommentárjukban a K&H Értékpapír elemzői, akik szerint a befektetők kivárhatnak a fontosabb adatok és események előtt.
A kereskedők az IMF és a Világbank ma kezdődő, éves közgyűléséről érkező híreket is kiemelten figyelhetik, különösen amiatt, mert a meghatározó nagy jegybankok vezetői is megszólalnak majd. ChristineLagarde EKB-elnök szerdán, Kevin Warsh Fed-elnök pedig pénteken mond beszédet, ami a piacokat is megmozgathatja.