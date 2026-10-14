Vágtat a forint, jó formában várja a hét legfontosabb adatát a hazai pénz – a Richter átvette a stafétát az OTP-től

A régiós devizák sem tudják tartani a lépést a hazai pénzel: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste piaci kommentárja szerint ma a nemzetközi híreken maradhat a fókusz: az USA inflációs adata a Fed kamatvárakozások alakításán keresztül a forint árfolyamát is megmozgathatja.

A Bloomberg konszenzusa alapján az infláció éves alapon 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsulhatott, míg az előző hónaphoz képest 0,6 százalékos lehetett az áremelkedés. A maginflációt 2,5 százalékra prognosztizálják az elemzők, ami éves alapon 10 bázispontos, augusztushoz képest pedig 20 bázispontos emelkedést jelentene.

A hét hátralévő részében a jövő keddi jegybanki kamatdöntés, valamint a 2027-es költségvetési törvénnyel és a középtávú költségvetési pályával kapcsolatos várakozások lehetnek érdekesek. Az utóbbiakat várhatóan a jövő héten publikálja a kormányzat.

A pesti tőzsde továbbra is felülteljesítő, a BUX index kozel egy százalékos plusznál jár a kereskedési idő második felére fordulva. A blue chipek közül leginkább a Richter járul hozzá a meneteléshez.