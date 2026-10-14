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Vágtat a forint, jó formában várja a hét legfontosabb adatát a hazai pénz – a Richter átvette a stafétát az OTP-től

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai piacszerzés reménye fűti a Richter kurzusát, felülteljesít a pesti tőzsde szerda délután. A forint őrzi előnyét az euróval és a dollárral szemeben, az amerikai inflációs adat hozhat újabb impulust a kereskedésben.
K. T.
2026.10.14, 13:40
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Megtartotta reggeli előnyét a forint a főbb devizákkal szemben, a hazai fizetőeszköz így háromhetes csúcsformában várhatja a hét legfontosabb piacmozgató adatát, a tengerentúli inflációs adatot.

forint, euró, dollár
Jó formában várja a forint a tengerentúli inflációs adatot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euróhoz képest 0,2 százalékot javított a magyar valuta délután 13:15-ig, a közös európai pénzt így már 353,2 forinton váltják.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár jegyzése ugyanilyen mértékben csökkent, cikkünk írásakor 324,4 forintot kérnek a zöldhasúért.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák sem tudják tartani a lépést a hazai pénzel: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste piaci kommentárja szerint ma a nemzetközi híreken maradhat a fókusz: az USA inflációs adata a Fed kamatvárakozások alakításán keresztül a forint árfolyamát is megmozgathatja.

A Bloomberg konszenzusa alapján az infláció éves alapon 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsulhatott, míg az előző hónaphoz képest 0,6 százalékos lehetett az áremelkedés. A maginflációt 2,5 százalékra prognosztizálják az elemzők, ami éves alapon 10 bázispontos, augusztushoz képest pedig 20 bázispontos emelkedést jelentene.

A hét hátralévő részében a jövő keddi jegybanki kamatdöntés, valamint a 2027-es költségvetési törvénnyel és a középtávú költségvetési pályával kapcsolatos várakozások lehetnek érdekesek. Az utóbbiakat várhatóan a jövő héten publikálja a kormányzat.

A pesti tőzsde továbbra is felülteljesítő, a BUX index kozel egy százalékos plusznál jár a kereskedési idő második felére fordulva. A blue chipek közül leginkább a Richter járul hozzá a meneteléshez. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény16:49:12
Árfolyam: 12 590 HUF +340 / +2,7 %
Forgalom: 1 395 662 350 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A gyógyszergyártó kurzusa 2,5 százalékkal erősödött, ami mögött az amerikai gyógyszerhivatal pozitív döntése áll. Az FDA ugyanis értékelésre befogadta a Richter által kifejlesztett Fylrevy törzskönyvezési kérelmét. Jóváhagyás esetén a Fylrevy lesz az első, E4-et tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban. 

Jól húz a Mol is, amiben az ismét emelkedésnek induló olajárak játszhatnak szerepet. Az olajtársaság papírjai 1,4 százalékkal lendültek fel. 

 MOL részvény
MOL részvény16:49:27
Árfolyam: 4 988 HUF +92 / +1,84 %
Forgalom: 1 735 544 742 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom is magára talált a reggeli oldalazást követően, és már 1,3 százalékkal feljebb jegyzik a távközlési részvényt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény16:49:29
Árfolyam: 2 646 HUF +46 / +1,74 %
Forgalom: 1 092 819 302 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP ugyanakkor nagyot fékezett a rajtot követő villámrali után, jelenleg már csupán 0,2 százalékos plusznál jár az árfolyam.

 OTP részvény
OTP részvény16:49:15
Árfolyam: 41 670 HUF -730 / -1,75 %
Forgalom: 16 801 961 220 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai parkett forgalma meghaladta a 11,5 milliárd forintot délután fél kettőig.

Az európai tőzsdéken is kedvező az összkép, a kötvényhozamok esése és a mesterséges intelligánciával kapcsolatos aggodalmak enyhülése is támogatja a kockázatvállalalást. A legfontosabb nyugati indexek közül a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékkl került feljebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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