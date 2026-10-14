Vágtat a forint, jó formában várja a hét legfontosabb adatát a hazai pénz – a Richter átvette a stafétát az OTP-től
Megtartotta reggeli előnyét a forint a főbb devizákkal szemben, a hazai fizetőeszköz így háromhetes csúcsformában várhatja a hét legfontosabb piacmozgató adatát, a tengerentúli inflációs adatot.
Az euróhoz képest 0,2 százalékot javított a magyar valuta délután 13:15-ig, a közös európai pénzt így már 353,2 forinton váltják.
A dollár jegyzése ugyanilyen mértékben csökkent, cikkünk írásakor 324,4 forintot kérnek a zöldhasúért.
A régiós devizák sem tudják tartani a lépést a hazai pénzel: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste piaci kommentárja szerint ma a nemzetközi híreken maradhat a fókusz: az USA inflációs adata a Fed kamatvárakozások alakításán keresztül a forint árfolyamát is megmozgathatja.
A Bloomberg konszenzusa alapján az infláció éves alapon 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsulhatott, míg az előző hónaphoz képest 0,6 százalékos lehetett az áremelkedés. A maginflációt 2,5 százalékra prognosztizálják az elemzők, ami éves alapon 10 bázispontos, augusztushoz képest pedig 20 bázispontos emelkedést jelentene.
A hét hátralévő részében a jövő keddi jegybanki kamatdöntés, valamint a 2027-es költségvetési törvénnyel és a középtávú költségvetési pályával kapcsolatos várakozások lehetnek érdekesek. Az utóbbiakat várhatóan a jövő héten publikálja a kormányzat.
A pesti tőzsde továbbra is felülteljesítő, a BUX index kozel egy százalékos plusznál jár a kereskedési idő második felére fordulva. A blue chipek közül leginkább a Richter járul hozzá a meneteléshez.
A gyógyszergyártó kurzusa 2,5 százalékkal erősödött, ami mögött az amerikai gyógyszerhivatal pozitív döntése áll. Az FDA ugyanis értékelésre befogadta a Richter által kifejlesztett Fylrevy törzskönyvezési kérelmét. Jóváhagyás esetén a Fylrevy lesz az első, E4-et tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.
Jól húz a Mol is, amiben az ismét emelkedésnek induló olajárak játszhatnak szerepet. Az olajtársaság papírjai 1,4 százalékkal lendültek fel.
A Magyar Telekom is magára talált a reggeli oldalazást követően, és már 1,3 százalékkal feljebb jegyzik a távközlési részvényt.
Az OTP ugyanakkor nagyot fékezett a rajtot követő villámrali után, jelenleg már csupán 0,2 százalékos plusznál jár az árfolyam.
A hazai parkett forgalma meghaladta a 11,5 milliárd forintot délután fél kettőig.
Az európai tőzsdéken is kedvező az összkép, a kötvényhozamok esése és a mesterséges intelligánciával kapcsolatos aggodalmak enyhülése is támogatja a kockázatvállalalást. A legfontosabb nyugati indexek közül a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékkl került feljebb.