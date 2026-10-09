Hirtelen szállt el a forint ereje, a dollár és az euró is átgázolt rajta – az OTP eszeveszett hajrával zárhatja a napot
Enyhültek a kötvénypiaci hozamok és a közel-keleti konfliktusról érkező pozitív hírek az olajárakat is lefelé hajtják a hét utolsó kereskedési napján, Európában így kockázatvállalóbbá váltak a kereskedők. A forint ereje délutánra fogyott el, a pesti tőzsdén az OTP szárnyalásának köszönhetően jókora emelkedéssel fejezheti be a napot a BUX.
Az európai vezető részvényindexek egy szzalék feletti emelkedéssel fordultak rá a kereskedés utolsó két és fél órájára, közülük is a frankfurti DAX teljesít a legjobban, 1,3 százalékos erősödéssel.
A magyar börze masszívan felülteljesítő, a BUX-kosár három százalékkal menetel, így közel jár ahhoz, hogy a hét eleji esést kijavítva emelkedéssel nyugtázza a hetet.
A jó hangulat és a rali elsősorba az OTP-nek köszönhető. A vezető bankrészvény 6,4 százalékkal drágult, cikkünk írásakor 40 410 forinton kereskednek a papírral. A kurzus szokatlanul magas, 19,6 milliárd forintos forgalomban robog fölfelé, amiben a társaság saját részvény vásárlása is közrejátszhat, amire épp ma kapta meg a jegybanki jóváhagyást a Csányi Péter vezette hitelező.
A bankpapír mellett a Magyar Telekom 0,9 százalékos, a Richter pedig 0,8 százalékos emelkedést tudhat maga mögött. A Mol ugyanakkor 0,3 százalékkal ereszkedett, követve az olajárak enyhülését.
A kőlaj jegyzések azt követően vették lefelé az irányt, hogy Donald Trump konstruktív tárgyalásokról számolt be Iránnal kapcsolatban, és letett azon szándékáról is, hogy még a november elejére időzített félidős választások előtt újabb csapást mér a perzsa államra.
A WTI árfolyama 0,8 százalékkal 90,7 dollárra ereszkedett, a Brent ára pedig másfél százalékkal 102,6 dollára csökkent hordónként.
A devizapicon csendesebb kereskedés zajlik, a forint is már a hétvégére hangol. A hazai fizetőeszköz délelőtt kisebb mértékben erősödni tudott minden meghatározó pénznemhez képest, a lendület mostanra viszont elfogyott, 14:30 után pedig lejtőre került a pénzünk.
Az euróval szemben 0,15 százalékos pluszt adott el a forint, a keresztárfolyam 0,05 százalékos mínuszban 365,3-nal jár.
A dolláron 0,2 százalékot gyengült rövid időn belül hazai valuta, a zöldhasút így 326,6 forinton váltják.
A régiós devizák kal tartja a lépést a forint cseh korona árfolyama nem változott, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste kommentárjában kiemeli, hogy itthon a héten már nem várható makrogazdasági adatközlés, ugyanakkor
- a közel-keleti geopolitikai fejlemények,
- az európai kötvénypiaci folyamatok
- és a globális kockázatvállalási hajlandóság alakulása
továbbra is meghatározhatja a forint rövid távú mozgását és a hétfői kereskedés irányát. A hazai kötvénypiac és a magyar deviza meglehetősen ellenállónak bizonyult az elmúlt napok rendkívül kedvezőtlen fejleményeivel szemben, amit a pozitív reálkamatok és az eurózóna felé vezető úttal kapcsolatos várakozások magyaráznak a brókerház vélekedése alapján.