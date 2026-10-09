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Hirtelen szállt el a forint ereje, a dollár és az euró is átgázolt rajta – az OTP eszeveszett hajrával zárhatja a napot

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Jó hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken, az olajárak és a kötvényhozamok is ereszkednek. A pesti tőzsdét a bankrészvény száguldása hajtja, a forint ereje viszont kifulladt délután.
K. T.
2026.10.09, 14:55
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Enyhültek a kötvénypiaci hozamok és a közel-keleti konfliktusról érkező pozitív hírek az olajárakat is lefelé hajtják a hét utolsó kereskedési napján, Európában így kockázatvállalóbbá váltak a kereskedők. A forint ereje délutánra fogyott el, a pesti tőzsdén az OTP szárnyalásának köszönhetően jókora emelkedéssel fejezheti be a napot a BUX.

forint, OTP
Elfogyott a forint ereje, az OTP ralija viszont tovább tart / Fotó: Tetiana Chernykova

Az európai vezető részvényindexek egy szzalék feletti emelkedéssel fordultak rá a kereskedés utolsó két és fél órájára, közülük is a frankfurti DAX teljesít a legjobban, 1,3 százalékos erősödéssel.

A magyar börze masszívan felülteljesítő, a BUX-kosár három százalékkal menetel, így közel jár ahhoz, hogy a hét eleji esést kijavítva emelkedéssel nyugtázza a hetet.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A jó hangulat és a rali elsősorba az OTP-nek köszönhető. A vezető bankrészvény 6,4 százalékkal drágult, cikkünk írásakor 40 410 forinton kereskednek a papírral. A kurzus szokatlanul magas, 19,6 milliárd forintos forgalomban robog fölfelé, amiben a társaság saját részvény vásárlása is közrejátszhat, amire épp ma kapta meg a jegybanki jóváhagyást a Csányi Péter vezette hitelező.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 300 HUF 0 / +6,42 %
Forgalom: 37 771 181 680 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A bankpapír mellett a Magyar Telekom 0,9 százalékos, a Richter pedig 0,8 százalékos emelkedést tudhat maga mögött. A Mol ugyanakkor 0,3 százalékkal ereszkedett, követve az olajárak enyhülését.

A kőlaj jegyzések azt követően vették lefelé az irányt, hogy Donald Trump konstruktív tárgyalásokról számolt be Iránnal kapcsolatban, és letett azon szándékáról is, hogy még a november elejére időzített félidős választások előtt újabb csapást mér a perzsa államra.

A WTI árfolyama 0,8 százalékkal 90,7 dollárra ereszkedett, a Brent ára pedig másfél százalékkal 102,6 dollára csökkent hordónként.

A devizapicon csendesebb kereskedés zajlik, a forint is már a hétvégére hangol. A hazai fizetőeszköz délelőtt kisebb mértékben erősödni tudott minden meghatározó pénznemhez képest, a lendület mostanra viszont elfogyott, 14:30 után pedig lejtőre került a pénzünk.

Az euróval szemben 0,15 százalékos pluszt adott el a forint, a keresztárfolyam 0,05 százalékos mínuszban 365,3-nal jár.

EUR / HUF árfolyam
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A dolláron 0,2 százalékot gyengült rövid időn belül hazai valuta, a zöldhasút így 326,6 forinton váltják.

USD / HUF árfolyam
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Heti
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Éves
3 éves

 

A régiós devizák kal tartja a lépést a forint cseh korona árfolyama nem változott, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste kommentárjában kiemeli, hogy itthon a héten már nem várható makrogazdasági adatközlés, ugyanakkor 

  • a közel-keleti geopolitikai fejlemények,
  •  az európai kötvénypiaci folyamatok 
  • és a globális kockázatvállalási hajlandóság alakulása 

továbbra is meghatározhatja a forint rövid távú mozgását és a hétfői kereskedés irányát. A hazai kötvénypiac és a magyar deviza meglehetősen ellenállónak bizonyult az elmúlt napok rendkívül kedvezőtlen fejleményeivel szemben, amit a pozitív reálkamatok és az eurózóna felé vezető úttal kapcsolatos várakozások magyaráznak a brókerház vélekedése alapján.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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