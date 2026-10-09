Hirtelen szállt el a forint ereje, a dollár és az euró is átgázolt rajta – az OTP eszeveszett hajrával zárhatja a napot

Enyhültek a kötvénypiaci hozamok és a közel-keleti konfliktusról érkező pozitív hírek az olajárakat is lefelé hajtják a hét utolsó kereskedési napján, Európában így kockázatvállalóbbá váltak a kereskedők. A forint ereje délutánra fogyott el, a pesti tőzsdén az OTP szárnyalásának köszönhetően jókora emelkedéssel fejezheti be a napot a BUX.

Elfogyott a forint ereje, az OTP ralija viszont tovább tart / Fotó: Tetiana Chernykova

Az európai vezető részvényindexek egy szzalék feletti emelkedéssel fordultak rá a kereskedés utolsó két és fél órájára, közülük is a frankfurti DAX teljesít a legjobban, 1,3 százalékos erősödéssel.

A magyar börze masszívan felülteljesítő, a BUX-kosár három százalékkal menetel, így közel jár ahhoz, hogy a hét eleji esést kijavítva emelkedéssel nyugtázza a hetet.