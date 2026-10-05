Kezd magára találni a forint, az euró már kevesebbe kerül – a tőzsdén szárnyal a Mol, az OTP viszont egy helyben topog

Az euró hétfői mélyrepülése és a dollár ezzel egyidejű szárnyalása mellett magára talált délelőtt a forint. A hazai fizetőeszköz az európai pénzhez képest és a régiós devizákkal összevetve is erősödni tudott, és a zöldhasúval szembeni hátrányának egy részét is ledolgozta a nap derekáig.

Javítani tudott hétfő délelőtt a forint / Fotó: Tibor Koska

A közös európai fizetőeszköz közel másfél éves mélypontra került a hét elején a dollárral szemben. A meghatározó devizapár délben már csak 0,4 százalékos dollárerőt mutatott a reggeli 0,7 százalékkal szemben , a keresztárfolyam 1,121-ig emelkedett vissza a nap eleji 1,118-as szintről.