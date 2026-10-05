Kezd magára találni a forint, az euró már kevesebbe kerül – a tőzsdén szárnyal a Mol, az OTP viszont egy helyben topog
Az euró hétfői mélyrepülése és a dollár ezzel egyidejű szárnyalása mellett magára talált délelőtt a forint. A hazai fizetőeszköz az európai pénzhez képest és a régiós devizákkal összevetve is erősödni tudott, és a zöldhasúval szembeni hátrányának egy részét is ledolgozta a nap derekáig.
A közös európai fizetőeszköz közel másfél éves mélypontra került a hét elején a dollárral szemben. A meghatározó devizapár délben már csak 0,4 százalékos dollárerőt mutatott a reggeli 0,7 százalékkal szemben , a keresztárfolyam 1,121-ig emelkedett vissza a nap eleji 1,118-as szintről.
Az Erste elemzői szerint az euró gyors gyengülése mögött az európai helyzettel kapcsolatos aggodalmak állnak, a francia költségvetési és politikai bizonytalanság, a spanyol előrehozott választások lehetősége, valamint a magas olajárak. A kamatvárakozások és a hosszú hozamok alakulása dominálhatja a héten leginkább az EUR/USD kurzus mozgásait.
A bankház szakértői kiemelik, hogy az erős dollár ellenére némileg meglepő módon egyelőre tartja magát a forint. A forintot támaszthatja a viszonylagos kötvénypiaci optimizmus: a továbbra is jelen lévő globális kötvénypiaci problémák ellenére a hazai hosszú hozamok egyelőre konszolidálódni látszanak.
Az euróhoz képest 0,1 százalékkal erősödött 12 óráig a magyar pénz, amely 0,2 százalékos előnyben is volt nem sokkal ezt megelőzően. Az európai valutát 368,2 forinton váltják cikkünk írásakor.
A dollárral szembeni tetemes hátrányából is sikerült valamelyest lefaragnia a magyar fizetőeszköznek: a váltási árfolyam 328,6-os szintig húzódott vissza a reggeli 329,8 forintról. Ez 0,3 százalékos leértékelődést jelent a hazai valuta számára.
A régiós devizákkal szemben kisebbelőnybe került a pénzünk, a cseh koronát 0,1 száalékkal váltják alacsonyabban, a lengyel zloty pedig minimálisan kerül kevesebbe.
A forintpiac
- elsősorban a nemzetközi hírekre figyelhet,
- a hazai tényezők közül pedig a szerdán esedékes szeptemberi inflációs adatok,
- valamint a hazai döntéshozók esetleges kommentárjai
mozgathatják meg leginkább a kurzust az Erste szerint.
A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat, a BUX index 0,6 százalékos plusznál jár, 141 ezer pont közelében. A hazai blue chipek az oldalazó OTP-t leszámítva drágulni tudtak.
A legjobban teljesítő Mol 2,1 százalékkal ralizik, a Richter papírjai 0,15 százalékkal kerültek feljebb, a Magyar Telekom kurzusa pedig 1,8 százalékkal lépett feljebb.
Európa nyugati felén vegyes a kép: a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal emelkedik, a frankfurti DAX ugyanakkor 0,1 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,2 százalékkal ereszkedik, a párizsi CAC 40 pedig 1,1 százalékkal zuhan.
A francia tőzsde aluteljesítésében a francia költségvetési és politikai bizonytalanság is szerepet játszik.