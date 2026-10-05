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Kezd magára találni a forint, az euró már kevesebbe kerül – a tőzsdén szárnyal a Mol, az OTP viszont egy helyben topog

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Kitart a hét eleji jó hangulat a pesti tőzsdén, a Mol ralija mellett a Magyar Telekom is remekel. A forint javított a dollárral szemben, z euróval szemben pedig már erősödik is.
K. T.
2026.10.05, 12:32
Frissítve: 2026.10.05, 12:33
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Az euró hétfői mélyrepülése és a dollár ezzel egyidejű szárnyalása mellett magára talált délelőtt a forint. A hazai fizetőeszköz az európai pénzhez képest és a régiós devizákkal összevetve is erősödni tudott, és a zöldhasúval szembeni hátrányának egy részét is ledolgozta a nap derekáig.

forint, euró, dollár, tőzsde, Mol
Javítani tudott hétfő délelőtt a forint / Fotó: Tibor Koska

A közös európai fizetőeszköz közel másfél éves mélypontra került a hét elején a dollárral szemben. A meghatározó devizapár délben már csak 0,4 százalékos dollárerőt mutatott a reggeli 0,7 százalékkal szemben , a keresztárfolyam 1,121-ig emelkedett vissza a nap eleji 1,118-as szintről.

EUR / USD árfolyam
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3 éves

 

Az Erste elemzői szerint az euró gyors gyengülése mögött az európai helyzettel kapcsolatos aggodalmak állnak, a francia költségvetési és politikai bizonytalanság, a spanyol előrehozott választások lehetősége, valamint a magas olajárak. A kamatvárakozások és a hosszú hozamok alakulása dominálhatja a héten leginkább az EUR/USD kurzus mozgásait.

A bankház szakértői kiemelik, hogy az erős dollár ellenére némileg meglepő módon egyelőre tartja magát a forint. A forintot támaszthatja a viszonylagos kötvénypiaci optimizmus: a továbbra is jelen lévő globális kötvénypiaci problémák ellenére a hazai hosszú hozamok egyelőre konszolidálódni látszanak.

Az euróhoz képest 0,1 százalékkal erősödött 12 óráig a magyar pénz, amely 0,2 százalékos előnyben is volt nem sokkal ezt megelőzően. Az európai valutát 368,2 forinton váltják cikkünk írásakor.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárral szembeni tetemes hátrányából is sikerült valamelyest lefaragnia a magyar fizetőeszköznek: a váltási árfolyam 328,6-os szintig húzódott vissza a reggeli 329,8 forintról. Ez 0,3 százalékos leértékelődést jelent a hazai valuta számára.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal szemben kisebbelőnybe került a pénzünk, a cseh koronát 0,1 száalékkal váltják alacsonyabban, a lengyel zloty pedig minimálisan kerül kevesebbe. 

A forintpiac 

  • elsősorban a nemzetközi hírekre figyelhet, 
  • a hazai tényezők közül pedig a szerdán esedékes szeptemberi inflációs adatok, 
  • valamint a hazai döntéshozók esetleges kommentárjai 

mozgathatják meg leginkább a kurzust az Erste szerint.

A pesti tőzsdén kitart a jó hangulat, a BUX index 0,6 százalékos plusznál jár, 141 ezer pont közelében. A hazai blue chipek az oldalazó OTP-t leszámítva drágulni tudtak. 

BUX részvényindex
Napi
Heti
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobban teljesítő Mol 2,1 százalékkal ralizik, a Richter papírjai 0,15 százalékkal kerültek feljebb, a Magyar Telekom kurzusa pedig 1,8 százalékkal lépett feljebb.

 MOL részvény
MOL részvény13:53:35
Árfolyam: 4 984 HUF +132 / +2,65 %
Forgalom: 1 350 292 955 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Európa nyugati felén vegyes a kép: a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal emelkedik, a frankfurti DAX ugyanakkor 0,1 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,2 százalékkal ereszkedik, a párizsi CAC 40 pedig 1,1 százalékkal zuhan. 

A francia tőzsde aluteljesítésében a francia költségvetési és politikai bizonytalanság is szerepet játszik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1834 cikk

 

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