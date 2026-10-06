Begyújtotta a rakétákat a forint: hatalmas bejelentés született a magyar euróról

A rágiós devizákhoz képest is remekel a pénzünk: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal kerül kevesebbe.

A forint minden fronton nyerésre áll, az angol fonton 0,4 százalékot, a svájci frankon 0,65 százalékot hozott.

Megszólalt a jegybank alelnöke az euró bevezetéséről, ez állhat a forint ralija mögött

Mindez azt jelzi, a hazi valuta erősödése mögött magyar specifikus tényező állhat, miközben a nemzetközi piaci hangulat is alapvetően kedvező.

A forintot most leginkább Orbán Anita külügyminiszter, és még inkább Kurali Zoltán MNB-alelnök megszólalásai erősíthetik, akik ma reggel egy gazdasági konferencián beszélnek, a többi között az euró bevezetésének ütemezéséről. Kurali a Portfolio konferenciáján arról beszélt, hogy amennyiben hiteles a Magyar-kormány euróbevezetési terve, nincs értelme halogatni az Európai Árfolyam-mechanizmus (ERM) II-csatlakozást.

A jegybankár úgy véli, a kormány menetrendje 2029-es ERM II-belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei euró-bevezetéssel konzisztens.

Az eurózónához történő csatlakozás melletti egyértelmű elkötelezettség és a minél előbbi euróbevezetés pedig kedvező üzenet a piacoknak, ami a mai forintárfolyamban is tükröződik.

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A pesti tőzsdén is kedvező a hangulat, a BUX index 1,3 százalékkal került feljebb a kereskedés első háromnegyed órájában, a vezető részvénykosár ezzel 143 500 pont felett kereskedik.