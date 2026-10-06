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Begyújtotta a rakétákat a forint: hatalmas bejelentés született a magyar euróról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező nemzetközi hangulat segíti a pesti tőzsde emelkedését kedd délelőtt. A forintnak a jegybank-alelnök euróbevezetésről szóló beszéde adott szárnyakat, rövid idő alatt hatalmasat javított minden devizával szemben a magyar pénz.
K. T.
2026.10.06, 09:57
Frissítve: 2026.10.06, 09:58
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Bomba formába került a forint kedd reggel, a hazai fizetőeszköz nem sokkal kilec óra után gyújtotta be a rakétákat, és ralizott hatalmasat az euróval és a dollárral szemben egyaránt.

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Villámrajtot vett a forint, nagyon leárazták az eurót és a dollárt is / Fotó: Mehes Daniel

A hazai fizetőeszköz rövid idő alatt 0,4 szzalékot erősödött az euró ellenében, a kerezstárfolyam a reggel kilenc óra előtti 367 feletti szintről 365,7 fointig szaladt le szűk fél óra alatt.

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A dollár jegyzése ezzel párhuzamosan 327,7 forintról 325,9 forintra süllyedt, ugyncsak 0,4 százalékkal felértékelve a magyar valutát.

USD / HUF árfolyam
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A rágiós devizákhoz képest is remekel a pénzünk: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal kerül kevesebbe.

A forint minden fronton nyerésre áll, az angol fonton 0,4 százalékot, a svájci frankon 0,65 százalékot hozott.

Megszólalt a jegybank alelnöke az euró bevezetéséről, ez állhat a forint ralija mögött

Mindez azt jelzi, a hazi valuta erősödése mögött magyar specifikus tényező állhat, miközben a nemzetközi piaci hangulat is alapvetően kedvező.

A forintot most leginkább Orbán Anita külügyminiszter, és még inkább Kurali Zoltán MNB-alelnök megszólalásai erősíthetik, akik ma reggel egy gazdasági konferencián beszélnek, a többi között az euró bevezetésének ütemezéséről. Kurali a Portfolio konferenciáján arról beszélt, hogy amennyiben hiteles a Magyar-kormány euróbevezetési terve, nincs értelme halogatni az Európai Árfolyam-mechanizmus (ERM) II-csatlakozást. 

A jegybankár úgy véli, a kormány menetrendje 2029-es ERM II-belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei euró-bevezetéssel konzisztens.

Az eurózónához történő csatlakozás melletti egyértelmű elkötelezettség és a minél előbbi euróbevezetés pedig kedvező üzenet a piacoknak, ami a mai forintárfolyamban is tükröződik.

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A pesti tőzsdén is kedvező a hangulat, a BUX index 1,3 százalékkal került feljebb a kereskedés első háromnegyed órájában, a vezető részvénykosár ezzel 143 500 pont felett kereskedik.

A legforgalmasabb és legnagyobb magyar tőzsdei cégek közül a Mol teljesít a legjobban, 1,8 százalékos drágulással. Az olajrészvény ezzel ismét átlépte az 5000 forintos szintet.

 MOL részvény
MOL részvény11:39:17
Árfolyam: 5 065 HUF +85 / +1,68 %
Forgalom: 1 360 506 927 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP 1,3 százalékkal került feljebb, 41 230 forintig. A Richter kurzusa 1,2 százalékkal 12 450 forintra erősödött, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,3 százalékkal 2586 forintig kapaszkodtak fel.

Európa nyugati börzéin is a vevők dominálnak. A londoni FTSE 100 0,7 százalékkal emelkedik, a frankfurti DAX 0,6 zázalékos plusznál jár, a párizsi CAC 40 pedig 0,4 százalékkal került feljebb.

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deviza
forint
euróbevezetés
Kurali Zoltán
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