Begyújtotta a rakétákat a forint: hatalmas bejelentés született a magyar euróról
Bomba formába került a forint kedd reggel, a hazai fizetőeszköz nem sokkal kilec óra után gyújtotta be a rakétákat, és ralizott hatalmasat az euróval és a dollárral szemben egyaránt.
A hazai fizetőeszköz rövid idő alatt 0,4 szzalékot erősödött az euró ellenében, a kerezstárfolyam a reggel kilenc óra előtti 367 feletti szintről 365,7 fointig szaladt le szűk fél óra alatt.
A dollár jegyzése ezzel párhuzamosan 327,7 forintról 325,9 forintra süllyedt, ugyncsak 0,4 százalékkal felértékelve a magyar valutát.
A rágiós devizákhoz képest is remekel a pénzünk: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal kerül kevesebbe.
A forint minden fronton nyerésre áll, az angol fonton 0,4 százalékot, a svájci frankon 0,65 százalékot hozott.
Megszólalt a jegybank alelnöke az euró bevezetéséről, ez állhat a forint ralija mögött
Mindez azt jelzi, a hazi valuta erősödése mögött magyar specifikus tényező állhat, miközben a nemzetközi piaci hangulat is alapvetően kedvező.
A forintot most leginkább Orbán Anita külügyminiszter, és még inkább Kurali Zoltán MNB-alelnök megszólalásai erősíthetik, akik ma reggel egy gazdasági konferencián beszélnek, a többi között az euró bevezetésének ütemezéséről. Kurali a Portfolio konferenciáján arról beszélt, hogy amennyiben hiteles a Magyar-kormány euróbevezetési terve, nincs értelme halogatni az Európai Árfolyam-mechanizmus (ERM) II-csatlakozást.
A jegybankár úgy véli, a kormány menetrendje 2029-es ERM II-belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei euró-bevezetéssel konzisztens.
Az eurózónához történő csatlakozás melletti egyértelmű elkötelezettség és a minél előbbi euróbevezetés pedig kedvező üzenet a piacoknak, ami a mai forintárfolyamban is tükröződik.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A pesti tőzsdén is kedvező a hangulat, a BUX index 1,3 százalékkal került feljebb a kereskedés első háromnegyed órájában, a vezető részvénykosár ezzel 143 500 pont felett kereskedik.
A legforgalmasabb és legnagyobb magyar tőzsdei cégek közül a Mol teljesít a legjobban, 1,8 százalékos drágulással. Az olajrészvény ezzel ismét átlépte az 5000 forintos szintet.
Az OTP 1,3 százalékkal került feljebb, 41 230 forintig. A Richter kurzusa 1,2 százalékkal 12 450 forintra erősödött, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,3 százalékkal 2586 forintig kapaszkodtak fel.
Európa nyugati börzéin is a vevők dominálnak. A londoni FTSE 100 0,7 százalékkal emelkedik, a frankfurti DAX 0,6 zázalékos plusznál jár, a párizsi CAC 40 pedig 0,4 százalékkal került feljebb.