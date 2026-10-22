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Gyengén kezdi a napot a forint, az OTP-t megütötték reggel – olajárrali és MI-gondok aggasztják a befektetőket

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Lefordult a tőzsdenyitást követően a hazai BUX index, a bankpapír rajtolt a leggyengébben. A forint számára sem indult kedvezően a csütörtöki kereskedés.
K. T.
2026.10.22, 09:09
Frissítve: 2026.10.22, 09:19
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Erősödő olajpiaci félelmek és a technológiai részvényekkel kapcsolatos aggodalmak határozhatják meg a tőzsdei kereskedést csütörtökön. Az ázsiai részvényindexek nagyot zuhantak Hongkongtól Tokióig. A forint gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest, a pesti tőzsdét az OTP esése húzza lefelé.

OTP, forint, tőzsde
Eséssel indított az OTP, a forint is gyengén teljesít / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az ázsiai részvénypiacokat  a mesterséges intelligenciaberuházások megtérülésével és biztonságával kapcsolatos felerősödő aggodalmak taszították mélyebbre, a Hang Seng index közel három százalékkal, a tokiói Nikkei pedig több mint két százalékot esett. 

Az olajárak ismét megugrottak a közel-keleti feszültségek újabb eszkalációjára, miután a Saudi Aramco egyik helyi olajmezőjét dróntámadás érte, Izrael pedig a hírek szerint támadást tervez Irán ellen. Az amerikai WTI jegyzése 2,3 százalékkal 99,3 dollárra emelkedett hordónként, míg az európai piaci benchmark, a Brent határidős jegyzése 2,5 százalékkal 111,5 dollárra drágult a legközelebbi lejáraton.

A pesti tőzsde lefelé indult, a BUX index 0,15 százalékos mínuszban, 143 126 ponton nyitott.

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,7 százalékkal 41 260 forintra esett.

 OTP részvény
OTP részvény12:25:45
Árfolyam: 40 840 HUF -710 / -1,74 %
Forgalom: 8 295 893 620 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,3 százalékkal 4 920 forintra emelkedett az olajárak emelkedését távolabbról követve.

 MOL részvény
MOL részvény12:24:08
Árfolyam: 4 878 HUF -28 / -0,57 %
Forgalom: 748 155 030 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,2 százalékkal került feljebb, 12 690 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:25:13
Árfolyam: 12 760 HUF +100 / +0,78 %
Forgalom: 971 717 120 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai 0,15 százalékkal ereszkedtek, 2680 forintig.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintnak nem sok jót jelent az olajár ralija, minthogy a hazai fizetőeszköz rendkívül érzékeny az energiaárak változására Magyarország energiakitettsége miatt. A borús nemzerközi hangulat sem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak.

Ez a csütörtök reggeli kereskedésben is látszik, minden meghatározó devizával szemben rontott a magyar valuta.

Az euróét 0,15 százalékkal kell többet fizetni, a keresztárfolyam 366,1 forint felett jár tőzsdenyitáskor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben 0,1 százalékot rontott a magyar pénz, a kurzus 325,4 forintra emelkedett kilenc órára.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve is alulteljesít a forint: a cseh korona 0,15 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül többe.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1864 cikk

 

 

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