Gyengén kezdi a napot a forint, az OTP-t megütötték reggel – olajárrali és MI-gondok aggasztják a befektetőket
Erősödő olajpiaci félelmek és a technológiai részvényekkel kapcsolatos aggodalmak határozhatják meg a tőzsdei kereskedést csütörtökön. Az ázsiai részvényindexek nagyot zuhantak Hongkongtól Tokióig. A forint gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest, a pesti tőzsdét az OTP esése húzza lefelé.
Az ázsiai részvénypiacokat a mesterséges intelligenciaberuházások megtérülésével és biztonságával kapcsolatos felerősödő aggodalmak taszították mélyebbre, a Hang Seng index közel három százalékkal, a tokiói Nikkei pedig több mint két százalékot esett.
Az olajárak ismét megugrottak a közel-keleti feszültségek újabb eszkalációjára, miután a Saudi Aramco egyik helyi olajmezőjét dróntámadás érte, Izrael pedig a hírek szerint támadást tervez Irán ellen. Az amerikai WTI jegyzése 2,3 százalékkal 99,3 dollárra emelkedett hordónként, míg az európai piaci benchmark, a Brent határidős jegyzése 2,5 százalékkal 111,5 dollárra drágult a legközelebbi lejáraton.
A pesti tőzsde lefelé indult, a BUX index 0,15 százalékos mínuszban, 143 126 ponton nyitott.
A vezető magyar részvények közül az OTP 0,7 százalékkal 41 260 forintra esett.
A Mol árfolyama 0,3 százalékkal 4 920 forintra emelkedett az olajárak emelkedését távolabbról követve.
A Richter kurzusa 0,2 százalékkal került feljebb, 12 690 forintra.
A Magyar Telekom papírjai 0,15 százalékkal ereszkedtek, 2680 forintig.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak nem sok jót jelent az olajár ralija, minthogy a hazai fizetőeszköz rendkívül érzékeny az energiaárak változására Magyarország energiakitettsége miatt. A borús nemzerközi hangulat sem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak.
Ez a csütörtök reggeli kereskedésben is látszik, minden meghatározó devizával szemben rontott a magyar valuta.
Az euróét 0,15 százalékkal kell többet fizetni, a keresztárfolyam 366,1 forint felett jár tőzsdenyitáskor.
A dollárral szemben 0,1 százalékot rontott a magyar pénz, a kurzus 325,4 forintra emelkedett kilenc órára.
A régiós devizákkal összevetve is alulteljesít a forint: a cseh korona 0,15 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül többe.