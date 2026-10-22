Gyengén kezdi a napot a forint, az OTP-t megütötték reggel – olajárrali és MI-gondok aggasztják a befektetőket

Erősödő olajpiaci félelmek és a technológiai részvényekkel kapcsolatos aggodalmak határozhatják meg a tőzsdei kereskedést csütörtökön. Az ázsiai részvényindexek nagyot zuhantak Hongkongtól Tokióig. A forint gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest, a pesti tőzsdét az OTP esése húzza lefelé.

Eséssel indított az OTP, a forint is gyengén teljesít / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az ázsiai részvénypiacokat a mesterséges intelligenciaberuházások megtérülésével és biztonságával kapcsolatos felerősödő aggodalmak taszították mélyebbre, a Hang Seng index közel három százalékkal, a tokiói Nikkei pedig több mint két százalékot esett.

Az olajárak ismét megugrottak a közel-keleti feszültségek újabb eszkalációjára, miután a Saudi Aramco egyik helyi olajmezőjét dróntámadás érte, Izrael pedig a hírek szerint támadást tervez Irán ellen. Az amerikai WTI jegyzése 2,3 százalékkal 99,3 dollárra emelkedett hordónként, míg az európai piaci benchmark, a Brent határidős jegyzése 2,5 százalékkal 111,5 dollárra drágult a legközelebbi lejáraton.

A pesti tőzsde lefelé indult, a BUX index 0,15 százalékos mínuszban, 143 126 ponton nyitott.

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,7 százalékkal 41 260 forintra esett.