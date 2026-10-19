Magyar Pétertől remél erőt a forint, a dollár és az euró is drágul a nap bejelentése előtt – az európai tőzsdéket is elérte a tüntetési hullám

Reggel megszerzett előnyét feladva várja a magyar kormány költségvetési tervének bemutatására a forint hétfő kora déután. Magyar Péter miniszterelnök 13 órától ismerteti a büdzsé fő sarokszámait és a távolabbi növekedési kilátásokat a Parlamentben. A tőzsdéket eközben a párizsi, milánói és brüsszeli demonstrációk következtében növekvő politikai kockázatok tartják nyomás alatt.

A költségvetési tervek ismertetését várja a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz lendületesen indította a kereskedést , annak is köszönhetően, hogy az euró megbicsaklott az egyre szélsőségesebb és agresszívabb tüntetések következtében, melyek Nyugat-Európa több országában is tapasztalhatóak voltak az elmúlt napokban.

A dollár 0,3 százalékkal húzott el a közös európai pénzzel szemben, és a ledületbe jött zöldhasú a forintot is magával rántotta. A magyar pénz 0,3 százalékkal gyengült, az USD/HUF devizapár ezzel 324,2-ig emelkedett.