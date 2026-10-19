Költségvetés 2027

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

Deviza
EUR/HUF363,11 0% USD/HUF323,52 +0,03% GBP/HUF431,03 -0,09% CHF/HUF392,16 -0,12% PLN/HUF83,08 +0,01% RON/HUF68,18 +0,03% CZK/HUF14,92 -0,04% EUR/HUF363,11 0% USD/HUF323,52 +0,03% GBP/HUF431,03 -0,09% CHF/HUF392,16 -0,12% PLN/HUF83,08 +0,01% RON/HUF68,18 +0,03% CZK/HUF14,92 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 589,75 -0,61% MTELEKOM2 684 -0,3% MOL5 020 -1,1% OTP41 920 -1,22% RICHTER12 610 +1,11% OPUS216 +1,39% ANY6 200 +0,97% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 0% BUMIX8 801,6 +0,4% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 190,24 -0,59% BUX144 589,75 -0,61% MTELEKOM2 684 -0,3% MOL5 020 -1,1% OTP41 920 -1,22% RICHTER12 610 +1,11% OPUS216 +1,39% ANY6 200 +0,97% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 0% BUMIX8 801,6 +0,4% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 190,24 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Pétertől remél erőt a forint, a dollár és az euró is drágul a nap bejelentése előtt – az európai tőzsdéket is elérte a tüntetési hullám

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Rossz a piaci hangulat Európa-szerte a tőzsdéken, a pesti tőzsde nagypapírjai között csak a Richter drágul. A forint előnye elillant, tűkön ülve várja a költségvetési tervek ismertetését a hazai pénz.
K. T.
2026.10.19, 12:49
Frissítve: 2026.10.19, 13:25
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Reggel megszerzett előnyét feladva várja a magyar kormány költségvetési tervének bemutatására a forint hétfő kora déután. Magyar Péter miniszterelnök 13 órától ismerteti a büdzsé fő sarokszámait és a távolabbi növekedési kilátásokat a Parlamentben. A tőzsdéket eközben a párizsi, milánói és brüsszeli demonstrációk következtében növekvő politikai kockázatok tartják nyomás alatt.

forint, tőzsde,
A költségvetési tervek ismertetését várja a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz lendületesen indította a kereskedést , annak is köszönhetően, hogy az euró megbicsaklott az egyre szélsőségesebb és agresszívabb tüntetések következtében, melyek Nyugat-Európa több országában is tapasztalhatóak voltak az elmúlt napokban.

A dollár 0,3 százalékkal húzott el a közös európai pénzzel szemben, és a ledületbe jött zöldhasú a forintot is magával rántotta. A magyar pénz 0,3 százalékkal gyengült, az USD/HUF devizapár ezzel 324,2-ig emelkedett.

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Az euró is ledolgozta kisebb hátrányát, sőt el is húzott a magyar valuta mellett délután fél egyre: a váltási árfolyam 363,5-ös zsintig robogott, 0,1 százalékkal leértékelve a pénzünket.

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A régiós devizákkal szemben meglévő előny is apad, a cseh koronát 0,1 százalékkal, a lengye zlotyt pedig már csupán egy hajszálnyival váltják olcsóbban.

Hétfőn a kormányzat költségvetési tervei kerülnek fókuszba, 2027-es költségvetési törvény, illetve a középtávú pálya. Amennyiben kellően ambiciózus a hiánylefaragási terv, akár 360 alá is mehet az EUR/HUF a várakozások szerint. Kedden jön az MNB októberi kamatdöntése, ahol nem várunk változtatást a kamatokban – írják délelőtti kommentárjukban az Erste elemzői.

A fentiek mellett a nemzetközi kötvénypiaci hozamok alakulása és a globális energiapiaci fejlemények lesznek továbbra is meghatározóak a forint számára.

Az európai tőzsdéken a több más országra is átterjedő, Franciaországból kiinduló és egyre erőszakosabb tüntetéshullám miatti aggodalmak okoztak esést.

A meghatrozó nyugati indexek közül a frankfurti DAX 1,2 százalékot, a francia CAC 40 1,5 százalékot, a milánói FTSE MIB szintén másfél százalékot, a madridi IBEX pedig 1,4 százalékot zuhant. A londoni FTSE 100 eközben 0,9 százalékkal került lejjebb.

A pesti tőzsdén is pesszimista a hangulat, a BUX index ugyanakkor csak kisebb, 0,3 száalékos mínusznál jár.

A vezető magyar részvények közül a Magyar Telekom gyengélkedik leginkább 1,3 százalékos eséssel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény14:49:44
Árfolyam: 2 684 HUF -8 / -0,3 %
Forgalom: 488 219 862 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legforgalmasabb blue chip, az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb.

 OTP részvény
OTP részvény14:50:18
Árfolyam: 41 920 HUF -510 / -1,22 %
Forgalom: 6 558 088 040 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol papírjai 0,2 százalékot ereszkedtek, az olajárak jóval jelentősebb esése mellett. A helytállást a HSBC friss céláremelése is támogathatja.

 MOL részvény
MOL részvény14:50:25
Árfolyam: 5 020 HUF -55 / -1,1 %
Forgalom: 1 221 734 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter egyedüli nagypapírként tudott drágulni, méghozá jelentősen, 0,8 százalékkal pattant fel a kurzus.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény14:48:29
Árfolyam: 12 610 HUF +140 / +1,11 %
Forgalom: 468 662 680 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai börze forgalma visszafogott, 5,8 milliárd forint volt a kereskedés első felében.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1857 cikk

 

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