Magyar Pétertől remél erőt a forint, a dollár és az euró is drágul a nap bejelentése előtt – az európai tőzsdéket is elérte a tüntetési hullám
Reggel megszerzett előnyét feladva várja a magyar kormány költségvetési tervének bemutatására a forint hétfő kora déután. Magyar Péter miniszterelnök 13 órától ismerteti a büdzsé fő sarokszámait és a távolabbi növekedési kilátásokat a Parlamentben. A tőzsdéket eközben a párizsi, milánói és brüsszeli demonstrációk következtében növekvő politikai kockázatok tartják nyomás alatt.
A hazai fizetőeszköz lendületesen indította a kereskedést , annak is köszönhetően, hogy az euró megbicsaklott az egyre szélsőségesebb és agresszívabb tüntetések következtében, melyek Nyugat-Európa több országában is tapasztalhatóak voltak az elmúlt napokban.
A dollár 0,3 százalékkal húzott el a közös európai pénzzel szemben, és a ledületbe jött zöldhasú a forintot is magával rántotta. A magyar pénz 0,3 százalékkal gyengült, az USD/HUF devizapár ezzel 324,2-ig emelkedett.
Az euró is ledolgozta kisebb hátrányát, sőt el is húzott a magyar valuta mellett délután fél egyre: a váltási árfolyam 363,5-ös zsintig robogott, 0,1 százalékkal leértékelve a pénzünket.
A régiós devizákkal szemben meglévő előny is apad, a cseh koronát 0,1 százalékkal, a lengye zlotyt pedig már csupán egy hajszálnyival váltják olcsóbban.
Hétfőn a kormányzat költségvetési tervei kerülnek fókuszba, 2027-es költségvetési törvény, illetve a középtávú pálya. Amennyiben kellően ambiciózus a hiánylefaragási terv, akár 360 alá is mehet az EUR/HUF a várakozások szerint. Kedden jön az MNB októberi kamatdöntése, ahol nem várunk változtatást a kamatokban – írják délelőtti kommentárjukban az Erste elemzői.
A fentiek mellett a nemzetközi kötvénypiaci hozamok alakulása és a globális energiapiaci fejlemények lesznek továbbra is meghatározóak a forint számára.
Az európai tőzsdéken a több más országra is átterjedő, Franciaországból kiinduló és egyre erőszakosabb tüntetéshullám miatti aggodalmak okoztak esést.
A meghatrozó nyugati indexek közül a frankfurti DAX 1,2 százalékot, a francia CAC 40 1,5 százalékot, a milánói FTSE MIB szintén másfél százalékot, a madridi IBEX pedig 1,4 százalékot zuhant. A londoni FTSE 100 eközben 0,9 százalékkal került lejjebb.
A pesti tőzsdén is pesszimista a hangulat, a BUX index ugyanakkor csak kisebb, 0,3 száalékos mínusznál jár.
A vezető magyar részvények közül a Magyar Telekom gyengélkedik leginkább 1,3 százalékos eséssel.
A legforgalmasabb blue chip, az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb.
A Mol papírjai 0,2 százalékot ereszkedtek, az olajárak jóval jelentősebb esése mellett. A helytállást a HSBC friss céláremelése is támogathatja.
A Richter egyedüli nagypapírként tudott drágulni, méghozá jelentősen, 0,8 százalékkal pattant fel a kurzus.
A hazai börze forgalma visszafogott, 5,8 milliárd forint volt a kereskedés első felében.