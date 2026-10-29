Rángatják a forintot, jegybanki üzenetek kereszttüzében a hazai pénz – jól rajtolt az OTP, kilőtt az Opus a tőzsdenyitáskor

A Fed tegnap este közzétett kamatdöntését és üzeneteit emésztik csütörtök reggel a piacok, emellett fél szemmel már az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni bejelentésére figyelnek. A forint még az irányt keresi, a pesti tőzsde viszont felfelé indult.

A Masterplast beszámolójával elrajtolt a hazai tőzsdei jelentési szezon, a forintot megrángatták reggel / Fotó: Vémi Zoltán

Az amerikai jegybank nem okozott meglepetést szerda este, és a várakozásoknak megfelelően nem nyúlt az irányadó kamatszinthez. Fed Warsh Fed-elnök ugyanakkor beszédében határozott hangot ütött meg a monetáris politikával kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy „az infláció túl magas”, és hangsúlyozta: a jegybank döntéshozóinak meg kell akadályozniuk, hogy az egyes termékek és szolgáltatások relatív áremelkedése az egész gazdaságra kiterjedő inflációs nyomássá szélesedjen. Ma kora délután már az EKB kamatdöntésére figyelnek a befektetők.

A jegybanki üzenetre erősödéssel reagált a dollár, az euró ellenében 0,1 százalékot javított a zöldhasú csütörtök reggel.

A forint számára iránykereéssel indul a nap, a Fed mellett a reggeli, friss, magas ipari ipari inflációs adatokra megrángatták a hazai fizetőeszközt.

Az euró árfolyama 366,8 és 367,2 forint között pattogott kilenc óra előtt, jelenleg 366,8 forintnál jár a kurzus, ami minimális forintelőnyt jelent.