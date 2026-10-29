Rángatják a forintot, jegybanki üzenetek kereszttüzében a hazai pénz – jól rajtolt az OTP, kilőtt az Opus a tőzsdenyitáskor
A Fed tegnap este közzétett kamatdöntését és üzeneteit emésztik csütörtök reggel a piacok, emellett fél szemmel már az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni bejelentésére figyelnek. A forint még az irányt keresi, a pesti tőzsde viszont felfelé indult.
Az amerikai jegybank nem okozott meglepetést szerda este, és a várakozásoknak megfelelően nem nyúlt az irányadó kamatszinthez. Fed Warsh Fed-elnök ugyanakkor beszédében határozott hangot ütött meg a monetáris politikával kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy „az infláció túl magas”, és hangsúlyozta: a jegybank döntéshozóinak meg kell akadályozniuk, hogy az egyes termékek és szolgáltatások relatív áremelkedése az egész gazdaságra kiterjedő inflációs nyomássá szélesedjen. Ma kora délután már az EKB kamatdöntésére figyelnek a befektetők.
A jegybanki üzenetre erősödéssel reagált a dollár, az euró ellenében 0,1 százalékot javított a zöldhasú csütörtök reggel.
A forint számára iránykereéssel indul a nap, a Fed mellett a reggeli, friss, magas ipari ipari inflációs adatokra megrángatták a hazai fizetőeszközt.
Az euró árfolyama 366,8 és 367,2 forint között pattogott kilenc óra előtt, jelenleg 366,8 forintnál jár a kurzus, ami minimális forintelőnyt jelent.
A dollárhoz képest is minimális pozitív elmozdulás látszik, a váltási árfolyam 329,1 forintot mutat.
A régiós fizetőeszközök közül a cseh korona 0,05 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zlotyval tartja a lépést a hazai valuta. Magyar Péter kormányfő és több minisztere ma Prágában tart közö cseh-magyr kormányülést.
Az olaj ára csekély mértékben enyhült a tegnapi jelentős drágulást követően. Reggel kilenc óráig az amerikai WTI hordónkénti jegyése 0,8 százalékkal 102 dollár alá csökkent, az északi-tengeri Brent ára pedig fél százalékkal 114,6 dollárra ereszkedett.
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A pesti tőzsdén jó hangulatban vágtak neki a kereskedésnek, a BUX index fél százalékos pluszban, 146 ezer pont környékén nyitotta a napot.
A magyar blue chip részvények közül Az OTP ésa Richter rajtolt a legjobban. A vezető bankpapír 0,75 százalékkal 41 910 forintra drágult, míg a gyógyszergyártó részvényei fél százalékkal 13 140 forintig emelkedtek.
A Mol 0,4 százalékos csökkenéssel, 5010 forinton kezdett, a negyedik nagypapír, a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,6 százalékkal 2 764 forintra fordult le. A távközlési részvényre érdemes lesz ma figyelni, ugyanis karnyújtásnyira van mindössze az eddigi, 2790 forintos történelmi csúcstól az árfolyam.
A tőzsdenyitást megelőzően vegyes harmadik negyedéves teljesítményről beszámoló Masterplast részvényei nem reagáltak azonnal a gyorsjelentésre, az Opus részvényei ugyanakkor közel három százalékkal pattantak fel. Az Appeninn 3,5 százalékos eséssel sereghajtó a hazai parketten.