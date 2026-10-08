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Már reggel hatalmasat ütöttek az OTP-n, a forint is gyengén kezdte a napot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az iráni háború és a magas kötvényhozamok miatt aggódnak a befektetők csütörtök reggel. Az olajár ismét elszállt, a tőzsdék lefordultak, a magyar parketten az OTP kapta a legnagyobb pofont. A forint kisebb értékben, de tovább gyengült az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.10.08, 09:10
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Borús hangulat uralja csütörtök reggel a pénz- és tőkepiacokat, a befektetőket leginkább az amerikai-iráni háború alakulása aggasztja a nap elején. A magas kötvényhozamok és az erős dollár sem kedvez a kockázatvállalásnak. A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot. A hazai és az európai börzéken is lefordultak a részvényindexek.

OTP, forint
Tovább ütik az OTP-t, a forint is gyengén indult csütörtökön / Fotó: NurPhoto via AFP

A pesti tőzsdén negatív hangulatban indult a kereskedés, a BUX index másfél százalékkal 139 250 pontra zuhant a nyitáskor.

A magyar blue chip papírok közül az OTP árfolyama 2,8 százalékkal szakadt be, 38 770 forintra,  tehát továbbra sem enyhül az eladói nyomás a bankpapíron a tegnapi esést követően.

 OTP részvény
OTP részvény10:38:07
Árfolyam: 38 410 HUF -1 490 / -3,88 %
Forgalom: 9 488 324 420 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5 045 forintra erősödött.

 MOL részvény
MOL részvény10:33:40
Árfolyam: 4 920 HUF -115 / -2,34 %
Forgalom: 1 092 554 947 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter részvényei 0,7 százalékkal 12 410 forintra estek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:35:47
Árfolyam: 12 310 HUF -190 / -1,54 %
Forgalom: 814 056 730 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2538 forintra ereszkedett.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:36:28
Árfolyam: 2 526 HUF -14 / -0,55 %
Forgalom: 337 980 038 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak ismét megugrottak az amerikai-iráni háború újabb eszkalációról szóló féelmek miatt. A legfrissebb értesülések alapján a Trump-kabinet utasította a Pentagont, hogy készítsen elő egy támadási tervet, amit még a november eleji félidős választások előtt végre tud hajtani a perzsa rezsim ellen az Egyesült Államok.

A Brent hordónkétni ára három103 dollár fölé ugrott, míg a WTI jegyzése 2,7 százalékkal 90,6 dollárra emelkedett. 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint kisebb gyengüléssel indította a csütörtöki kereskedést az összes meghatrozó devizához képest, amiben az energiaárak emelkedése játszhatta a legnagyobb szerepet Magyarország energiakitettsége miatt.

Az euró jegyzése 0,2 százalékkal 366,5 forintra emelkedett a tőzsdenyitásra.

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A dollárhoz képest szintén 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 327,2-ig szaladt fel.

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A régiós devizákhoz képest is alulteljesítő a magyar valuta: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,15 százalékkal drágult kilenc óráig.

A mai kereskedést leginkább a nemzetközi hangulat, a közel-keleti konfliktusról érkező hírek és az energiaárak alakulása mozgathatja leginkább.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1840 cikk

 

 

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