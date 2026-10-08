Már reggel hatalmasat ütöttek az OTP-n, a forint is gyengén kezdte a napot
Borús hangulat uralja csütörtök reggel a pénz- és tőkepiacokat, a befektetőket leginkább az amerikai-iráni háború alakulása aggasztja a nap elején. A magas kötvényhozamok és az erős dollár sem kedvez a kockázatvállalásnak. A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot. A hazai és az európai börzéken is lefordultak a részvényindexek.
A pesti tőzsdén negatív hangulatban indult a kereskedés, a BUX index másfél százalékkal 139 250 pontra zuhant a nyitáskor.
A magyar blue chip papírok közül az OTP árfolyama 2,8 százalékkal szakadt be, 38 770 forintra, tehát továbbra sem enyhül az eladói nyomás a bankpapíron a tegnapi esést követően.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5 045 forintra erősödött.
A Richter részvényei 0,7 százalékkal 12 410 forintra estek.
A Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2538 forintra ereszkedett.
Az olajárak ismét megugrottak az amerikai-iráni háború újabb eszkalációról szóló féelmek miatt. A legfrissebb értesülések alapján a Trump-kabinet utasította a Pentagont, hogy készítsen elő egy támadási tervet, amit még a november eleji félidős választások előtt végre tud hajtani a perzsa rezsim ellen az Egyesült Államok.
A Brent hordónkétni ára három103 dollár fölé ugrott, míg a WTI jegyzése 2,7 százalékkal 90,6 dollárra emelkedett.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint kisebb gyengüléssel indította a csütörtöki kereskedést az összes meghatrozó devizához képest, amiben az energiaárak emelkedése játszhatta a legnagyobb szerepet Magyarország energiakitettsége miatt.
Az euró jegyzése 0,2 százalékkal 366,5 forintra emelkedett a tőzsdenyitásra.
A dollárhoz képest szintén 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 327,2-ig szaladt fel.
A régiós devizákhoz képest is alulteljesítő a magyar valuta: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,15 százalékkal drágult kilenc óráig.
A mai kereskedést leginkább a nemzetközi hangulat, a közel-keleti konfliktusról érkező hírek és az energiaárak alakulása mozgathatja leginkább.