Már reggel hatalmasat ütöttek az OTP-n, a forint is gyengén kezdte a napot

Borús hangulat uralja csütörtök reggel a pénz- és tőkepiacokat, a befektetőket leginkább az amerikai-iráni háború alakulása aggasztja a nap elején. A magas kötvényhozamok és az erős dollár sem kedvez a kockázatvállalásnak. A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot. A hazai és az európai börzéken is lefordultak a részvényindexek.

Tovább ütik az OTP-t, a forint is gyengén indult csütörtökön / Fotó: NurPhoto via AFP

A pesti tőzsdén negatív hangulatban indult a kereskedés, a BUX index másfél százalékkal 139 250 pontra zuhant a nyitáskor.

A magyar blue chip papírok közül az OTP árfolyama 2,8 százalékkal szakadt be, 38 770 forintra, tehát továbbra sem enyhül az eladói nyomás a bankpapíron a tegnapi esést követően.