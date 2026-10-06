Megállíthatatlan a forint, úthengerként nyomja le az eurót és a dollárt is – az OTP szárnyalásával volt felülteljesítő a pesti tőzsde

Kedvezett a széljárás a nemzetközi piacokon a kockázatvállalásnak, a hazai eszközök pedig különösen jól teljesítettek kedden. A pesti tőzsde nyugat-európai társait is lekörözte az OTP menetelésének köszönhetően. A befektetők nagyon megörültek a jegybank euróbevezetési elképzeléseinek, a forint hatalmasat ralizott a szerdai inflációs adatközlés előtt.

Óriásit ralizik kedden a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint volt a nap sztárja, a hazai fizetőeszköz minden meghatározó devizával szemben jelentősen felértékelődött a nap során. A lendületet Kurali Zoltán MNB-alelnök reggeli beszéde alapozta meg, aki egy konferencián arról beszélt, nincs értelme halogatni az ERM II-höz való csatlakozást, ha tényleg hiteles a kormány euróbevezetési forgatókönyve. A jegybanki vezető az euróbevezetés valószínűsíthető forgatókönyvét is felvázolta, amely

2029-es ERM II-belépéssel,

2031-es döntéssel

és az euró 2032. január 1-jei bevezetésével számol.

A forintpiacon hatalmas vételi kedvet hozott az európárti megnyilatkozás. A közös európai pénz jegyzése rövid időn belül több mint 0,6 százalékkal került lejjebb, és a tőzsdezáráskor is hasonló százalékos erősödést mutatott a forint. Az EUR/HUF devizapár ezzel 367-ről 365,3 forintig süllyedt.