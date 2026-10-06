Megállíthatatlan a forint, úthengerként nyomja le az eurót és a dollárt is – az OTP szárnyalásával volt felülteljesítő a pesti tőzsde
Kedvezett a széljárás a nemzetközi piacokon a kockázatvállalásnak, a hazai eszközök pedig különösen jól teljesítettek kedden. A pesti tőzsde nyugat-európai társait is lekörözte az OTP menetelésének köszönhetően. A befektetők nagyon megörültek a jegybank euróbevezetési elképzeléseinek, a forint hatalmasat ralizott a szerdai inflációs adatközlés előtt.
A forint volt a nap sztárja, a hazai fizetőeszköz minden meghatározó devizával szemben jelentősen felértékelődött a nap során. A lendületet Kurali Zoltán MNB-alelnök reggeli beszéde alapozta meg, aki egy konferencián arról beszélt, nincs értelme halogatni az ERM II-höz való csatlakozást, ha tényleg hiteles a kormány euróbevezetési forgatókönyve. A jegybanki vezető az euróbevezetés valószínűsíthető forgatókönyvét is felvázolta, amely
- 2029-es ERM II-belépéssel,
- 2031-es döntéssel
- és az euró 2032. január 1-jei bevezetésével számol.
A forintpiacon hatalmas vételi kedvet hozott az európárti megnyilatkozás. A közös európai pénz jegyzése rövid időn belül több mint 0,6 százalékkal került lejjebb, és a tőzsdezáráskor is hasonló százalékos erősödést mutatott a forint. Az EUR/HUF devizapár ezzel 367-ről 365,3 forintig süllyedt.
A dollárhoz képest ennél is jelentősebb, 0,9 százalékos előnybe került a magyar valuta, cikkünk írásakor így már csak 324,5 forintot kérnek a zöldhasúért.
Az angol font fél százalékkal, a svájci frank pedig 0,9 százalékkal kerül kevesebbe. A régiós devizák is megadták magukat a forint erejének: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal lett olcsóbb.
Amagyar fizetőeszköz számára a holnap reggel érkező friss inflációs adat adhat újabb impulzust.
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Az európai tőzsdéken is optimista hangulatban zajlott a kereskedés, a kontinens nyugati felén fél-egy százalék közötti emelkedéssel nyugtázták a napot a meghatározó részvényindexek.
A pesti tőzsde ennél jóval kiemelkedőbb erősödést tudott felmutatni. A BUX index 1,3 százalékkal 143 682 pontig menetelt.
A vezető magyar részvények közül az OTP vitte a prímet, amely 1,9 százalékkal 41 470 forintra drágult.
A Mol kurzusa másfél százalékkal 5055 forintra ugrott ezzel párhuzamosan.
A Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 370 forintra erősödtek.
A Magyar Telekom árfolyama viszont 0,2 százalékkal 2572 forintra csúszott vissza.
A teljes hazai mezőnyből a Megakrán emelkedett i nyolc százalék feletti ralival, míg a sereghajtó Chameleon Smart Home részvényesei 20 százalékos zuhanás miatt búslakodhattak. A hazai részvénypiacon kiemelkedő, 32 milliárd forintot meghaladó forgalomban kereskedtek kedden.