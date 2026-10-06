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Megállíthatatlan a forint, úthengerként nyomja le az eurót és a dollárt is – az OTP szárnyalásával volt felülteljesítő a pesti tőzsde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felülteljesítő volt kedden a pesti tőzsde, a vezető bankrészvény segítette leginkább az emelkedést. A nap sztárja a forint volt, amely nagyot ralizott az euróbevezetést támogató jegybanki üzenetre.
K. T.
2026.10.06, 17:14
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Kedvezett a széljárás a nemzetközi piacokon a kockázatvállalásnak, a hazai eszközök pedig különösen jól teljesítettek kedden. A pesti tőzsde nyugat-európai társait is lekörözte az OTP menetelésének köszönhetően. A befektetők nagyon megörültek a jegybank euróbevezetési elképzeléseinek, a forint hatalmasat ralizott a szerdai inflációs adatközlés előtt.

forint, euró, dollár
Óriásit ralizik kedden a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint volt a nap sztárja, a hazai fizetőeszköz minden meghatározó devizával szemben jelentősen felértékelődött a nap során. A lendületet Kurali Zoltán MNB-alelnök reggeli beszéde alapozta meg, aki egy konferencián arról beszélt, nincs értelme halogatni az ERM II-höz való csatlakozást, ha tényleg hiteles a kormány euróbevezetési forgatókönyve. A jegybanki vezető az euróbevezetés valószínűsíthető forgatókönyvét is felvázolta, amely

  • 2029-es ERM II-belépéssel,  
  • 2031-es döntéssel  
  • és az euró 2032. január 1-jei bevezetésével számol.

A forintpiacon hatalmas vételi kedvet hozott az európárti megnyilatkozás. A közös európai pénz jegyzése rövid időn belül több mint 0,6 százalékkal került lejjebb, és a tőzsdezáráskor is hasonló százalékos erősödést mutatott a forint. Az EUR/HUF devizapár ezzel 367-ről 365,3 forintig süllyedt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest ennél is jelentősebb, 0,9 százalékos előnybe került a magyar valuta, cikkünk írásakor így már csak 324,5 forintot kérnek a zöldhasúért.

USD / HUF árfolyam
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Az angol font fél százalékkal, a svájci frank pedig 0,9 százalékkal kerül kevesebbe. A régiós devizák is megadták magukat a forint erejének: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal lett olcsóbb.

Amagyar fizetőeszköz számára a holnap reggel érkező friss inflációs adat adhat újabb impulzust.

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Az európai tőzsdéken is optimista hangulatban zajlott a kereskedés, a kontinens nyugati felén fél-egy százalék közötti emelkedéssel nyugtázták a napot a meghatározó részvényindexek.

A pesti tőzsde ennél jóval kiemelkedőbb erősödést tudott felmutatni. A BUX index 1,3 százalékkal 143 682 pontig menetelt.

A vezető magyar részvények közül az OTP vitte a prímet, amely 1,9 százalékkal 41 470 forintra drágult.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 470 HUF 0 / +1,89 %
Forgalom: 26 068 384 420 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa másfél százalékkal 5055 forintra ugrott ezzel párhuzamosan.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 055 HUF 0 / +1,51 %
Forgalom: 4 114 040 670 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 370 forintra erősödtek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 370 HUF 0 / +0,57 %
Forgalom: 1 592 123 850 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom árfolyama viszont 0,2 százalékkal 2572 forintra csúszott vissza.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 572 HUF 0 / -0,23 %
Forgalom: 461 692 148 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A teljes hazai mezőnyből a Megakrán emelkedett i nyolc százalék feletti ralival, míg a sereghajtó Chameleon Smart Home részvényesei 20 százalékos zuhanás miatt búslakodhattak. A hazai részvénypiacon kiemelkedő, 32 milliárd forintot meghaladó forgalomban kereskedtek kedden.

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