Fű alatt erősödik a forint, nagy bejelentésekre várnak a kereskedők – a Richter és az OTP is gyengén muzsikál

A régiós devizákhoz képest valamivel nagyobb előnyre tett szert a magyar valuta: a cseh korona 0,15 százalékkal, a legyel zloty 0,1 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste Befektetési Zrt. kommentárja szerint a külső környezet alakulása, illetve a dollár további erősödése továbbra is kifejezetten kedvezőtlen a forint számára, ehhez képest pozitívnak mondható a hazai deviza viszonylagos ellenállása. Ebben minden bizonnyal szerepe van továbbra is a relatív magas jegybanki alapkamat védőerejének, miközben az esetleges jegybanki kamatvágásokra vonatkozó várakozások az elmúlt hetekben eltűntek a piacról.

Az amerikai jegybank ma esti kamatdöntésével kapcsolatban azt írják, a legutóbbi tengerentúli inflációs mutatók továbbra is erős árnyomást jeleztek, miközben a munkaerőpiac stabil maradt, ami lehetővé teszi a további szigorítást. A várakozások szerint azonban erre csak decemberben kerülhet sor, a Fed legközelebbi ülésén.

Az olajárak ismét emelkedtek a hét eleji mérséklődést követően. Az amerikai WTI hordónkénti árfolyama 1,9 százalékkal 101,8 dollárra erősödött, az északi-tengeri Brent jegyzése pedig egy százalékkal 115 dollár fölé drágult.

A pesti tőzsdén pesszimistább a kép. A BUX index 0,6 százalékkal fordult le 15 óráig, 145 750 pont alá. A magyar blue chipek közül a Richter muzsikál a leggyengébben. A gyógyszergyártó kurzusa 2,2 százalékkal 13 130 forintig esett.