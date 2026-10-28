Fű alatt erősödik a forint, nagy bejelentésekre várnak a kereskedők – a Richter és az OTP is gyengén muzsikál
A nap eleji szinten mozog a forint szerda délután, amely viszonylag stabil a főbb devizák ellenében, sőt minimális javulást mutat. A piacot leginkább kivárás jellemzi a Fed ma esté és az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntése előtt. Az európai tőzsdéken kisebb emelkedés látható, itthon viszont nyomás alá került a BUX index.
Az euró jegyzése 367 forint felett is járt nap közben, a 367,4-es árfolyam április óta a leggyengébb szintet jelenti. A délután első felében javítani tudott a közös európai pénzzel szemben a forint, a keresztárfolyam 363,8-ig, azaz a nap eleji szintig erősödött vissza.
A dollárhoz képest minimális, 0,05 százalékos erősödést mutat a hazai pénz, a váltási árfolyam 329,6 forintig húzódott vissza.
A régiós devizákhoz képest valamivel nagyobb előnyre tett szert a magyar valuta: a cseh korona 0,15 százalékkal, a legyel zloty 0,1 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste Befektetési Zrt. kommentárja szerint a külső környezet alakulása, illetve a dollár további erősödése továbbra is kifejezetten kedvezőtlen a forint számára, ehhez képest pozitívnak mondható a hazai deviza viszonylagos ellenállása. Ebben minden bizonnyal szerepe van továbbra is a relatív magas jegybanki alapkamat védőerejének, miközben az esetleges jegybanki kamatvágásokra vonatkozó várakozások az elmúlt hetekben eltűntek a piacról.
Az amerikai jegybank ma esti kamatdöntésével kapcsolatban azt írják, a legutóbbi tengerentúli inflációs mutatók továbbra is erős árnyomást jeleztek, miközben a munkaerőpiac stabil maradt, ami lehetővé teszi a további szigorítást. A várakozások szerint azonban erre csak decemberben kerülhet sor, a Fed legközelebbi ülésén.
Az olajárak ismét emelkedtek a hét eleji mérséklődést követően. Az amerikai WTI hordónkénti árfolyama 1,9 százalékkal 101,8 dollárra erősödött, az északi-tengeri Brent jegyzése pedig egy százalékkal 115 dollár fölé drágult.
A pesti tőzsdén pesszimistább a kép. A BUX index 0,6 százalékkal fordult le 15 óráig, 145 750 pont alá. A magyar blue chipek közül a Richter muzsikál a leggyengébben. A gyógyszergyártó kurzusa 2,2 százalékkal 13 130 forintig esett.
Az OTP kurzusa 0,9 százalékkal 41 910 forintra ereszkedett.
A Mol árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, 5015 forintra. Az olajrészvényre vonatkozó célárat az UBS 5700 forintra emelte, ami hozzájárulhatott az erősödéshez.
A legjobban teljesítő nagypapír a Magyar Telekom, ami 1,2 százalékkal pattant fel. A távközlési részvény 2762 forintnál jár, karnyujtásnyira a 2790 forintos történelmi csúcstól.
Az európai tőzsdéken kisebb pluszban járnak a meghatároz nyugati indexek. A londoni FTSE 100 0,2 százalékkal, a frankfurti DAX szintén 0,2 százalékkal került feljebb, a párizsi CAC 40 pedig minimális pluszt mutat.