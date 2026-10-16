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Felpattant az OTP árfolyama, folytatná nagy menetelését a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező hangulatban, emelkedéssel indult a kereskedés pénteken a pesti tőzsdén. Az OTP húzza a BUX indexet, a forint kisebb erősödést tud felmutatni a nap elején.
K. T.
2026.10.16, 09:08
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A befektetők a hét utolsó kereskedési napján is az amerikai kamatkilátásokat, a technológiai óriások helyzetét és a közel-keleti konfliktus fejleményeit figyelik leginkább . A kötvénypiacokon stabilizálódott a helyzet, miután csütörtökön jelentősen csökkentek a hozamok. A forint enyhén javított pozícióin péntek reggel, a tőzsdén is emelkedéssel indult a nap.

tőzsde, BUX, forint
Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint is újabb erősödéssel próbálkozik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén optimista a hangulat reggel, a vezető index, a BUX 0,25 százalékos pluszban rajtolt, 144 811 ponton.

A magyar blue chip részvények közül az OTP 0,8 százalékkal pattant fel, 41 980 forintra.

 OTP részvény
OTP részvény12:17:00
Árfolyam: 41 670 HUF +30 / +0,07 %
Forgalom: 2 684 408 890 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5 040 forintra fordult le, követve az olajárak reszkedését.

 MOL részvény
MOL részvény12:14:13
Árfolyam: 5 050 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 1 025 391 375 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,1 százalékkal kapaszkodtak feljebb, 12 720 forintig.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:13:30
Árfolyam: 12 760 HUF +50 / +0,39 %
Forgalom: 386 421 310 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom részvényeivel nem kötöttek ügyletet közvetlenül a rajtkor, az árfolyam 2660 forinton stagnál.

A tegnap délutáni amerikai termelői árindex sem rontotta el érdemben a hangulatot, miközben a befektetők a gyorsjelentési szezonra is aktívan figyelnek ezekben a hetekben. A határidős indexek állása alapján Európában folytatódhat az emelkedés, míg az amerikai piacokon kivárás mutatkozik egyelőre

 – írják reggeli jegyzetükben a K&H Értékpapír elemzői.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárak mérséklődtek kissé, ám ezzel együtt továbbra is magas jegyzésekkel találkozhatnak a kereskedők. Az északi-tengeri Brent hordónkénti árfolyama fél százalékkal 105,3 dollárra ereszkedett, míg az amerikai WTI kurzusa 0,6 százalékkal 97,3 dollárra ereszkedett.

Az európai TTF földgáz megawattóránkénti ára ezzel párhuamosan 85,6 euróra csökkent, egy százalékkal.

A forintnak az energiaárak mérséklődése és a friss hazai béradat adott újabb lökést a reggeli kereskedésben, így szinte minden fontosabb pénznemhez képest kisebb erősödést tud felmutatni.

Az euró jegyzése 364,2 és 363,6 forint között mozgott kora reggel, kilenc órakor 363,7 forinton állt a váltási árfolyam, ami minimális erősödést jelent a forint oldaláról nézve.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,15 százalékot javított a hazai valuta, az amerikai pénz egységéért 323,7 forintot kértek a tőzsdenyitáskor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal együtt mozog a forint, a cseh korona ára nem változott, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1854 cikk

 

 

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