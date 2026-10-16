Felpattant az OTP árfolyama, folytatná nagy menetelését a forint

A befektetők a hét utolsó kereskedési napján is az amerikai kamatkilátásokat, a technológiai óriások helyzetét és a közel-keleti konfliktus fejleményeit figyelik leginkább . A kötvénypiacokon stabilizálódott a helyzet, miután csütörtökön jelentősen csökkentek a hozamok. A forint enyhén javított pozícióin péntek reggel, a tőzsdén is emelkedéssel indult a nap.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint is újabb erősödéssel próbálkozik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén optimista a hangulat reggel, a vezető index, a BUX 0,25 százalékos pluszban rajtolt, 144 811 ponton.

A magyar blue chip részvények közül az OTP 0,8 százalékkal pattant fel, 41 980 forintra.