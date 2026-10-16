Felpattant az OTP árfolyama, folytatná nagy menetelését a forint
A befektetők a hét utolsó kereskedési napján is az amerikai kamatkilátásokat, a technológiai óriások helyzetét és a közel-keleti konfliktus fejleményeit figyelik leginkább . A kötvénypiacokon stabilizálódott a helyzet, miután csütörtökön jelentősen csökkentek a hozamok. A forint enyhén javított pozícióin péntek reggel, a tőzsdén is emelkedéssel indult a nap.
A pesti tőzsdén optimista a hangulat reggel, a vezető index, a BUX 0,25 százalékos pluszban rajtolt, 144 811 ponton.
A magyar blue chip részvények közül az OTP 0,8 százalékkal pattant fel, 41 980 forintra.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5 040 forintra fordult le, követve az olajárak reszkedését.
A Richter papírjai 0,1 százalékkal kapaszkodtak feljebb, 12 720 forintig.
A Magyar Telekom részvényeivel nem kötöttek ügyletet közvetlenül a rajtkor, az árfolyam 2660 forinton stagnál.
A tegnap délutáni amerikai termelői árindex sem rontotta el érdemben a hangulatot, miközben a befektetők a gyorsjelentési szezonra is aktívan figyelnek ezekben a hetekben. A határidős indexek állása alapján Európában folytatódhat az emelkedés, míg az amerikai piacokon kivárás mutatkozik egyelőre
– írják reggeli jegyzetükben a K&H Értékpapír elemzői.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak mérséklődtek kissé, ám ezzel együtt továbbra is magas jegyzésekkel találkozhatnak a kereskedők. Az északi-tengeri Brent hordónkénti árfolyama fél százalékkal 105,3 dollárra ereszkedett, míg az amerikai WTI kurzusa 0,6 százalékkal 97,3 dollárra ereszkedett.
Az európai TTF földgáz megawattóránkénti ára ezzel párhuamosan 85,6 euróra csökkent, egy százalékkal.
A forintnak az energiaárak mérséklődése és a friss hazai béradat adott újabb lökést a reggeli kereskedésben, így szinte minden fontosabb pénznemhez képest kisebb erősödést tud felmutatni.
Az euró jegyzése 364,2 és 363,6 forint között mozgott kora reggel, kilenc órakor 363,7 forinton állt a váltási árfolyam, ami minimális erősödést jelent a forint oldaláról nézve.
A dollárhoz képest 0,15 százalékot javított a hazai valuta, az amerikai pénz egységéért 323,7 forintot kértek a tőzsdenyitáskor.
A régiós devizákkal együtt mozog a forint, a cseh korona ára nem változott, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal lett olcsóbb.