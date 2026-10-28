Körömrágva várja a Fed döntését a forint, a pesti tőzsdéből elszállt az erő – csúcsdöntésre indul a Magyar Telekom

Kivárás jellemezte a piacokat szerdán a Fed esti kamatmeghatározó ülését és az azt követő iránymutatást megelőzően. Az amerika tőzsdék enyhe emelkedéssel indították a kereskedést, Európában jellemzően néhány tizedszázalékos pluszban zárták a napot. A forint többhavi mélypont környékén mozgott stabilan, a pesti tőzsde pedig alulteljesítőnek bizonyult.

Alulteljesítő volt a pesti tőzsde, a forint piacán kivártak a befektetők a Fed-döntés előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai börzén nem érződött a kontinensen érezhető óvatos optimizmus, a BUX index 0,9 százalékkal 145 330 pontra csökkent.

A vezető magyar részvények közül a Richter szerepelt a leggyengébben. A gyógyszergyártó kurzusa 2,6 százalékkal 13 080 forintra esett.