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Körömrágva várja a Fed döntését a forint, a pesti tőzsdéből elszállt az erő – csúcsdöntésre indul a Magyar Telekom

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Gyengén teljesített szerdán a pesti tőzsde fő indexe, a BUX-ot a Richter és az OTP húzta le leginkább. A távközlési részvény csúcsközelbe ért, a forint piacán egyelőre kivárnak a befektetők.
K. T.
2026.10.28, 17:21
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Kivárás jellemezte a piacokat szerdán a Fed esti kamatmeghatározó ülését és az azt követő iránymutatást megelőzően. Az amerika tőzsdék enyhe emelkedéssel indították a kereskedést, Európában jellemzően néhány tizedszázalékos pluszban zárták a napot. A forint többhavi mélypont környékén mozgott stabilan, a pesti tőzsde pedig alulteljesítőnek bizonyult.

forint, Fed, pesti tőzsde
Alulteljesítő volt a pesti tőzsde, a forint piacán kivártak a befektetők a Fed-döntés előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai börzén nem érződött a kontinensen érezhető óvatos optimizmus, a BUX index 0,9 százalékkal 145 330 pontra csökkent.

A vezető magyar részvények közül a Richter szerepelt a leggyengébben. A gyógyszergyártó kurzusa 2,6 százalékkal 13 080 forintra esett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 080 HUF 0 / -2,61 %
Forgalom: 3 537 483 160 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legforgalmasabb magyar részvény, az OTP 1,6 százalékkal került lejjebb, 41 600 forintig.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 600 HUF 0 / -1,63 %
Forgalom: 10 443 180 930 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Molnak az olajárak emelkedése és az UBS céláremelése is segített abban, hogy egy százalékkal 5030 forintra erősödjön a részvényárfolyam.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 030 HUF 0 / +1 %
Forgalom: 4 222 490 857 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nap sztárja a Magyar Telekom volt, amely 1,8 százalékkal 2780 forintra drágult. A távközlési papír ezzel hajszálnyira került a 2790 forintos történelmi csúcshoz, amit még auguszus elején állított fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 780 HUF 0 / +1,83 %
Forgalom: 952 036 326 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Budapesti Értéktőzsde részvénypiaci forgalma 19,5 milliárd forint volt, elmaradva ezzel az elmúlt hónapok átlagától.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajpiacon ismét a közel-keleti feszültségek növekedését árazták a kereskedők. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára 1,7 százalékkal 115,7 dollárra emelkedett, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése három százalékkal, 103 dollárra ugrott.

Az európai TTF földgáz ára eközben átlépte a 100 eurós lélektani szintet megawattóránként.

A forint stabil maradt a nap legnagyobb részében, ahogy a befektetők a Fed esti – magyar idő szerint 19 órakor kezdődő – kamatdöntésétől és iránymutatásától várják az új impulzust. Holnap pedig az Európai Központi Bankra figyel majd a piac.

Az euró jegyzése 367,4 és 366,7 forint között mozgott a nap során, a tőzsdezáráskor a napi mélypont környékén, 367,4-es szinten járt a kurzus. EZ 0,15 százalékos gyengülést jelent a hazai pénz felől nézve.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár 0,1 százalékot erősödött a forint ellenében, a keresztárfolyam ezzel már alulról súrolja a 330-as szintet.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal tartja a lépést a magyar fizetőeszköz: a cseh korona 0,04 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty pedig ugyanilyen mértékben drágult a tőzsdezárásra.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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