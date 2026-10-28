Körömrágva várja a Fed döntését a forint, a pesti tőzsdéből elszállt az erő – csúcsdöntésre indul a Magyar Telekom
Kivárás jellemezte a piacokat szerdán a Fed esti kamatmeghatározó ülését és az azt követő iránymutatást megelőzően. Az amerika tőzsdék enyhe emelkedéssel indították a kereskedést, Európában jellemzően néhány tizedszázalékos pluszban zárták a napot. A forint többhavi mélypont környékén mozgott stabilan, a pesti tőzsde pedig alulteljesítőnek bizonyult.
A hazai börzén nem érződött a kontinensen érezhető óvatos optimizmus, a BUX index 0,9 százalékkal 145 330 pontra csökkent.
A vezető magyar részvények közül a Richter szerepelt a leggyengébben. A gyógyszergyártó kurzusa 2,6 százalékkal 13 080 forintra esett.
A legforgalmasabb magyar részvény, az OTP 1,6 százalékkal került lejjebb, 41 600 forintig.
A Molnak az olajárak emelkedése és az UBS céláremelése is segített abban, hogy egy százalékkal 5030 forintra erősödjön a részvényárfolyam.
A nap sztárja a Magyar Telekom volt, amely 1,8 százalékkal 2780 forintra drágult. A távközlési papír ezzel hajszálnyira került a 2790 forintos történelmi csúcshoz, amit még auguszus elején állított fel.
A Budapesti Értéktőzsde részvénypiaci forgalma 19,5 milliárd forint volt, elmaradva ezzel az elmúlt hónapok átlagától.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajpiacon ismét a közel-keleti feszültségek növekedését árazták a kereskedők. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára 1,7 százalékkal 115,7 dollárra emelkedett, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése három százalékkal, 103 dollárra ugrott.
Az európai TTF földgáz ára eközben átlépte a 100 eurós lélektani szintet megawattóránként.
A forint stabil maradt a nap legnagyobb részében, ahogy a befektetők a Fed esti – magyar idő szerint 19 órakor kezdődő – kamatdöntésétől és iránymutatásától várják az új impulzust. Holnap pedig az Európai Központi Bankra figyel majd a piac.
Az euró jegyzése 367,4 és 366,7 forint között mozgott a nap során, a tőzsdezáráskor a napi mélypont környékén, 367,4-es szinten járt a kurzus. EZ 0,15 százalékos gyengülést jelent a hazai pénz felől nézve.
A dollár 0,1 százalékot erősödött a forint ellenében, a keresztárfolyam ezzel már alulról súrolja a 330-as szintet.
A régiós devizákkal tartja a lépést a magyar fizetőeszköz: a cseh korona 0,04 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty pedig ugyanilyen mértékben drágult a tőzsdezárásra.