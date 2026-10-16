Gőzerővel tör fel a forint, az euró és a dollár is a vert mezőnyben

A forint mai szárnyalását elsősorban a dollár globális gyengülése hajtotta, ami a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is kedvező környezetet teremtett. Ezzel párhuzamosan a külföldi befektetők részéről kimagasló kereslet mutatkozott a héten a magyar kötvények iránt, a hozamok alakulása pedig tovább támogatta a hazai fizetőeszköz erősödését.

Bár a nap folyamán kisebb hullámzás és korrekció látható a devizapiacon, a forint stabilan tartja a hetek óta nem látott, erős szinteket

Az előttünk álló hét izgalmasnak ígérkezik itthon: kedden jön az MNB októberi kamatdöntése, ahol nem várunk változtatást. Ezzel együtt a fókuszban a Pénzügyminisztérium költségvetési kitekintője lesz, ami az első hivatalos kormányzati terv a maastrichti kritériumok teljesítésére vonatkozóan. Alapvárakozásunk 5,3 százalékos jövő évi hiánycélt jelöl meg, ugyanakkor az elmúlt napok zuhanyhíradója szerint ennél kedvezőbb szám is jöhet

- írja az Erste.

A nemzetközi devizapiacon összességében az amerikai inflációs adat előtti szintjén túlra korrigált a dollár az euróval szemben. A dollár gyengülését elsősorban az amerikai állampapírhozamok jelentős csökkenése okozta, miután a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozásával és megtérülésével kapcsolatos aggodalmak növelték a biztonságos állampapírok iránti keresletet.

A dollárgyengülés annak ellenére következett be, hogy az amerikai szeptemberi termelői infláció 1,3 százalékra gyorsult havi és 6,3 százalékra éves alapon, jelentősen meghaladva a várakozásokat.

Az euró ennek megfelelően délutánra 0,2 százalékkal, 1,1242 dollárra emelkedett.