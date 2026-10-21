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Összegyűrték a forintot, hatalmasat drágult az euró: 110 dolláros olajár akasztotta ki a befektetőket – a Molnál mégsem eszik olyan forrón a kását

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Alábbhagyott a Mol ralija, miután az olajtársaság közölte, nincs érdemi előrelépés a NIS-tranzakcióval kapcsolatban. A forint jelentősen gyengült a devizapiacon, a megugró olajárak aggasztják a kereskedőket.
K. T.
2026.10.21, 12:20
Frissítve: 2026.10.21, 12:21
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Dacolnak kedden az európai piacok a kötvénypiaci hozamok és az energiaárak emelkedésével, nyugaton emelkedtek szerda délelőtt a meghatározó részvényindexek. A pesti börzén kissé nyomott a hangulat, a nap sztorija a Mol szerbiai üzlete körül körvonalazódik. A forintpiacon az eurósztori és a költségvetés helyett a 110 dollár fölé ugró olajárra összpontosítanak a befektetők.

forint, euró, dollár, mol, tőzsde
Gyűrik a forintot, nagyot drágult az euró és a dollár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jelentősen gyengült a nap első felében a forint, amelynek a közel két és fél évtizedes csúcsra ugró francia kötvényhozamok és a rohamosan dráguló energia sem kedvez, hiába kötelezte el magát az új kormány az eró minél előbbi bevezetése mellett.

Mélyrepülésben a forint

A hazai fizetőeszköz fél százalékot rontott az euróhoz képest a nap első felében. A keresztárfolyam ezzel átlépte a 365-ös szintet is, és már közel 366 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.

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A dollár jegyzése ennél is meredekebben, 0,7 százalékkal emelkedett, a zöldhasút 326,2 forinton váltják cikkünk írásakor.

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A régiós devizák is mesze lekörözik ma a forintot: a cseh korona és a lenygel zloty is fél százalékkal drágult délig.

A svájci frani is 0,5 százalékkal kerül többe, az angol fontért pedig 0,7 százalékkal kérnek többet.

Újabb lélektani szitet lépett át az olaj ára

A forint vesszőfutása mögött főként az elszabaduló energiaárak állhatnak. Az olajpiacon nagyobb emelkedést tapasztalhattak a kereszkedők: az amerikai benchmark WTI jegyzése 1,7 százalékkal 99,5 dollárra ugrott hordónként, míg a kontinensünkön irányadó Brent ára újabb lélektani szintet lépett át, másfél százalékkal 110,4 dollárra emelkedve.

Az európai TTF földgáz jegyzése ezzel párhuzamosan három százalékkal lépett feljebb, 87,6 euró/kilowattórára.

Az európai tőzsdéken a kötvénypiaci hozamemelkedés dacára kedvezőaz összkép: 

  • a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal került feljebb, 
  • a milánói FTSE MIB fél százalékos plusznál jár, 
  • a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal emelkedett.

A pesti tőzsdén a villámrajtot követően alábbhagyott a hangulat, a BUX index 0,2 százalékkal ereszkedett lejjebb délig.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol hűti a kedélyeket a NIS-felvásárlással kapcsolatban

Az indexet leginkább a Mol mozgatja, amely három százalékos ralival kezdte a kereskedést, mostanra azonban 0,3 százalékra apadt az olajrészvény napi pozitív teljesítménye.

A hurráhangulatot a reggeli szerbiai híradások váltották ki, amelyek szerint a magyar társaságnak sikerült megállapodnia a NIS olajfinomító többségi tulajdonrészének megszerzéséről. A hosszú ideje húzódó tranzakcióról korábban felemás értesülések érkeztek. A Világgazdaság megkeresésére a Mol ma délelőtt lehűtötte a kedélyeket, hangsúlyozva lapunknak, hogy nem történt olyan változás a tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatni kellene.

 MOL részvény
MOL részvény13:10:54
Árfolyam: 4 924 HUF +42 / +0,85 %
Forgalom: 3 546 246 676 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az fejleményeket a tőzsdén is lekövette a Mol árfolyama, ezzel magyarázható a hurráoptimizmus fékeződése, miközben azenergiaárak továbbra is erősíthetik a kurzust.

A többi blue chip lefelé húzza a hazai részvénykosarat. A legforgalmasabb OTP 0,4 százalékkal került lejjebb.

 OTP részvény
OTP részvény13:10:54
Árfolyam: 41 420 HUF -80 / -0,19 %
Forgalom: 5 754 215 380 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai tűnnek a legstabilabban, melyek mindössze 0,1 százalékot ereszkedtek. A leggyengébben teljesítő Magyar Telekom kurzusa 1,3 százalékkal esett.

A pesti tőzsde részvényeivel 8,3 milliárd forint összértékben kötöttek üzletet három óra leforgása alatt.

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