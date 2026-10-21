Összegyűrték a forintot, hatalmasat drágult az euró: 110 dolláros olajár akasztotta ki a befektetőket – a Molnál mégsem eszik olyan forrón a kását

Dacolnak kedden az európai piacok a kötvénypiaci hozamok és az energiaárak emelkedésével, nyugaton emelkedtek szerda délelőtt a meghatározó részvényindexek. A pesti börzén kissé nyomott a hangulat, a nap sztorija a Mol szerbiai üzlete körül körvonalazódik. A forintpiacon az eurósztori és a költségvetés helyett a 110 dollár fölé ugró olajárra összpontosítanak a befektetők.

Gyűrik a forintot, nagyot drágult az euró és a dollár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jelentősen gyengült a nap első felében a forint, amelynek a közel két és fél évtizedes csúcsra ugró francia kötvényhozamok és a rohamosan dráguló energia sem kedvez, hiába kötelezte el magát az új kormány az eró minél előbbi bevezetése mellett.

Mélyrepülésben a forint

A hazai fizetőeszköz fél százalékot rontott az euróhoz képest a nap első felében. A keresztárfolyam ezzel átlépte a 365-ös szintet is, és már közel 366 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.