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Ütik a forintot október 23-án: nincs tekintettel az ünnepre a dollár és az euró sem – súlyos oka van a gyengülésnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentősen gyengült a hazai fizetőeszköz pénteken a devizapiacon. Az euró és a dollár is jelentősen drágult, a forintot az öthavi csúcsra emelkedő olajár és az új idei rekordra ralizó földgázár nyomasztja.
K. T.
2026.10.23, 15:47
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Könnyen kizökkenhet az ünnepi hangulatból, aki a hosszú hétvége első napján a forint árfolyamára pillant. Miközben Magyarország az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezik, a hazai fizetőeszköz szép csendben megindult a lejtőn az euróval, a dollárral és a többi fontosabb devizával szemben is, egyedül a lengyel złoty hajtott fejet a forintnak október 23-én.

forint, euró, dollár
Adják a forintot a nemzeti ünnepen, a dollár és az euró is elhúzott / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Ugyan itthon a nemzeti ünnep miatt zárva tart a pesti tőzsde, Európa és a világ tőzsdéin javában zajlik a kereskedés, és nem kivétel ez alól az árupiac és a devizapiac sem.

A hazai befektetők pihenését ki is használják a kereskedők a forintpiacon: a hazai fizetőeszköz jelentősen rontott pozícióin a két legfontosabb nyugati deviza, az euró és a dollár ellenében.

Az euró jegyzése 366-os szinten indította a napot, ahonnan egészen 367 forint közelébe emelkedett a kurzus. A délutáni órákban is utóbbi szint áttörésével próbálkozik a keresztárfolyam, eddig egyelőre sikertelenül. Délután negyed négykor 366,8 forinton váltják a közös európai pénzt, ami 0,25 százalékos leértékelődést jelent a hazai valuta számára.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest ennél is jelentősebb, 0,4 százalékos hátrányba került a pénzünk mostanáig. Az amerikai fizetőeszközt 327,5 forinton váltják, ami nem sokkal marad el a 325,85-ös napi csúcstól.

USD / HUF árfolyam
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Az angol font 0,2 százalékkal, a svájci frank 0,05 százalékkal drágul, míg a régiós devizákkal összevetve kedvezőbb a kép. A cseh koronával tartja a lépést a forint, a lengyel złotyhoz képest pedig 0,3 százalékos erősödést mutat.

PLN / HUF árfolyam
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Heti
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A magyar pénzt leginkább továbbra is az energiaárak alakulása mozgatja, különösen, hogy a hazai piac illikvid és az ünnep miatt belső gazdasági impulzus sem érte ma.

A külső környezet azonban romlott, miután a északi-tengeri Brent olaj ára ötéves csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott az amerikai-iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanságok és a szaúdi olajinfrastruktúrát ért támadások következtében.

Az európai TTF földgáz jegyzése is éves csúcsra ért pénteken, a megawattóránkénti tőzsdei ár 3,7 százalékkal 93 dollár fölé ralzott.

A pesti tőzsde számára talán jobb is, hogy nincs kereskedés, Európában ugyanis borús a hangulat. A vezető nyugati indexek közül a német DAX ez százalékot, a francia CAC 40 0,9 százalékot, a brit FTSE 100 pedig 0,6 százalékot esett.

Az amerikai tőzsdék is lefelé vették az irányt a 15:30-as tengerentúli piacnyitást követően.

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