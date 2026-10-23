Ütik a forintot október 23-án: nincs tekintettel az ünnepre a dollár és az euró sem – súlyos oka van a gyengülésnek

Könnyen kizökkenhet az ünnepi hangulatból, aki a hosszú hétvége első napján a forint árfolyamára pillant. Miközben Magyarország az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezik, a hazai fizetőeszköz szép csendben megindult a lejtőn az euróval, a dollárral és a többi fontosabb devizával szemben is, egyedül a lengyel złoty hajtott fejet a forintnak október 23-én.

Adják a forintot a nemzeti ünnepen, a dollár és az euró is elhúzott / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Ugyan itthon a nemzeti ünnep miatt zárva tart a pesti tőzsde, Európa és a világ tőzsdéin javában zajlik a kereskedés, és nem kivétel ez alól az árupiac és a devizapiac sem.

A hazai befektetők pihenését ki is használják a kereskedők a forintpiacon: a hazai fizetőeszköz jelentősen rontott pozícióin a két legfontosabb nyugati deviza, az euró és a dollár ellenében.

Az euró jegyzése 366-os szinten indította a napot, ahonnan egészen 367 forint közelébe emelkedett a kurzus. A délutáni órákban is utóbbi szint áttörésével próbálkozik a keresztárfolyam, eddig egyelőre sikertelenül. Délután negyed négykor 366,8 forinton váltják a közös európai pénzt, ami 0,25 százalékos leértékelődést jelent a hazai valuta számára.