Ez nem a forint napja: Kármán András és Varga Mihály sem mentette a hazai pénzt – durván drágul az euró, a cseh korona és a zloty is

A jövő évi költségvetésről érkező részletinformációk, valamint az MNB kamattartását követő üzenetei határozták meg a kereskedés irányát a hazai eszközöknél kedden. A forint számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, a hazai börze is csökkenéssel nyutázta a napot, a Richter és a Magyar Telekom erősödésének dacára.

Nyomás alá került kedden a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Az európai tőzsdéken a kereskedés vége felé jött meg a vételi kedv, a meghatározó nyugati indexek végül vegyesen, kisebb elmozdulásokkal zártak.

A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX 0,3 százalékkal került lejjebb, 143 455 pontig.

A magyar blue chipek felemásan teljesítettek, mint ahogy az előzetes becslések alapján a négy legnagyobb tőzsdei céget eltérő mértékben érintheti a kormányzat költségvetési tervezetben bemutatott adóreform elképzelése.

Az OTP részvényei 0,4 százalékkal 41 500 forintra süllyedtek. A bankpapír annak ellenére volt alulteljesítő, hogy az Autonomous Research az eddiginél is optimistább kilátásokat és magasabb célárat határozott meg rá.