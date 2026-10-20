Deviza
EUR/HUF364,03 +0,33% USD/HUF324,15 +0,19% GBP/HUF433,65 +0,69% CHF/HUF392,62 +0,35% PLN/HUF83,36 +0,38% RON/HUF68,35 +0,33% CZK/HUF14,98 +0,5% EUR/HUF364,03 +0,33% USD/HUF324,15 +0,19% GBP/HUF433,65 +0,69% CHF/HUF392,62 +0,35% PLN/HUF83,36 +0,38% RON/HUF68,35 +0,33% CZK/HUF14,98 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 455,92 -0,27% MTELEKOM2 730 +2,63% MOL4 882 -1,73% OTP41 500 -0,41% RICHTER12 710 +0,55% OPUS216,5 +0,7% ANY6 180 +1,31% AUTOWALLIS120 0% WABERERS4 150 -1,19% BUMIX8 739,23 -0,25% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 179,48 -0,34% BUX143 455,92 -0,27% MTELEKOM2 730 +2,63% MOL4 882 -1,73% OTP41 500 -0,41% RICHTER12 710 +0,55% OPUS216,5 +0,7% ANY6 180 +1,31% AUTOWALLIS120 0% WABERERS4 150 -1,19% BUMIX8 739,23 -0,25% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 179,48 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez nem a forint napja: Kármán András és Varga Mihály sem mentette a hazai pénzt – durván drágul az euró, a cseh korona és a zloty is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az OTP és a Mol húzta le a pesti tőzsdét kedden, a BUX 0,3 százalékos veszteséggel zárta a kereskedést. A forintot a jegybank héja üzenete sem tudta megtámasztani, több mint fél százalékkal drágult az euró, és a dollárt is jelentősen magasabb árfolyamon váltják.
K. T.
2026.10.20, 17:22
Frissítve: 2026.10.20, 17:57
Szóljon hozzá!

A jövő évi költségvetésről érkező részletinformációk, valamint az MNB kamattartását követő üzenetei határozták meg a kereskedés irányát a hazai eszközöknél kedden. A forint számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, a hazai börze is csökkenéssel nyutázta a napot, a Richter és a Magyar Telekom erősödésének dacára.

forint, euró, tőzsde
Nyomás alá került kedden a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Az európai tőzsdéken a kereskedés vége felé jött meg a vételi kedv, a meghatározó nyugati indexek végül vegyesen, kisebb elmozdulásokkal zártak.

A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX 0,3 százalékkal került lejjebb, 143 455 pontig.

A magyar blue chipek felemásan teljesítettek, mint ahogy az előzetes becslések alapján a négy legnagyobb tőzsdei céget eltérő mértékben érintheti a kormányzat költségvetési tervezetben bemutatott adóreform elképzelése.

Az OTP részvényei 0,4 százalékkal 41 500 forintra süllyedtek. A bankpapír annak ellenére volt alulteljesítő, hogy az Autonomous Research az eddiginél is optimistább kilátásokat és magasabb célárat határozott meg rá.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 500 HUF 0 / -0,41 %
Forgalom: 18 644 606 430 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 1,7 százalékkal 4 882 forintra zuhant, az olajárak esését követve. Belejátszhatott a méretes szakadásba az is, hogy z olajtársaságra hárulhat a legtöbb adóteher a négy blue chip közül.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 882 HUF 0 / -1,73 %
Forgalom: 3 251 399 422 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 710 forintra erősödtek, a gyógyszergyártót a forint gyengélkedése is támogathatta.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 710 HUF 0 / +0,55 %
Forgalom: 1 074 349 520 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom jegyzése 2,6 százalékkal ugrott feljebb, 2 730 forintra. A távközlési társaság kurzusa ezzel szép csendben történelmi csúcsa közelébe ért.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 730 HUF 0 / +2,63 %
Forgalom: 819 508 978 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak jelentősebb mértékben ereszkedtek a tőzsdezárásig. Az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 2,5 százalékkal 106,7 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI árfolyama 2,7 százalékkal 95,9 dollárig jött vissza. A közel-keleti háború jelentette bizonytalanságok ezzel együtt továbbra is magasan tartják az energiahordozók árát.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint piacán a tegnap bejelentett 2027-es költségvetési tervezetről érkező újabb információkra figyeltek a kereskedők, továbbá az MNB kamatdöntő ülése is fókuszba került. A jegybank a várakozásokkal összhangban nem változtatott az 5,5 százalékos irányadó kamatrátán. Varga Mihály MNB-elnök a döntést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a hazai pozitív folyamatokkal együtt is összességében az óvatos monetáris kamatpolitika fenntartását tartják indokoltnak.

Az euró bevezetése kapcsán azt hangsúlyozta, hogy arról a kormánynak kell döntést hozni, és ez még nem született meg. Varga egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a forint immár kevésbé fékezi az inflációt, a hazai valuta erősödése már csak részben ellensúlyozza a magasabb energiárak és a dohánytermékek emelkedő adójának hatásait. 

A jegybanki kommunikáció a külső kockázatok miatt enyhén héja volt, ugyanakkor amennyiben az év végéig érdemben enyhülne a közel-keleti helyzet, lehet alkalom még egy 25 bázispontos kamatvágásra

 

– kommentálta a jegyank lépését és megszólalását az Equilor.

Az óvatos és szigorú jegybanki üzenet, valamint prognózis csak ideiglenes támaszt adott a hazai fizetőeszköznek, amely a tőzsdezárásra ismét jelentősen gyengült a nap közben felhalmozott hátrányához képestis. A rendkívül magas energiaárak ugyanakkor a hazai pénzt is kedvezőtlenül érintik, miközben az eurón csökkent a nyomás a franciaországi zavargások csillapodásával.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euró fél százalékkal drágult kora délutánra, majd a jegybanki sajtótájékoztatót követően enyhült az eladói nyomás. Délután öt órakor viszont már 364,6 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,6 százalékos forintgyengülést jelent.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest hasonló ívet járt be kedden a magyar valuta. A keresztárfolyam 0,3 százalékkal jár magasabban az előző napi szintnél cikkünk írásakor, ez 324,3 forintos dollárt jelent.

A régiós devizák nagyon elhúztak a forint mellett: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,6 százalékkal drágult.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1860 cikk

 

Szóljon hozzá!
tőzsdezárás
forint
OTP
tőzsde
MNB
euró
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu