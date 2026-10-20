Ez nem a forint napja: Kármán András és Varga Mihály sem mentette a hazai pénzt – durván drágul az euró, a cseh korona és a zloty is
A jövő évi költségvetésről érkező részletinformációk, valamint az MNB kamattartását követő üzenetei határozták meg a kereskedés irányát a hazai eszközöknél kedden. A forint számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, a hazai börze is csökkenéssel nyutázta a napot, a Richter és a Magyar Telekom erősödésének dacára.
Az európai tőzsdéken a kereskedés vége felé jött meg a vételi kedv, a meghatározó nyugati indexek végül vegyesen, kisebb elmozdulásokkal zártak.
A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX 0,3 százalékkal került lejjebb, 143 455 pontig.
A magyar blue chipek felemásan teljesítettek, mint ahogy az előzetes becslések alapján a négy legnagyobb tőzsdei céget eltérő mértékben érintheti a kormányzat költségvetési tervezetben bemutatott adóreform elképzelése.
Az OTP részvényei 0,4 százalékkal 41 500 forintra süllyedtek. A bankpapír annak ellenére volt alulteljesítő, hogy az Autonomous Research az eddiginél is optimistább kilátásokat és magasabb célárat határozott meg rá.
A Mol kurzusa 1,7 százalékkal 4 882 forintra zuhant, az olajárak esését követve. Belejátszhatott a méretes szakadásba az is, hogy z olajtársaságra hárulhat a legtöbb adóteher a négy blue chip közül.
A Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 710 forintra erősödtek, a gyógyszergyártót a forint gyengélkedése is támogathatta.
A Magyar Telekom jegyzése 2,6 százalékkal ugrott feljebb, 2 730 forintra. A távközlési társaság kurzusa ezzel szép csendben történelmi csúcsa közelébe ért.
Az olajárak jelentősebb mértékben ereszkedtek a tőzsdezárásig. Az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 2,5 százalékkal 106,7 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI árfolyama 2,7 százalékkal 95,9 dollárig jött vissza. A közel-keleti háború jelentette bizonytalanságok ezzel együtt továbbra is magasan tartják az energiahordozók árát.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint piacán a tegnap bejelentett 2027-es költségvetési tervezetről érkező újabb információkra figyeltek a kereskedők, továbbá az MNB kamatdöntő ülése is fókuszba került. A jegybank a várakozásokkal összhangban nem változtatott az 5,5 százalékos irányadó kamatrátán. Varga Mihály MNB-elnök a döntést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a hazai pozitív folyamatokkal együtt is összességében az óvatos monetáris kamatpolitika fenntartását tartják indokoltnak.
Az euró bevezetése kapcsán azt hangsúlyozta, hogy arról a kormánynak kell döntést hozni, és ez még nem született meg. Varga egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a forint immár kevésbé fékezi az inflációt, a hazai valuta erősödése már csak részben ellensúlyozza a magasabb energiárak és a dohánytermékek emelkedő adójának hatásait.
A jegybanki kommunikáció a külső kockázatok miatt enyhén héja volt, ugyanakkor amennyiben az év végéig érdemben enyhülne a közel-keleti helyzet, lehet alkalom még egy 25 bázispontos kamatvágásra
– kommentálta a jegyank lépését és megszólalását az Equilor.
Az óvatos és szigorú jegybanki üzenet, valamint prognózis csak ideiglenes támaszt adott a hazai fizetőeszköznek, amely a tőzsdezárásra ismét jelentősen gyengült a nap közben felhalmozott hátrányához képestis. A rendkívül magas energiaárak ugyanakkor a hazai pénzt is kedvezőtlenül érintik, miközben az eurón csökkent a nyomás a franciaországi zavargások csillapodásával.
Az euró fél százalékkal drágult kora délutánra, majd a jegybanki sajtótájékoztatót követően enyhült az eladói nyomás. Délután öt órakor viszont már 364,6 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,6 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest hasonló ívet járt be kedden a magyar valuta. A keresztárfolyam 0,3 százalékkal jár magasabban az előző napi szintnél cikkünk írásakor, ez 324,3 forintos dollárt jelent.
A régiós devizák nagyon elhúztak a forint mellett: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,6 százalékkal drágult.