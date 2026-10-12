Hatalmas távlatok előtt áll a forint, valami máris megmoccant

Nem volt túl élénk hétfőn az euró-forint , aztán délután megindult a magyar fizetőeszköz. Míg reggel 365 körül kezdte a napot a devizapár, délután három óra után néhányperccel még mindig 365,15 forintnál járt a közösségi deviza árfolyama. Egy félórával később viszont már 364,7 alá is benézett a kurzus.

Hatalmas távlatok előtt áll a forint, de még nem rúgta be az ajtót / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Optimisták a forintra az elemzők

Az energiapiacra figyelünk leginkább továbbra is: a 100 dollár fölötti Brent és a 80 euró körüli TTF meglehetősen kellemetlen szintek a magyar deviza szempontjából. A hét második felében már jöhetnek hírek, részletek a mindenki által nagyon várt jövő évi költségvetésről, ami hatással lehet a hazai kötvénypiacra

- írja az Erste.

Az MNB szerint pedig:

a hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban enyhe erősödést mutatott, eltávolodva az euró-forint október eleji 368-as csúcsaitól.

Az elemzők is úgy vélik, a forint az utóbbi időszakban a korábban megszokottnál lényegesen szűkebb, kiszámíthatóbb sávban mozog. Sőt, a piaci konszenzus és a technikai modellek jelenleg inkább a forint mérsékelt erősödését vagy stabilitását vetítik előre az év hátralévő részére is.