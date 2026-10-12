Hatalmas távlatok előtt áll a forint, valami máris megmoccant
Nem volt túl élénk hétfőn az euró-forint , aztán délután megindult a magyar fizetőeszköz. Míg reggel 365 körül kezdte a napot a devizapár, délután három óra után néhányperccel még mindig 365,15 forintnál járt a közösségi deviza árfolyama. Egy félórával később viszont már 364,7 alá is benézett a kurzus.
Optimisták a forintra az elemzők
Az energiapiacra figyelünk leginkább továbbra is: a 100 dollár fölötti Brent és a 80 euró körüli TTF meglehetősen kellemetlen szintek a magyar deviza szempontjából. A hét második felében már jöhetnek hírek, részletek a mindenki által nagyon várt jövő évi költségvetésről, ami hatással lehet a hazai kötvénypiacra
- írja az Erste.
Az MNB szerint pedig:
a hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban enyhe erősödést mutatott, eltávolodva az euró-forint október eleji 368-as csúcsaitól.
Az elemzők is úgy vélik, a forint az utóbbi időszakban a korábban megszokottnál lényegesen szűkebb, kiszámíthatóbb sávban mozog. Sőt, a piaci konszenzus és a technikai modellek jelenleg inkább a forint mérsékelt erősödését vagy stabilitását vetítik előre az év hátralévő részére is.
A Trading Economics októberi modellje szerint a negyedik negyedév végére az euró-forint árfolyam a 361,50-es szint közelébe süllyedhet, ami a forint erősödését jelentené a jelenlegi 365-ös szintekről.
A francia Société Générale elemzése is kiemeli, hogy a forint kifejezetten jól reagált az alacsony hazai inflációs adatokra, és az árfolyam visszapattant az 50 napos mozgóátlagáról (364,55). A bank szerint a kormány által október közepére tervezett költségvetési és euróbevezetési útiterv bemutatása ralit indíthat a magyar állampapírpiacon, ami jelentős támaszt adhat a hazai fizetőeszköznek.
A hazai elemzői konszenzusok - köztük az Erste korábbi jelzései - középtávon szintén bíznak egy strukturális forintfordulatban, ami a következő években akár a 350-es szintek felé is megnyithatja az utat.
A dollár már keményebb dió
Eközben a dollár mintegy 0,2 százalékkal 326,65 forintra erősödött.
Míg az elemzők az euróval szemben a forint stabilitására számítanak, a dollárral szemben már óvatosabbak. Az ING Bank elemzői a globális piacokon erősödő dollárral számolnak 2026-ra, ami nyomás alatt tarthatja a dollár-forint árfolyamot. A tágabb piaci konszenzus ugyanakkor az év végére a 320 forintos dollárárfolyamot célozza meg.
Rövidebb távon a szerdai amerikai inflációs adatközlés lesz kritikus fontosságú a forint szempontjából is, de a hatás egy áttételes, úgynevezett "dollárcsatornán" keresztül érvényesül:
- ha a vártnál magasabb lesz az amerikai infláció, a piac arra fog számítani, hogy az amerikai jegybank (Fed) lassítja a kamatvágásokat, ami dollárerősödést vált ki. Amikor ugyanis a dollár globálisan erősödik, a befektetők tőkét vonnak ki a feltörekvő piacokról, így a forint azonnal nyomás alá kerülhet és gyengülhet az euróval szemben is.
- ha a vártnál alacsonyabb lesz az amerikai infláció, a Fed bátrabban vághat kamatot, a dollár gyengül. Ez növeli a globális kockázati étvágyat, és szárnyakat adhat a forintnak, így könnyen elindulhatunk a Trading Economics által jelzett 361-362-es eurós szintek irányába.
Brutális zuhanás jöhet az euró-dollárban, vigyázó szemünket Párizsra vessük!
Eközben az euró-dollár már 1,1178-nál jár, azaz a zöldhasú idei csúcsát közelíti.
A devizapár mozgását jelenleg két fő makrogazdasági és politikai tényező határozza meg:
Az eurózóna második legnagyobb gazdaságát, azaz a francia gazdaságot övező költségvetési bizonytalanságok és a francia kötvények eladási hulláma folyamatos nyomás alatt tartja az eurót.
Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet eszkalálódása akár az 1,05-ös szintig is lökheti a jegyzést.
Amellett a devizakereskedők ezen a fronton is feszülten várják a szerdai amerikai inflációs (CPI) adatokat. Egy a vártnál magasabb inflációs mutató újabb dollárerősödési hullámot indíthat, eleshet az 1,1100-as pszichológiai szint is.