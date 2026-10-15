Deviza
EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05% EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61% BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kőkemény a forint, a dollár után az euró is lepattant róla

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősödött a hazai deviza a két nagy globális fizetőeszközzel szemben. A háttérben a dollár lefordulása áll, a forint köszöni, jól van.
Murányi Ernő
2026.10.15, 15:42
Szóljon hozzá!

A csütörtöki devizapiaci mozgásokat elsősorban a dollár gyengülése, a friss amerikai makrogazdasági adatok, valamint a nemzetközi kockázati étvágy javulása alakította. Ezzel a széllel emelkedik a forint kurzusa is.

260203_forint_003_VZ
Kőkemény a forint, a dollár után az euró is lepattant róla  / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nap folyamán érkező amerikai makrogazdasági statisztikák ugyanis - köztük a heti munkanélküli segélykérelmek száma - a vártnál gyengébb gazdasági aktivitásra utalnak.

Emiatt a befektetők megerősítve látják, hogy az amerikai jegybank (Fed) a jövőben folytathatja a kamatvágásokat. A lazább Fed-monetáris politika kilátása miatt a dollár veszített a vonzerejéből, ami automatikusan felfelé tolta az euró-dollár jegyzését, azaz 0,6 százalékkal, 1,1208 dollárra erősödött az euró.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A forint dollárral szembeni lendületes erősödése tisztán a nemzetközi folyamatok leképeződése volt. Mivel a dollár globálisan gyengült az euróval és a többi főbb devizával szemben, a feltörekvő piaci devizák – köztük a forint – fellélegezhettek.

Ez a globális dollárgyengülés segített abban, hogy a zöldhasú 0,7 százalékkal a 324,3 forint közelébe süllyedjen.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Izmosodott a forint azonban az euró ellenében is, ha nem is olyan mértékben, mint a dollárhoz mérten. A közösségi deviza egységéért mindössze 363,5 forintot kellett adni a délutáni órákban a bankközi devizapiacon.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A forint az elmúlt hetekben szignifikánsan erősödött az euróval szemben, a korábbi 368-as szintekről lejőve. Miután a hazai fizetőeszköz elérte a lokális csúcsát a 363-as sávban, a befektetők egy része elkezdte realizálni a profitot.

 

 

Szóljon hozzá!
deviza
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
devizapiac
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu