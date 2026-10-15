A csütörtöki devizapiaci mozgásokat elsősorban a dollár gyengülése, a friss amerikai makrogazdasági adatok, valamint a nemzetközi kockázati étvágy javulása alakította. Ezzel a széllel emelkedik a forint kurzusa is.

Kőkemény a forint, a dollár után az euró is lepattant róla / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nap folyamán érkező amerikai makrogazdasági statisztikák ugyanis - köztük a heti munkanélküli segélykérelmek száma - a vártnál gyengébb gazdasági aktivitásra utalnak.

Emiatt a befektetők megerősítve látják, hogy az amerikai jegybank (Fed) a jövőben folytathatja a kamatvágásokat. A lazább Fed-monetáris politika kilátása miatt a dollár veszített a vonzerejéből, ami automatikusan felfelé tolta az euró-dollár jegyzését, azaz 0,6 százalékkal, 1,1208 dollárra erősödött az euró.