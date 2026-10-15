Kőkemény a forint, a dollár után az euró is lepattant róla
A csütörtöki devizapiaci mozgásokat elsősorban a dollár gyengülése, a friss amerikai makrogazdasági adatok, valamint a nemzetközi kockázati étvágy javulása alakította. Ezzel a széllel emelkedik a forint kurzusa is.
A nap folyamán érkező amerikai makrogazdasági statisztikák ugyanis - köztük a heti munkanélküli segélykérelmek száma - a vártnál gyengébb gazdasági aktivitásra utalnak.
Emiatt a befektetők megerősítve látják, hogy az amerikai jegybank (Fed) a jövőben folytathatja a kamatvágásokat. A lazább Fed-monetáris politika kilátása miatt a dollár veszített a vonzerejéből, ami automatikusan felfelé tolta az euró-dollár jegyzését, azaz 0,6 százalékkal, 1,1208 dollárra erősödött az euró.
A forint dollárral szembeni lendületes erősödése tisztán a nemzetközi folyamatok leképeződése volt. Mivel a dollár globálisan gyengült az euróval és a többi főbb devizával szemben, a feltörekvő piaci devizák – köztük a forint – fellélegezhettek.
Ez a globális dollárgyengülés segített abban, hogy a zöldhasú 0,7 százalékkal a 324,3 forint közelébe süllyedjen.
Izmosodott a forint azonban az euró ellenében is, ha nem is olyan mértékben, mint a dollárhoz mérten. A közösségi deviza egységéért mindössze 363,5 forintot kellett adni a délutáni órákban a bankközi devizapiacon.
A forint az elmúlt hetekben szignifikánsan erősödött az euróval szemben, a korábbi 368-as szintekről lejőve. Miután a hazai fizetőeszköz elérte a lokális csúcsát a 363-as sávban, a befektetők egy része elkezdte realizálni a profitot.