Zuhan a forint árfolyama, erre már megszólalt az OTP is és megmondta, kell-e aggódnunk

Három és fél évnyi stagnálás után az idei első félévben érezhetően élénkült a magyar gazdaság – olvasható az OTP Bank legfriss negyedéves Befektetési Kitekintőjében. A bank szakemberei szerint 2026-ban 1,7 százalékkal nőhet a GDP annak ellenére, hogy a mezőgazdaság és a paksi atomerőmű nyári leállása visszafogja a lendületet, illetve az iráni háború is kockázatot jelent. De vajon milyen sors vár a forintra?

Megint zuhan a forint árfolyama, az OTP elárulta, mi lesz vele év végéig / Fotó: Mehes Daniel

Az első és a második negyedévben egyaránt 2,5 százalékos, évesített negyedéves növekedést mutatott a GDP a mezőgazdaság teljesítménye nélkül

– mutatott rá Eppich Győző, az OTP Elemzési Központjának igazgatója. Szerinte – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is a háztartások fogyasztása húzhatja a gazdaságot, de már az export is visszatérhet a növekedési pályára két év visszaesése után. A beruházások összességében továbbra is visszafogják a növekedést, elsősorban a vártnál gyengébb állami beruházási aktivitás miatt, miközben a vállalati szektorban már látszanak az élénkülés első jelei.

Az OTP Bank szakemberei 2027-re 2,5 százalékra gyorsuló gazdasági növekedést várnak, ugyanakkor a szükséges költségvetési kiigazítás komoly bizonytalansági tényező lehet.

A jó hír, hogy jövőre már az állami beruházásokban is eljöhet a fordulat az uniós forrásoknak köszönhetően, az export pedig az újonnan belépő kapacitásoktól kaphat további lökést. Cserébe a fogyasztás – a várhatóan lassuló bérnövekedés és hitelezési aktivitás miatt – alacsonyabb ütemben növekedhet

A költségvetést rendbe kell tenni

A kormánynak viszont már 2027-ben meg kell kezdeni a költségvetési konszolidációt, de ennek a kiigazításnak a szerkezete egyelőre nem ismert. Az ígéret szerint október közepe táján nemcsak a jövő évi büdzsé tervezete, hanem egy középtávú makrogazdasági és fiskális kitekintést is publikálnak majd, ami a következő hónapok egyik kulcsfontosságú eseménye lesz.

Az infláció az elmúlt hónapokban elsősorban

a jelentősen erősödő forintárfolyamnak

és a kedvezően alakuló élelmiszeráraknak köszönhetően

a vártnál alacsonyabb volt.

Az OTP Bank elemzői szerint az idei év egészében átlagosan 1,7 százalékos lehet az áremelkedés.

Innen 2027-ben 2,6 százalékig emelkedhet az éves inflációs ráta, ráadásul a tartósan magas energiaárak, a szárazság és a műtrágyahiány miatt ebben inkább felfelé mutató kockázatok vannak az elemzők szerint.

Ha a kormány a közeljövőben döntene az árrésstopok eltörléséről, annak csak mérsékelt hatása lenne a fogyasztói árakra

– teszi hozzá Eppich Győző.