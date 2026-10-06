Nincs ma párja a forintnak, rég láttunk ekkora ralit: durván leárazták az eurót, a dollárt és sok más devizát is

Diadalköröket fut a forint a holnap reggel érkező inflációs adat előtt, a szokásos kivárás helyett hatalmas vételi erő jellemzi a forintpiacot kedden. A magyar pénzt a jegybank alelnökének reggeli, euróbevezetéssel kapcsolatos üzenete hozta tűzbe, a lendület pedig kora délutánra tovább erősödött.

Minden devizával szemben jelentősen felértékelődöt kedden a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai fizetőeszköz minden fontosabb devizával szemben kiválóan teljesít a hét második napján, köszönhetően annak, hogy Kurali Zoltán MNB-alelnök pozitív üzeneteket küldött a piacoknak. A vezető jegybankár egy gazdasági konferenciánarról beszélt, hogy nincs értelme halogatni az ERM II-höz (Európai Árfolyam-mechanizmus II-öz) való csatlakozást, ha tényleg hiteles a kormány euróbevezetési forgatókönyve.

Kurali az euróbevezetés valószínűsíthető forgatókönyvét is felvázolta, amely

2029-es ERM II-belépéssel,

2031-es döntéssel

és az euró 2032. január 1-jei bevezetésével számol.

Az Erste kommentárja szerint a friss jegybanki üzenetek alapvetően pozitívak a forint szempontjából. A bankház ezzel együtt kivárásra számított ma a holnap esedékes szeptemberi inflációs adatok előtt. A kereskedők ugyanakkor a jegybank számára is kiemelten fontos makrogazdasági mutató ismertetése előtt megelőlegezték a bizalmat a friss impulzus miat, a hazai pénz óriási ralit mutat kora délutánig.

Az euró jegyzése 0,6 százalékkal zuhant, a keresztárfolyam ezzel a nap eleji,367 feletti szintről 365,3 forintig szaladt le 12:45-ig.