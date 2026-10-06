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Nincs ma párja a forintnak, rég láttunk ekkora ralit: durván leárazták az eurót, a dollárt és sok más devizát is

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Az OTP ralijának köszönhetően felülteljesítő az európai tőzsdék mezőnyében a BUX index. A forint rátett még egy lapáttal a reggeli lendületre, az euróbevezetésről szóló jegybanki üzenetet kitörő örömmel fogaták a kereskedők.
K. T.
2026.10.06, 13:06
Frissítve: 2026.10.06, 13:33
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Diadalköröket fut a forint a holnap reggel érkező inflációs adat előtt, a szokásos kivárás helyett hatalmas vételi erő jellemzi a forintpiacot kedden. A magyar pénzt a jegybank alelnökének reggeli, euróbevezetéssel kapcsolatos üzenete hozta tűzbe, a lendület pedig kora délutánra tovább erősödött.

_VEZ2818, forint, euró
Minden devizával szemben jelentősen felértékelődöt kedden a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai fizetőeszköz minden fontosabb devizával szemben kiválóan teljesít a hét második napján, köszönhetően annak, hogy Kurali Zoltán MNB-alelnök pozitív üzeneteket küldött a piacoknak. A vezető jegybankár egy gazdasági konferenciánarról beszélt, hogy nincs értelme halogatni az ERM II-höz (Európai Árfolyam-mechanizmus II-öz) való csatlakozást, ha tényleg hiteles a kormány euróbevezetési forgatókönyve.

Kurali az euróbevezetés valószínűsíthető forgatókönyvét is felvázolta, amely 

  • 2029-es ERM II-belépéssel, 
  • 2031-es döntéssel 
  • és az euró 2032. január 1-jei bevezetésével számol.

Az Erste kommentárja szerint a friss jegybanki üzenetek alapvetően pozitívak a forint szempontjából. A bankház ezzel együtt kivárásra számított ma a holnap esedékes szeptemberi inflációs adatok előtt. A kereskedők ugyanakkor a jegybank számára is kiemelten fontos makrogazdasági mutató ismertetése előtt megelőlegezték a bizalmat a friss impulzus miat, a hazai pénz óriási ralit mutat kora délutánig.

Az euró jegyzése 0,6 százalékkal zuhant, a keresztárfolyam ezzel a nap eleji,367 feletti szintről 365,3 forintig szaladt le 12:45-ig.

EUR / HUF árfolyam
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Az elmúlt napokban világverő formát mutató dollárral szemben 0,7 százalékkal értékelődött fel a magyar pénz, a zöldhasút ezzel 324,9 forinton váltják. 

EUR / HUF árfolyam
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Az angol font 0,6 százalékkal kerül kevesebbe, 430 forintba, a svájci frankkal szemben pedig 0,8 százalékkal húzott el a magyar valuta.

A régiós devizák sem tudják tartani a lépést ma a forinttal: a lengyel zloty 0,25 százalékkal, a cseh korona pedig 0,4 százalékkal lett olcsóbb.

A mai nap valószínűleg az eurósztori hullámai mozgatják majd továbbra is a forintpiacot, holnap reggel pedig a friss fogyasztói árindex adhat újabb impulzust a kereskedőknek. 

Az európai tőzsdéken is optimista a hangulat, a nyugati részvényindexek kivétel nélkül zöldbe borultak: a londoni FTSE 100 fél százalékkal, a frankfurti DAX és párizsi CAC 40 pedig  0,6 százalékkal emelkedik. A madridi tőzsdemutató 0,7 százalékkal, a milánói börze fő indexe pedig 0,8 százalékkal erősödött.

Kedvező a széljárás itthon is, a BUX index 1,4 százalékkal felülteljesítő európai viszonylatban is. A pesti tőzsde emelkedését az OTP húzza leginkább 2,7 százalékos ralival.

 OTP részvény
OTP részvény14:30:05
Árfolyam: 41 610 HUF +910 / +2,19 %
Forgalom: 15 413 889 960 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol papírjai a lendületes nap eleji teljesítményt követően kiengedtek, de még így is 0,4 százalékos drágulást mutatnak. 

A Richter árfolyama 0,7 százalékkal lépett feljebb, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal kapaszkodott fel a tegnapi zárószintről.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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