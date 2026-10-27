Deviza
EUR/HUF366,97 -0,07% USD/HUF329,06 +0,13% GBP/HUF438,4 -0,04% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF83,31 -0,1% RON/HUF68,62 -0,09% CZK/HUF15,08 -0,02% EUR/HUF366,97 -0,07% USD/HUF329,06 +0,13% GBP/HUF438,4 -0,04% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF83,31 -0,1% RON/HUF68,62 -0,09% CZK/HUF15,08 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 272,07 +0,26% MTELEKOM2 676 +0,52% MOL4 984 +1,04% OTP40 880 +0,02% RICHTER13 420 -0,15% OPUS208 0% ANY6 120 0% AUTOWALLIS118 -3,39% WABERERS4 070 -1,97% BUMIX8 731,12 -0,24% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 135,38 +0,13% BUX144 272,07 +0,26% MTELEKOM2 676 +0,52% MOL4 984 +1,04% OTP40 880 +0,02% RICHTER13 420 -0,15% OPUS208 0% ANY6 120 0% AUTOWALLIS118 -3,39% WABERERS4 070 -1,97% BUMIX8 731,12 -0,24% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 135,38 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Az OTP és a Richter is padlózott a tőzsderajtnál, csak a Mol drágul – a forint árfolyama befagyott reggelre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rossz hangulatban indult a keddi kereskedés a pesti tőzsdén, csak a Mol mutat erőt kilenc óra után. A forint árfolyama az olajárakkal párhuzamosan stabilizálódni látszik.
K. T.
2026.10.27, 09:11
Szóljon hozzá!

A közel-keleti háborúról érkező hírek mellett a vállalati gyorsjelentések mozgathatják leginkább kedden a pénz- és tőkepiacokat. A forint minimális gyengüléssel indított, a pesti tőzsdén lefordult az OTP és a Richter, az olajrészvény viszont erősen rajtolt.

tőzsde, forint, BUX, OTP, Mol
Mínuszban rajtolt a pesti tőzsde, a forint vizont stabil kedd reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai börzén borúsan kezdődött a kereskedés: a BUX index 0,4 száalékkal 143 375 pontraesett a nyitáskor.

A vezető magyar érszvények közül a Mol tegnap este jó hírt közölt, több mint 100 milliárd forint adózvisszatérítére számít még idén az olajtársaság a visszamenőleg megszüntetett szén-dioxid-kvóta adóból.

 MOL részvény
MOL részvény09:56:10
Árfolyam: 4 990 HUF +58 / +1,16 %
Forgalom: 564 064 718 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajrészvény ennek is köszönhetően 0,7 százalékkal pattant fel a tőzsderajtkor, 4966 forintra.

Az OTP papírjai fél százalékos mínuszban, 40 650 forinton nyitották a napot.

 OTP részvény
OTP részvény09:55:27
Árfolyam: 40 880 HUF +10 / +0,02 %
Forgalom: 861 045 710 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter árfolyama 0,7 százalékkal zuhant, 13 340 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:55:46
Árfolyam: 13 430 HUF -10 / -0,07 %
Forgalom: 465 566 540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 0,6 szálékkal erősdött, 2678 forintig.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:54:35
Árfolyam: 2 676 HUF +14 / +0,52 %
Forgalom: 9 647 944 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajjegyzések némileg stabilizálódni látszanak az amerikai-iráni háború eszkalációjának megakadályozására tett diplomáciai erőfeszítések hírére. Szaúdi, pakisztáni és török magas rangú állami tisztviselők hétfőn Iránnal tárgyaltak a béketárgyalások felélesztése érdekében.

A legfontosabb európai olajbenchmark, a Brent árfolyama 0,2 százalékkal 116,2 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai WTI jegyzése fél százalékkal 102 dollár fölé erősödött.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint viszonylag stabil kedd reggel, mindössze kisebb gyengülés mutatkozik a meghatározó devizákhoz képest, amiben az olajpiaci rali fékeződése is szerepet játszhat.

Az euró minimálisan, 0,03 százalékkal drágult a tőzsdenyitásig, 367,4 forintra.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,1 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a 329,2-es szintnél jár jelenleg.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós pénzekkel együtt mozog a magyar valuta, a cseh korona és a lengyel zloty váltási ára sem mozdult el érdemben kilec óráig.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1868 cikk

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu