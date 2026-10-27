Az OTP és a Richter is padlózott a tőzsderajtnál, csak a Mol drágul – a forint árfolyama befagyott reggelre

A közel-keleti háborúról érkező hírek mellett a vállalati gyorsjelentések mozgathatják leginkább kedden a pénz- és tőkepiacokat. A forint minimális gyengüléssel indított, a pesti tőzsdén lefordult az OTP és a Richter, az olajrészvény viszont erősen rajtolt.

Mínuszban rajtolt a pesti tőzsde, a forint vizont stabil kedd reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai börzén borúsan kezdődött a kereskedés: a BUX index 0,4 száalékkal 143 375 pontraesett a nyitáskor.

A vezető magyar érszvények közül a Mol tegnap este jó hírt közölt, több mint 100 milliárd forint adózvisszatérítére számít még idén az olajtársaság a visszamenőleg megszüntetett szén-dioxid-kvóta adóból.