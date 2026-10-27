Az OTP és a Richter is padlózott a tőzsderajtnál, csak a Mol drágul – a forint árfolyama befagyott reggelre
A közel-keleti háborúról érkező hírek mellett a vállalati gyorsjelentések mozgathatják leginkább kedden a pénz- és tőkepiacokat. A forint minimális gyengüléssel indított, a pesti tőzsdén lefordult az OTP és a Richter, az olajrészvény viszont erősen rajtolt.
A hazai börzén borúsan kezdődött a kereskedés: a BUX index 0,4 száalékkal 143 375 pontraesett a nyitáskor.
A vezető magyar érszvények közül a Mol tegnap este jó hírt közölt, több mint 100 milliárd forint adózvisszatérítére számít még idén az olajtársaság a visszamenőleg megszüntetett szén-dioxid-kvóta adóból.
Az olajrészvény ennek is köszönhetően 0,7 százalékkal pattant fel a tőzsderajtkor, 4966 forintra.
Az OTP papírjai fél százalékos mínuszban, 40 650 forinton nyitották a napot.
A Richter árfolyama 0,7 százalékkal zuhant, 13 340 forintra.
A Magyar Telekom kurzusa 0,6 szálékkal erősdött, 2678 forintig.
Az olajjegyzések némileg stabilizálódni látszanak az amerikai-iráni háború eszkalációjának megakadályozására tett diplomáciai erőfeszítések hírére. Szaúdi, pakisztáni és török magas rangú állami tisztviselők hétfőn Iránnal tárgyaltak a béketárgyalások felélesztése érdekében.
A legfontosabb európai olajbenchmark, a Brent árfolyama 0,2 százalékkal 116,2 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai WTI jegyzése fél százalékkal 102 dollár fölé erősödött.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint viszonylag stabil kedd reggel, mindössze kisebb gyengülés mutatkozik a meghatározó devizákhoz képest, amiben az olajpiaci rali fékeződése is szerepet játszhat.
Az euró minimálisan, 0,03 százalékkal drágult a tőzsdenyitásig, 367,4 forintra.
A dollárhoz képest 0,1 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a 329,2-es szintnél jár jelenleg.
A régiós pénzekkel együtt mozog a magyar valuta, a cseh korona és a lengyel zloty váltási ára sem mozdult el érdemben kilec óráig.