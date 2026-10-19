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Vad libikókázásba kezdett Magyar Péter beszéde alatt a forint, gyengült az OTP és a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megint a bankokon, biztosítókon, energiacégeken és kiskereskedelmi láncokon csattan az ostor. Lefordult az OTP és a Mol, ugrál a forint árfolyama.
Murányi Ernő
2026.10.19, 14:57
Frissítve: 2026.10.19, 16:55
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Nagy várakozással tekintettek a forintba fektető devizakereskedők a jövő évi költségvetési törvény bemutatása elé, olyannyira, hogy az euró jegyzése egészen 362,13 forintig esett hétfőn kora délutánig.

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Vad libikókázásba kezdett Magyar Péter beszéde alatt a forint, gyengült az OTP és a Mol / Fotó: Mehaniq

Magyar Péter miniszterelnök nagyjából 13.20 perckor kezdte meg a 2027-es büdzsé bemutatását, s ahhoz képest nagyjából félórás bevezetést követően tért rá a legfontosabb változtatások ismertetésére.

Akkor tájt kezdett el fokozatosan gyengülni a hazai deviza, s fél háromra már 363,6-ig emelkedett a közösségi deviza kurzusa. Ezt követően hirtelen visszanyomták az árfolyamot 362 forintig, ám onnan fokozatosan újra az euró javára billent a mérleg, s 363 fölé jutott a devizapár.

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Eközben az OTP és a Mol részvényei is folyamatosan gyengültek, miután a miniszterelnök bejelentette, hogy nagyobb adóra számíthatnak az energiacégek, a bankok, a biztosítók és a kiskereskedelmi láncok. Csak az energiacégektől 100 milliárd forintos többletbevétellel számolnak a jövő évi büdzsében. 

A legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 1,2 százalékkal, 41 920 forintra esett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 670 HUF 0 / -1,79 %
Forgalom: 11 256 232 830 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar olajmulti, vagyis a Mol papírjai ezalatt 1,1 százalékkal,  5020 forintra gyengültek.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 968 HUF 0 / -2,11 %
Forgalom: 2 580 421 411 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Lefordult a geotermiát hasznosító PannErgy-részvények tőzsdei ára is 0,7 százalékkal, 2800 forintra csökkent.  

 PANNERGY részvény
PANNERGY részvény17:20:00
Árfolyam: 2 770 HUF 0 / -1,77 %
Forgalom: 26 501 740 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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