Nagy várakozással tekintettek a forintba fektető devizakereskedők a jövő évi költségvetési törvény bemutatása elé, olyannyira, hogy az euró jegyzése egészen 362,13 forintig esett hétfőn kora délutánig.

Vad libikókázásba kezdett Magyar Péter beszéde alatt a forint, gyengült az OTP és a Mol / Fotó: Mehaniq

Magyar Péter miniszterelnök nagyjából 13.20 perckor kezdte meg a 2027-es büdzsé bemutatását, s ahhoz képest nagyjából félórás bevezetést követően tért rá a legfontosabb változtatások ismertetésére.

Akkor tájt kezdett el fokozatosan gyengülni a hazai deviza, s fél háromra már 363,6-ig emelkedett a közösségi deviza kurzusa. Ezt követően hirtelen visszanyomták az árfolyamot 362 forintig, ám onnan fokozatosan újra az euró javára billent a mérleg, s 363 fölé jutott a devizapár.