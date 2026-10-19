Vad libikókázásba kezdett Magyar Péter beszéde alatt a forint, gyengült az OTP és a Mol
Nagy várakozással tekintettek a forintba fektető devizakereskedők a jövő évi költségvetési törvény bemutatása elé, olyannyira, hogy az euró jegyzése egészen 362,13 forintig esett hétfőn kora délutánig.
Magyar Péter miniszterelnök nagyjából 13.20 perckor kezdte meg a 2027-es büdzsé bemutatását, s ahhoz képest nagyjából félórás bevezetést követően tért rá a legfontosabb változtatások ismertetésére.
Akkor tájt kezdett el fokozatosan gyengülni a hazai deviza, s fél háromra már 363,6-ig emelkedett a közösségi deviza kurzusa. Ezt követően hirtelen visszanyomták az árfolyamot 362 forintig, ám onnan fokozatosan újra az euró javára billent a mérleg, s 363 fölé jutott a devizapár.
Eközben az OTP és a Mol részvényei is folyamatosan gyengültek, miután a miniszterelnök bejelentette, hogy nagyobb adóra számíthatnak az energiacégek, a bankok, a biztosítók és a kiskereskedelmi láncok. Csak az energiacégektől 100 milliárd forintos többletbevétellel számolnak a jövő évi büdzsében.
A legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 1,2 százalékkal, 41 920 forintra esett.
A magyar olajmulti, vagyis a Mol papírjai ezalatt 1,1 százalékkal, 5020 forintra gyengültek.
Lefordult a geotermiát hasznosító PannErgy-részvények tőzsdei ára is 0,7 százalékkal, 2800 forintra csökkent.