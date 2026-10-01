Véget ért az illúziók kora, döbbenetes mértékben veszít erejéből a forint

A pesti tőzsde zuhanásával párhuzamosan kiszállt az erő a forintból is.

Véget ért az illúziók kora, döbbenetes mértékben veszít értékéből a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

Az euró jegyzése 369,4 forintra lőtt ki. Az április választások óta csupán néhány alkalommal esett ilyen mélyre a magyar deviza.