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Véget ért az illúziók kora, döbbenetes mértékben veszít erejéből a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Iszonyúan drágul az euró és a dollár. A forint csütörtöki gyengülését elsősorban nemzetközi makrogazdasági hatások és a globális dollárerősödés hajtja.
Murányi Ernő
2026.10.01, 17:49
Frissítve: 2026.10.01, 17:57

A pesti tőzsde zuhanásával párhuzamosan kiszállt az erő a forintból is.

Hungarian Forint Banknotes
Véget ért az illúziók kora, döbbenetes mértékben veszít értékéből a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

Az euró jegyzése 369,4 forintra lőtt ki. Az április választások óta csupán néhány alkalommal esett ilyen mélyre a magyar deviza.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár is brutálisan erősödött. A zöldhasú egységégért már 328,43 forintot kell adni a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
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3 éves

 A forint csütörtöki gyengülését elsősorban nemzetközi makrogazdasági hatások és a globális dollárerősödés hajtja. Bár a tegnapi nap folyamán a magyar deviza hajszálnyit erősödni tudott, ma ismét komoly nyomás alá került.

A mai árfolyammozgást a következő főbb tényezők alakítják:

  • Erősödő dollár, csökkenő kockázati étvágy: a vártnál erősebb amerikai konjunktúra- és munkaerőpiaci adatok miatt a piacok arra számítanak, hogy a Fed nem fog gyors ütemben kamatot vágni. Ez stabilan erősíti a dollárt, ami a feltörekvő piacok – köztük a forint – gyengülését vonja maga után.
  • Kötvényaukciók és piaci megítélés: a jelenlegi volatilisebb környezetben a kötvények iránti kereslet és a globális kötvényhozamok alakulása közvetlenül jelzi, hogyan változik a magyar piac általános kockázati megítélése.
  • Nemzetközi hangulat és tőzsdei visszaesés: A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe mínuszban indította a napot, az OTP és a Mol extrém gyengülése pedig a forintpiacra is rányomta a bélyegét. 

 

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