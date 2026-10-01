Véget ért az illúziók kora, döbbenetes mértékben veszít erejéből a forint
Iszonyúan drágul az euró és a dollár. A forint csütörtöki gyengülését elsősorban nemzetközi makrogazdasági hatások és a globális dollárerősödés hajtja.
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A dollár is brutálisan erősödött. A zöldhasú egységégért már 328,43 forintot kell adni a bankközi devizapiacon.
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A forint csütörtöki gyengülését elsősorban nemzetközi makrogazdasági hatások és a globális dollárerősödés hajtja. Bár a tegnapi nap folyamán a magyar deviza hajszálnyit erősödni tudott, ma ismét komoly nyomás alá került.
A mai árfolyammozgást a következő főbb tényezők alakítják:
- Erősödő dollár, csökkenő kockázati étvágy: a vártnál erősebb amerikai konjunktúra- és munkaerőpiaci adatok miatt a piacok arra számítanak, hogy a Fed nem fog gyors ütemben kamatot vágni. Ez stabilan erősíti a dollárt, ami a feltörekvő piacok – köztük a forint – gyengülését vonja maga után.
- Kötvényaukciók és piaci megítélés: a jelenlegi volatilisebb környezetben a kötvények iránti kereslet és a globális kötvényhozamok alakulása közvetlenül jelzi, hogyan változik a magyar piac általános kockázati megítélése.
- Nemzetközi hangulat és tőzsdei visszaesés: A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe mínuszban indította a napot, az OTP és a Mol extrém gyengülése pedig a forintpiacra is rányomta a bélyegét.
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