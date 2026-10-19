Költségvetés 2027

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

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Végveszélyben a francia tőkepiac a zavargások miatt: zuhanórepülésben a tőzsde, szórják az állampapírokat is

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Csak a hétvégén mintegy 2000 boltot fosztottak ki, már több száz millió euróra rúgnak a károk. A francia tőkepiacról menekülnek a befektetők, mindent szórnak, amit érnek, legyen az részvény vagy biztonságosnak számító állampapír.
Murányi Ernő
2026.10.19, 12:44
Frissítve: 2026.10.19, 13:03
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Hatalmas eladási hullámot indítottak a francia tőkepiacon a hetek óta tartó, majd a hétvégén brutális erőszakba és fosztogatásokba torkolló megélhetési és üzemanyagár-tüntetések. A befektetők bizalma megrendült, mivel a kormányzat a politikai és társadalmi instabilitás miatt patthelyzetbe került, hiszen a kritikus költségvetési megszorítások elfogadásával csak olajat öntenének a tűzre.

francia tőkepiac
Felgyújtották Limoges történelmi városházát is, menekülnek a befektetők a francia tőkepiacról / Fotó: AFP

Francia tőkepiac: zuhannak a részvényárfolyamok

A hétvégén mintegy 2000 üzletet fosztottak ki országszerte. A vállalkozások közvetlen veszteségei már most több száz millió euróra rúgnak, ami rontja az idei GDP-t is.

A párizsi tőzsde indexe, a CAC 40 több mint 1 százalékkal esett a hétfő reggeli kereskedésben, magával rántva a többi meghatározó európai tőzsdemutatót is.

Délelőtt 10 óra után már 1,2 százalékos mínuszban volt a  CAC 40, de hasonló mértékben esett a német DAX, a milánói FTSE MIB, a spanyol IBEX 35, sőt még a londoni FTSE 100 is leadott 0,8 százalékot.

A feszültségek kiéleződése óta, azaz az elmúlt hetekben a vezető francia részvényindex már több mint 10 százalékot veszített az értékéből, miközben a legnagyobb csapást a főbb francia bankok részvényei szenvedték el, mintegy 20 százalék körüli zuhanással.

Hétfőn is több mint 2 százalékkal zuhant 

  • a BNP Paribas, 
  • a Société Générale 
  • és a Crédit Agricole részvényárfolyama, 

de hasonló mértékben fordultak le az olyan luxusipari cégek papírjai, mint az LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton és, az Hermès International. 

Érthető okokból - mivel a zavargók elsősorban a boltokon töltik ki dühüket - szabadesésbe kezdtek a Carrefour áruházlánc részvényei is.

Az energiadrágulás által hajtott TotalEnergies-papírok viszont egyelőre dacolnak az árral, sőt 0,3 százalékkal még drágultak is.  

Tömegesen szabadulnak a francia állampapíroktól is

 A befektetők tömegesen szabadulnak a francia állampapíroktól is, ami a kötvényárfolyamok eséséhez és a hozamok drasztikus megugrásához vezetett. A 10 éves francia állampapír hozama ismét megközelítette az 5 százalékos kritikus szintet, hiszen hétfőn már 4,85 százalék környékére ugrott a hétvégi zavargások után.

Bár a hozamok az elmúlt hetekben rövid időre a 4,96-5,03 százalékos sávot is megjárták, a jelenlegi szintek még mindig több mint 20 éves - 2002–2008 óta nem látott - csúcsok közelében tartózkodnak.

Az ország államadóssága már a GDP 120 százalékát közelíti. 

A megugró kamatok miatt a kamatfizetési kötelezettségek önmagukban több mint 90 milliárd eurót emészthetnek fel, ami megbéníthatja a francia költségvetést.

A francia és a biztonságos menedéknek számító német 10 éves kötvények hozamkülönbsége (spread) már 146 bázispontra tágult, ami több hetes csúcsot jelent. Emellett a francia államadósság kockázati felára az olasz kötvényekhez képest is új rekordot döntött.

Veszélybe került az euróövezet is

Az Európai Unió második legnagyobb gazdaságában uralkodó káosz és a költségvetési adósságválság réme nemzetközi szinten is nyomást gyakorol a közös európai valutára, így leszálló ágba került az euró is. A dollárral szemben 0,3 százalékkal, 1,1206-ra csökkent a kurzusa, de az orosz rubel és a cseh korona kivételével szinte minden meghatározó, valamint KKE-régiós deviza ellenében is lejtőre került.   

Piaci szempontból a hétvégi erőszak és a tüntetések Franciaországban súlyosan érintik a hét elején a francia és német állami kötvények közötti különbséget

 – mondta Kathleen Brooks, az XTB kutatásvezetője. 

A spread akár 150 bázispontra is nőhet, mivel a politikai és társadalmi nyomás egyszerre nő, miközben az ország parlamentje éppen egy megszorító költségvetésen dolgozik 

- tette hozzá.

A hétvégi események felélesztették az ország adósságának növekedésével kapcsolatos félelmeket is a költségvetési szavazás előestéjén. A képviselők kedden szavaznak a 2027-es költségvetésről, amely 43 milliárd eurós megtakarítást irányozna elő.

Eközben a nemzetközi intézmények, köztük az IMF is figyelmeztették a francia vezetést: ha nem tesznek gyorsan rendet a közpénzügyekben, a tőkepiaci eladási hullám könnyen átgyűrűzhet a többi eurózónás tagállamra, regionális adósságválságot idézve elő.

 


 

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