Végveszélyben a francia tőkepiac a zavargások miatt: zuhanórepülésben a tőzsde, szórják az állampapírokat is

Hatalmas eladási hullámot indítottak a francia tőkepiacon a hetek óta tartó, majd a hétvégén brutális erőszakba és fosztogatásokba torkolló megélhetési és üzemanyagár-tüntetések. A befektetők bizalma megrendült, mivel a kormányzat a politikai és társadalmi instabilitás miatt patthelyzetbe került, hiszen a kritikus költségvetési megszorítások elfogadásával csak olajat öntenének a tűzre.

Felgyújtották Limoges történelmi városházát is, menekülnek a befektetők a francia tőkepiacról / Fotó: AFP

Francia tőkepiac: zuhannak a részvényárfolyamok

A hétvégén mintegy 2000 üzletet fosztottak ki országszerte. A vállalkozások közvetlen veszteségei már most több száz millió euróra rúgnak, ami rontja az idei GDP-t is.

A párizsi tőzsde indexe, a CAC 40 több mint 1 százalékkal esett a hétfő reggeli kereskedésben, magával rántva a többi meghatározó európai tőzsdemutatót is.

Délelőtt 10 óra után már 1,2 százalékos mínuszban volt a CAC 40, de hasonló mértékben esett a német DAX, a milánói FTSE MIB, a spanyol IBEX 35, sőt még a londoni FTSE 100 is leadott 0,8 százalékot.

A feszültségek kiéleződése óta, azaz az elmúlt hetekben a vezető francia részvényindex már több mint 10 százalékot veszített az értékéből, miközben a legnagyobb csapást a főbb francia bankok részvényei szenvedték el, mintegy 20 százalék körüli zuhanással.

Hétfőn is több mint 2 százalékkal zuhant

a BNP Paribas,

a Société Générale

és a Crédit Agricole részvényárfolyama,

de hasonló mértékben fordultak le az olyan luxusipari cégek papírjai, mint az LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton és, az Hermès International.

Érthető okokból - mivel a zavargók elsősorban a boltokon töltik ki dühüket - szabadesésbe kezdtek a Carrefour áruházlánc részvényei is.

Az energiadrágulás által hajtott TotalEnergies-papírok viszont egyelőre dacolnak az árral, sőt 0,3 százalékkal még drágultak is.

Tömegesen szabadulnak a francia állampapíroktól is

A befektetők tömegesen szabadulnak a francia állampapíroktól is, ami a kötvényárfolyamok eséséhez és a hozamok drasztikus megugrásához vezetett. A 10 éves francia állampapír hozama ismét megközelítette az 5 százalékos kritikus szintet, hiszen hétfőn már 4,85 százalék környékére ugrott a hétvégi zavargások után.

Bár a hozamok az elmúlt hetekben rövid időre a 4,96-5,03 százalékos sávot is megjárták, a jelenlegi szintek még mindig több mint 20 éves - 2002–2008 óta nem látott - csúcsok közelében tartózkodnak.

Az ország államadóssága már a GDP 120 százalékát közelíti.

A megugró kamatok miatt a kamatfizetési kötelezettségek önmagukban több mint 90 milliárd eurót emészthetnek fel, ami megbéníthatja a francia költségvetést.

A francia és a biztonságos menedéknek számító német 10 éves kötvények hozamkülönbsége (spread) már 146 bázispontra tágult, ami több hetes csúcsot jelent. Emellett a francia államadósság kockázati felára az olasz kötvényekhez képest is új rekordot döntött.