Francia válság idején francia hadivállalat ajánlás
A Thales SA (Euronext Paris: HO) Európa legnagyobb védelmi elektronikai technológiai csoportja, amely érzékelőket, radarokat, biztonságos kommunikációs rendszereket, avionikát és küldetéskritikus rendszereket fejleszt és integrál. A francia csoport árbevételét három szegmens adja: a Defence (védelmi) üzletág a 2026-os első félévi árbevétel 58 százalékát, az Aerospace (repülés- és űripar) a 25 százalékát, a Cyber & Digital (kiberbiztonság és digitális megoldások) a 16 százalékát adta. A vállalat árbevételének mintegy 64 százaléka Európához köthető (Franciaország 27 százalék, Egyesült Királyság 6 százalék, Európa többi része 30 százalék), az árbevétel további 10 százaléka az USA-ból és Kanadából, 10 százaléka Ázsiából, 7 százaléka pedig a Közel-Keletről származik.
A francia hadiipari vállalat növekedése
A Thales a védelmi modernizáció kiegyensúlyozott példája: diverzifikáltabb a Rheinmetallnál, és kevésbé függ saját nagy platformoktól, mint a BAE vagy a Saab.
A növekedés és a jövedelmezőség párhuzamosan javult 2025-ben: az árbevétel 7,6 százalékkal, a korrigált EBIT pedig 13,3 százalékkal nőtt 2024-hez képest a vállalat közzétételében. A 2026 első felében ez a trend folytatódott: a korrigált EBIT 9,9 százalékkal, a korrigált EPS 13 százalékkal emelkedett. 2026. június 30-i nettó adósság mindössze 519 M euró volt, szemben a 2025. év végi 1 618 M euróval, ami a finanszírozási kockázatot alacsonyan tartja. Fontos azonban, hogy a tervezett Exail-felvásárlás új kötelezettségeket hoz. A Thales 2026. augusztus 20-án 1 000 M euró értékű kötvényt bocsátott ki az ügylet finanszírozására.
Az első félévi szabad működési cash flow kiemelkedő, de óvatos értelmezést igényel. A 2026 első félévi 1,865 milliárd eurós szabad működési cash flow 1,37 milliárd euróval haladta meg az előző évi szintet, ebből azonban 1,08 milliárd euró a forgótőke- és céltartalék-mozgások, illetve az ügyfélfizetések kedvező időzítésének javulásából származott. Az erős megrendelésállomány és az előlegfizetések a kapcsolódó árbevétel elszámolása előtt termelnek készpénzt – ez segíti a növekedés finanszírozását, de jövőbeli teljesítési kötelezettségeket is teremt.
Mi lehet a növekedés motorja?
Az európai és NATO-tagországok újrafegyverkezési programjai, a Rafale F5 SPECTRA-fejlesztés, a közép-keleti légtérfigyelő megrendelések, az ESA-űrprogramok és a katari Es’hailSat-műhold szerződés mind a 2026 első félévi megrendelésekből ismertek. A víz alatti hadviselés és a tengeri robotika piaca a tengerszorosok biztonsági helyzete miatt kiemelten növekszik – az Exail-felvásárlás ezt a szegmenset közvetlenül a Thales portfóliójába integrálná.
Az Aerospace-üzletág bevétele két forrásra épül:
- A repülőgépgyártókhoz szállított avionikára és a karbantartási/utópiaci szolgáltatásokra, amely az üzemelő flották aktivitását követi.
- Űripari oldalon a szuverén (ESA-) kereslet hosszú távú láthatóságot ad, a kereskedelmi műholdszerződések azonban ingadozóak. 2026 első felében egy műholdincidens nagyjából 150 millió euróval csökkentette az árbevételt – enélkül a szegmens organikus növekedése 8,8 százalék lett volna.
Következő katalizátor a 2026. október 22-i, harmadik negyedéves megrendelési és árbevételi jelentés. Ennél a fő kérdés, hogy a Defence kétszámjegyű növekedése és a 1,1 feletti book-to-bill megmarad-e, és mutatkozik-e javulás a Digital üzletágban.
A Thales-t egy kiegyensúlyozott védelmi és modernizációs vállalatként foglalnám össze: diverzifikáltabb a Rheinmetallnál, kevésbé platformfüggő, mint a BAE vagy a Saab, és jelenleg jövedelmezőbb a Leonardónál. A legerősebb érv nem az, hogy „Európa többet költ védelemre”, hanem hogy a Thales ezt a keresletet már most árbevétellé tudta alakítani.