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Francia válság idején francia hadivállalat ajánlás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A sors fintora, hogy Franciaországban számos tüntetés zajlott az elmúlt hetekben, és pont ebben a „szénakazalban találtam meg a tűt”. A hadiipar körüli 2025-ös hype mintha lecsengett volna az idei év első felében, viszont a közel-keleti konfliktusok fellángolása és a mesterséges intelligencia körüli kérdőjelek felvetettek egy kérdést bennem: hogyan lehetne meglovagolni ezt a hullámot anélkül, hogy amerikai részvényt vásárolnék? Itt jutott eszembe a francia Thales vállalat. Lássuk miért tartom izgalmasnak!
Kedves Hugó, az Equilor Befektetési Zrt. Private Banking tanácsadója
2026.10.16, 06:40
Frissítve: 2026.10.16, 06:40
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A Thales SA (Euronext Paris: HO) Európa legnagyobb védelmi elektronikai technológiai csoportja, amely érzékelőket, radarokat, biztonságos kommunikációs rendszereket, avionikát és küldetéskritikus rendszereket fejleszt és integrál. A francia csoport árbevételét három szegmens adja: a Defence (védelmi) üzletág a 2026-os első félévi árbevétel 58 százalékát, az Aerospace (repülés- és űripar) a 25 százalékát, a Cyber & Digital (kiberbiztonság és digitális megoldások) a 16 százalékát adta. A vállalat árbevételének mintegy 64 százaléka Európához köthető (Franciaország 27 százalék, Egyesült Királyság 6 százalék, Európa többi része 30 százalék), az árbevétel további 10 százaléka az USA-ból és Kanadából, 10 százaléka Ázsiából, 7 százaléka pedig a Közel-Keletről származik.

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Francia hadivállalat ajánlás – Thales SA (Euronext Paris: HO) / Fotó: Belga via AFP

A francia hadiipari vállalat növekedése

A Thales a védelmi modernizáció kiegyensúlyozott példája: diverzifikáltabb a Rheinmetallnál, és kevésbé függ saját nagy platformoktól, mint a BAE vagy a Saab.

Forrás: Equilor Zrt.

A növekedés és a jövedelmezőség párhuzamosan javult 2025-ben: az árbevétel 7,6 százalékkal, a korrigált EBIT pedig 13,3 százalékkal nőtt 2024-hez képest a vállalat közzétételében. A 2026 első felében ez a trend folytatódott: a korrigált EBIT 9,9 százalékkal, a korrigált EPS 13 százalékkal emelkedett. 2026. június 30-i nettó adósság mindössze 519 M euró volt, szemben a 2025. év végi 1 618 M euróval, ami a finanszírozási kockázatot alacsonyan tartja. Fontos azonban, hogy a tervezett Exail-felvásárlás új kötelezettségeket hoz. A Thales 2026. augusztus 20-án 1 000 M euró értékű kötvényt bocsátott ki az ügylet finanszírozására.

Forrás: Equilor Zrt.

Az első félévi szabad működési cash flow kiemelkedő, de óvatos értelmezést igényelA 2026 első félévi 1,865 milliárd eurós szabad működési cash flow 1,37 milliárd euróval haladta meg az előző évi szintet, ebből azonban 1,08 milliárd euró a forgótőke- és céltartalék-mozgások, illetve az ügyfélfizetések kedvező időzítésének javulásából származott. Az erős megrendelésállomány és az előlegfizetések a kapcsolódó árbevétel elszámolása előtt termelnek készpénzt – ez segíti a növekedés finanszírozását, de jövőbeli teljesítési kötelezettségeket is teremt.

Mi lehet a növekedés motorja? 

Az európai és NATO-tagországok újrafegyverkezési programjai, a Rafale F5 SPECTRA-fejlesztés, a közép-keleti légtérfigyelő megrendelések, az ESA-űrprogramok és a katari Es’hailSat-műhold szerződés mind a 2026 első félévi megrendelésekből ismertek. A víz alatti hadviselés és a tengeri robotika piaca a tengerszorosok biztonsági helyzete miatt kiemelten növekszik – az Exail-felvásárlás ezt a szegmenset közvetlenül a Thales portfóliójába integrálná.

Az Aerospace-üzletág bevétele két forrásra épül: 

  1. A repülőgépgyártókhoz szállított avionikára és a karbantartási/utópiaci szolgáltatásokra, amely az üzemelő flották aktivitását követi. 
  2. Űripari oldalon a szuverén (ESA-) kereslet hosszú távú láthatóságot ad, a kereskedelmi műholdszerződések azonban ingadozóak. 2026 első felében egy műholdincidens nagyjából 150 millió euróval csökkentette az árbevételt – enélkül a szegmens organikus növekedése 8,8 százalék lett volna.

Következő katalizátor a 2026. október 22-i, harmadik negyedéves megrendelési és árbevételi jelentés. Ennél a fő kérdés, hogy a Defence kétszámjegyű növekedése és a 1,1 feletti book-to-bill megmarad-e, és mutatkozik-e javulás a Digital üzletágban.

A Thales-t egy kiegyensúlyozott védelmi és modernizációs vállalatként foglalnám össze: diverzifikáltabb a Rheinmetallnál, kevésbé platformfüggő, mint a BAE vagy a Saab, és jelenleg jövedelmezőbb a Leonardónál. A legerősebb érv nem az, hogy „Európa többet költ védelemre”, hanem hogy a Thales ezt a keresletet már most árbevétellé tudta alakítani.

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stratégia
újrafegyverkezés
űripar
védelmi ipar
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