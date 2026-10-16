Francia válság idején francia hadivállalat ajánlás

A Thales SA (Euronext Paris: HO) Európa legnagyobb védelmi elektronikai technológiai csoportja, amely érzékelőket, radarokat, biztonságos kommunikációs rendszereket, avionikát és küldetéskritikus rendszereket fejleszt és integrál. A francia csoport árbevételét három szegmens adja: a Defence (védelmi) üzletág a 2026-os első félévi árbevétel 58 százalékát, az Aerospace (repülés- és űripar) a 25 százalékát, a Cyber & Digital (kiberbiztonság és digitális megoldások) a 16 százalékát adta. A vállalat árbevételének mintegy 64 százaléka Európához köthető (Franciaország 27 százalék, Egyesült Királyság 6 százalék, Európa többi része 30 százalék), az árbevétel további 10 százaléka az USA-ból és Kanadából, 10 százaléka Ázsiából, 7 százaléka pedig a Közel-Keletről származik.

Francia hadivállalat ajánlás – Thales SA (Euronext Paris: HO) / Fotó: Belga via AFP

A francia hadiipari vállalat növekedése

A Thales a védelmi modernizáció kiegyensúlyozott példája: diverzifikáltabb a Rheinmetallnál, és kevésbé függ saját nagy platformoktól, mint a BAE vagy a Saab.

Forrás: Equilor Zrt.

A növekedés és a jövedelmezőség párhuzamosan javult 2025-ben: az árbevétel 7,6 százalékkal, a korrigált EBIT pedig 13,3 százalékkal nőtt 2024-hez képest a vállalat közzétételében. A 2026 első felében ez a trend folytatódott: a korrigált EBIT 9,9 százalékkal, a korrigált EPS 13 százalékkal emelkedett. 2026. június 30-i nettó adósság mindössze 519 M euró volt, szemben a 2025. év végi 1 618 M euróval, ami a finanszírozási kockázatot alacsonyan tartja. Fontos azonban, hogy a tervezett Exail-felvásárlás új kötelezettségeket hoz. A Thales 2026. augusztus 20-án 1 000 M euró értékű kötvényt bocsátott ki az ügylet finanszírozására.

Forrás: Equilor Zrt.

Az első félévi szabad működési cash flow kiemelkedő, de óvatos értelmezést igényel. A 2026 első félévi 1,865 milliárd eurós szabad működési cash flow 1,37 milliárd euróval haladta meg az előző évi szintet, ebből azonban 1,08 milliárd euró a forgótőke- és céltartalék-mozgások, illetve az ügyfélfizetések kedvező időzítésének javulásából származott. Az erős megrendelésállomány és az előlegfizetések a kapcsolódó árbevétel elszámolása előtt termelnek készpénzt – ez segíti a növekedés finanszírozását, de jövőbeli teljesítési kötelezettségeket is teremt.